"Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann: So gnadenlos ist das Netz

"Lass dich überwachen!"

Wer hat Angst vor dem digitalen Fußabdruck?

01.10.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Jan Böhmermann und sein Team graben in der ZDF-Show "Lass dich überwachen!" tief im Netz nach vergessenen Internet-Sünden und peinlichen Momenten ihrer Studiogäste. Die Gewinner erhalten individuelle Preise.
"Lass dich überwachen!"
Jan Böhmermann gräbt wieder tief in den digitalen Geheimnissen seines Studiopublikums.   Fotoquelle: ZDF/Lennart Speer

"Lass dich überwachen!" heißt es abermals im ZDF: Zum nunmehr neunten Mal tauchen Jan Böhmermann und sein Team tief in die Untiefen des Internets, um längst vergessene Chats, peinliche Fotos und brisantes Videomaterial ihres nichtsahnenden Studiopublikums zu bergen. Die Fundstücke werden anschließend liebevoll zu einer unterhaltsamen 90-minütigen Fernsehshow arrangiert.

ZDF
Lass dich überwachen!
Show • 01.10.2025 • 20:15 Uhr

Ziel ist es nicht, mit erhobenem Zeigefinger zu tadeln, dennoch sollen die Menschen im Studio und zu Hause vor den Bildschirmen für ihren persönlichen digitalen Fußabdruck sensibilisiert werden. Allen in der Sendung vorgestellten Personen winken als Trost spektakuläre individuelle Preise. "Lass dich überwachen!" wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 sowie dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnet.

Lass dich überwachen! – Mi. 01.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
