"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Renata (38) und Valentin Lusin (38) vor allem vom "Let's Dance"-Parkett, wo sie schon mit den verschiedensten Promis um den Titel "Dancing Star" kämpften. Im März 2024 durfte sich das Paar über Nachwuchs freuen – nun wächst die Familie erneut.

"Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", freut sich Renata im Interview mit "Bild". Die Freude dürfte besonders groß sein, denn vor Stellas Geburt machte die Mutter mehrere Fehlgeburten innerhalb weniger Jahre durch.

Sie betont: "Wahrscheinlich waren wir deswegen auch anfangs sehr nüchtern, als wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen haben. Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert."

Renata Lusin fällt bei "Let's Dance" 2026 aus Renata ist im vierten Monat schwanger. Zum Geschlecht des Babys ist noch nichts bekannt, dafür aber etwas zum Zeugungsort, wie das Paar selbst verrät. "Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby", erklärt die Profitänzerin. Demnach hatte sich das Paar nach der vergangenen Staffel "Let's Dance" im Frühjahr 2025 eine Auszeit gegönnt und ist im Sommer mit dem Wohnmobil durch Frankreich gefahren.

"Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert", deutet das Paar an. Auf Instagram gibt es zahlreiche Glückwünsche, unter anderem von "Let's Dance"-Kollegen wie Jurorin Motsi Mabuse, Ex-Teilnehmerin Rebecca Mir und Profitänzer Massimo Sinato.

Der werdenden Mutter gehe es aktuell "wunderbar", jedoch: In der nächsten Staffel von "Let's Dance" 2026 wird sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht dabei sein. Die 38-Jährige hat auch eine Teilnahme an der "Let's Dance"-Tour im November und Dezember bereits abgesagt.

"Jetzt muss Valentin eben wieder mit doppelter Lusin-Power ran!", betont sie und deutet an: "Als ich 2023 gefehlt habe, weil ich das erste Mal schwanger war, hat er gewonnen. Das scheint ihn sehr anzutreiben, also muss er auch dieses Mal wieder Vollgas geben und den Pokal holen."



