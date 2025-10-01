"Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann: So gnadenlos ist das Netz

"Lass dich überwachen!" heißt es abermals im ZDF: Zum nunmehr neunten Mal tauchen Jan Böhmermann und sein Team tief in die Untiefen des Internets, um längst vergessene Chats, peinliche Fotos und brisantes Videomaterial ihres nichtsahnenden Studiopublikums zu bergen. Die Fundstücke werden anschließend liebevoll zu einer unterhaltsamen 90-minütigen Fernsehshow arrangiert.

Lass dich überwachen! Show • 01.10.2025 • 20:15 Uhr

Ziel ist es nicht, mit erhobenem Zeigefinger zu tadeln, dennoch sollen die Menschen im Studio und zu Hause vor den Bildschirmen für ihren persönlichen digitalen Fußabdruck sensibilisiert werden. Allen in der Sendung vorgestellten Personen winken als Trost spektakuläre individuelle Preise. "Lass dich überwachen!" wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 sowie dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnet.

