Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!

Nach mehr als 20 Jahren im Münsteraner „Tatort“ fällt der Vorhang für Staatsanwältin Wilhelmine Klemm: Schauspielerin Mechthild Großmann verabschiedet sich im Dezember von ihrer Kultrolle und tritt damit zum letzten Mal an der Seite von Thiel und Boerne auf. Doch Fans müssen nicht lange auf Ersatz warten – der WDR hat bereits offiziell bekanntgegeben, wer künftig die Nachfolge übernimmt.

Das ist der Ersatz für Wilhelmine Klemm Der Sender bestätigte, dass Klemms letzte Folge die Episode „Die Erfindung des Rades“, die im Dezember zu sehen ist, sein wird. Im darauffolgenden Fall soll die „Interims-Staatsanwältin“ Nikola König – verkörpert von Lou Strenger – gemeinsam mit Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln.

Eine Sprecherin des WDR äußerte: „So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen.“ Strenger soll als Neueinsteigerin frischen Wind in die etablierten Strukturen bringen und zugleich für neue Konfliktpotenziale mit Thiel und Boerne sorgen. Konfliktpotenzial ist also schon jetzt garantiert.

Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster Lou Strenger wurde 1992 in Ludwigsburg geboren und ist als Schauspielerin und Hörspielsprecherin tätig. Im Jahr 2016 schloss sie ihr Schauspiel-Studium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" ab. Während ihrer Ausbildung engagierte sie sich unter anderem am Schauspiel Köln.

Nach ihrem Abschluss gehörte sie von 2016 bis 2019 zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. In diesem Zuge spielte sie unter anderem die Rolle der Julia in "Romeo und Julia", war als Jessica in "Der Kaufmann von Venedig" zu sehen und begeisterte als Prinzessin Eboli in "Don Karlos". Als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen wurde ihr unter anderem der Publikumspreis "Gustaf" des Düsseldorfer Schauspielhauses ausgezeichnet. In Kritikerumfragen wurde sie zur „Besten Schauspielerin in NRW“ gewählt.

In jüngerer Zeit wurde sie für ihre Leistungen auch für Film- und Fernsehen-Produktionen beachtet. Ihr Einstieg in den Münsteraner "Tatort" markiert den Schritt in eine etablierte Erfolgssendung - mit großen Fußabdrücken: Großmann war immerhin 23 Jahre lang als Klemm das juristische Rückgrat des Münster-Kosmos'.