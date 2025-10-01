"Die Unbeugsamen 2": DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat

Home News TV-News

01.10.2025, 07.00 Uhr
von Susanne Bald
Zum 35. Jahrestag der deutschen Einheit zeigt 3sat den zweiten Teil von "Die Unbeugsamen". Regisseur Torsten Körner porträtiert Frauen der DDR, die sich mutig gegen gesellschaftliche Barrieren stellten.
Tina Powileit war Schlagzeugerin der DDR-Band Mona Lise, später spielte sie in der Band des DDR-Liedermachers Gerhard Gundermann. Powileit ist eine der Protagonistinnen der sehenswerten Doku "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen".  Fotoquelle: ZDF/Anne Misselwitz
Katja Lange-Müllers Mutter war in der DDR eine führende Politikerin. Sie selbst flog mit 16 wegen "unsozialistischen Verhaltens" von der Schule. Im Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen" berichtet die Schriftstellerin über das Leben in der DDR, die Stellung der Frau und die Widerstände auf dem beruflichen Karriereweg.   Fotoquelle: ZDF/Anne Misselwitz
Katrin Seyfarth war zu DDR-Zeiten Metallurgin in der Maxhütte. Schon im DEFA-Film "Katrins Hütte" in den Achtzigern stand sie im Mittelpunkt. Nun ist sie eine der Protagonistinnen im Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen".  Fotoquelle: ZDF/Progress
Die in Weimar geborene Malerin Doris Ziegler gilt als der bedeutendsten Vertreterinnen der Leipziger Schule. Themen ihrer Kunst sind unter anderem die friedliche Revolution 1989.  Fotoquelle: ZDF/Anne Misselwitz

3sat widmet dem 35. Jahrestag der deutschen Einheit einen Programmschwerpunkt mit mehreren Wiederholungen, Erstausstrahlungen und einem Thementag. Seine Free-TV-Premiere feiert der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen" am Mittwochabend zur besten Sendezeit sowie vorab in der Mediathek. Darin porträtiert Regisseur Torsten Körner Frauen und ihr Leben in der DDR. Der erste Teil, "Die Unbeugsamen", wird bereits am Montag wiederholt.

3sat
Dokumentarfilm • 01.10.2025 • 20:15 Uhr

Als im August 2021 der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" in Berlin Premiere feierte, war sogar die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel unter den Gästen. In Torsten Körners Film werden deutsche Politikerinnen der Bonner Republik porträtiert, die auch ihr den Weg geebnet hatten. Diese Frauen "haben sich nicht mundtot machen lassen und dafür verdienen sie unseren Respekt", betonte Merkel in ihrer Rede zur Premiere.

So realisierte Torsten Körner ein authentisches, lebensnahes Bild der Frauen

Respekt verdienen auch die Frauen, die Regisseur Körner nun in der Fortsetzung seines Films vorstellt. Diesmal geht es um Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der DDR, die von ihrem Leben und ihrer Situation hinter dem Eisernen Vorhang erzählen. Anders als im Westen war Gleichberechtigung hier zwar staatlich verordnet, in der Praxis sah es dennoch anders aus, auch hier regierte das Patriarchat.

So berichten unter anderem die DEFA-Regieassistentin Barbara Mädler, die Schauspielerin Katrin Sass, die Metallurgin Katrin Seyfarth und die Schriftstellerin Katja Lange-Müller über das Geschlechterverhältnis, Widerstände im Berufsleben sowie arbeitende Mütter und Großmütter in der DDR. Zu Wort kommen auch Solveig Leo, Leiterin der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, sowie die Historikerin und Publizistin Annette Leo und die Malerin Doris Ziegler.



Der Film lässt die Frauen für sich sprechen, das Gesagte wird nicht kommentiert. So ergibt sich ein authentisches, unvermitteltes und lebensnahes Bild der Situation von Frauen im Arbeiter- und Bauernstaat. Und bei den Worten der Protagonistinnen schwingt auch durchaus Stolz auf die Unabhängigkeit mit, die sie sich damals erkämpft haben.

"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen" – Mi. 01.10. – 3sat: 20.15 Uhr

