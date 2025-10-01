Home News TV-News

"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s für die einzelnen Teams weiter

"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"

"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s in den einzelnen Teams weiter

01.10.2025, 09.54 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Staffel von "SOKO Köln" startete mit einem dramatischen Fall. Kommissarin Amira wurde in einen persönlichen Zwiespalt gezogen, als ihre beste Freundin Isa unter Mordverdacht geriet.
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Isa Barsch (Nurit Hirschfeld) wird des Mordes an ihrer Mentorin beschuldigt. Ihr ehemaliger Mentor Steffen Kehlau (Robert Schupp) sorgt für eine unerwartete Wendung im Mordfall.   Fotoquelle: ZDF/Martin Rottenkolber
SOKO-Köln
Vanessa Haas (Kerstin Landsmann, von links), Jonas Fischer (Lukas Piloty), Lilly Funke (Tatjana Kästel), Matti Wagner (Pierre Besson) und Amira Mahdi (Aylin Ravanyar) bilden das Team der "SOKO Köln".  Fotoquelle: ZDF und Martin Rottenkolber
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
In der kommenden Staffel von "SOKO Köln" stehen für das Ermittlerteam 24 spannende neue Fälle auf dem Programm.  Fotoquelle: ZDF/Martin Rottenkolber
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Was hat Staatsanwalt Steffen Kehlau (Robert Schupp) mit dem Mordfall zu tun?   Fotoquelle: ZDF/Martin Rottenkolber
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Kommissar Matti Wagner (Pierre Besson) und seine Kollegin Lilly Funke (Tatjana Kästel, links) müssen klären, wie der Mörder in die Wohnung des Opfers gelangen konnte.   Fotoquelle: ZDF/Martin Rottenkolber
SOKO Wismar
In der Hansestadt gibt es spannende neuen Fälle. Kriminalkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, links) und Kriminalkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann) ermitteln in Wismar.   Fotoquelle: ZDF/Marc Meyerbröker
SOKO Stuttgart
Auch die "SOKO Stuttgart" startet mit neuen Folgen. Nach einem Gewaltverbrechen befragen Kriminalkommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich, rechts) und Streifenpolizistin Sibylle Beyer (Bärbel Stolz) die Gäste eines Yoga- und Wellness-Resorts.   Fotoquelle: ZDF/Markus Fenchel
SOKO Wien
Kriminalhauptkommissar Max Herzog (Martin Gruber) und Spurensicherer Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) ermitteln in Wien weiter.   Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg
SOKO Leipzig
Auch in Leipzig warten neuen Kriminalfälle auf die SOKO. Kim Nowak (Amy Mußul, links) befragt die Mutter des Toten, Giesela Wuttke (Barbara Schnitzler).   Fotoquelle: ZDF/Steffen Junghans

Zum Staffelstart der ZDF-Sonderkommissionen waren die Ermittler der Domstadt am Rhein gefordert. Gleich zum Auftakt erwartete das "SOKO Köln"-Team ein besonders brisanter Fall, der Kommissarin Amira (Aylin Ravanyar) in ein Dilemma katapultierte.

ZDF
SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin
Krimi • 30.09.2025 • 18:05 Uhr

Zum Kölner Ermittlerteam gehören neben Amira die erfahrenen Kollegen Matti Wagner (Pierre Besson), Jonas Fischer (Lukas Piloty), Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) und Lilly Funke (Tatjana Kästel). Gemeinsam stellen sie sich in der neuen Staffel 24 spannenden und nervenaufreibenden Fällen – immer dienstags, um 18 Uhr, im ZDF.

Persönlicher Konflikt für Kommissarin Amira: Mordete ihre beste Freundin?

Der erste Fall hätte dramatischer kaum sein können: Amira feierte mit ihrer besten Freundin Isa (Nurit Hirschfeld) deren bestandenes Staatsexamen, als wenig später ein schockierender Fund alles überschattete. Isas Mentorin wurde tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Indizien deuteten zunächst ausgerechnet auf Isa als Mörderin hin. Kurz vor dem Todeszeitpunkt hatte es zwischen den beiden einen heftigen Streit über eine negative Beurteilung gegeben.

Derzeit beliebt:
>>Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
>>Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
>>ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
>>"Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann: So gnadenlos ist das Netz

Für Amira eine kaum erträgliche Situation: Sie war überzeugt von der Unschuld ihrer Freundin, durfte jedoch nicht selbst ermitteln. Plötzlich sorgte Isas ehemaliger Mentor Steffen Kehlau (Robert Schupp) für eine unerwartete Wendung. Die Frage drängte sich im Zuge des spannenden Falles auf: Wie weit geht ein Mensch, um die eigene Karriere um jeden Preis zu sichern?



Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Neue Folgen: Wann laufen die einzelnen "SOKO"-Teams im TV?

Doch nicht nur in Köln wird wieder mit Eifer ermittelt: Auch die anderen "SOKO"-Teams stehen spannenden Fällen in neuen Folgen gegenüber. Am Mittwoch, 1. Oktober, geht es zunächst mit "SOKO Wismar" weiter. In der Hansestadt ermittelt Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) gemeinsam mit Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann). Am Tag darauf folgt die erste Folge der neuen "SOKO Stuttgart"-Staffel, in der Astrid M. Fünderich als Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert und Peter Ketnath als Kommissar Joachim Stoll spannende Fälle lösen.

Am Freitag, 3. Oktober, übernehmen die österreichische Hauptstadt und Leipzig die Ermittlungen: Bei "SOKO Wien" ermittelt Martin Gruber als Kriminalhauptkommissar Max Herzog, während "SOKO Leipzig" von Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul) geleitet wird.

20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" beginnt am 29. Oktober. Fanny Schätzl und Kilian Rudloff sind das neue Traumpaar, das für frischen Wind am Fürstenhof sorgt.
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe

Alle neuen Folgen der aktuellen Staffeln sind bereits eine Woche vor dem jeweiligen Starttermin in der ZDF-Mediathek verfügbar. Einzig für die "SOKO Potsdam" verkündete der Sender bisher noch keinen Starttermin für neue Folgen. Es laufen vorerst Wiederholungen.

Die Starttermine für die "Rosenheim Cops" und "Notruf Hafenkante"

Die "SOKOs" haben im ZDF Tradition. Das Urgestein der beliebten "SOKO"-Reihe hieß damals "SOKO 5113" und wurde später in "SOKO München" umbenannt. Die Krimiserie startete 1978 im Zweiten und legte den Grundstein für die zahlreichen weiteren "SOKO"-Ableger. Besonders erfolgreich ist "SOKO Leipzig", die bereits seit 25 Jahren auf den Bildschirmen flimmert. Sie ist die einzige "SOKO" die um 21.15 Uhr, also zu späterer Stunde, zu sehen ist – und sie ist die langlebigste und erfolgreichste Serie unter all den "SOKOs".

Neben den "SOKO"-Teams starten auch andere beliebte ZDF-Vorabendkrimiserien in neue Folgen: Am Dienstag, 7. Oktober, 19.25 Uhr, beginnen die "Rosenheim Cops" ihre neuen Ermittlungen, während am Donnerstag, 9. Oktober, 19.25 Uhr, "Notruf Hafenkante" mit frischen Fällen zurückkehrt.

SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin – Di. 30.09. – ZDF: 18.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "SOKO Köln" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort"-Sensation: Neue Ermittler brechen mit uralter Krimi-Tradition
Frankfurter "Tatort: Dunkelheit"
Tatort: Dunkelheit
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?
"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
Jennifer Rush: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
65. Geburtstag
Jennifer Rush
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael