Home News Film-News

Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?

Nach neun Jahren

Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?

30.09.2025, 11.46 Uhr
Seit 2016 warten Fans auf ein neues Abenteuer der Enterprise-Crew. Ein Wechsel im Paramount-Management könnte nun die ersehnte Fortsetzung bringen.
Star Trek Beyond
2016 kam "Star Trek Beyond" in die Kinos. Seitdem warten Fans vergeblich auf eine Fortsetzung.  Fotoquelle: Paramount

Neun Jahre ist es nun schon her, dass ein "Star Trek"-Abenteuer über die große Leinwand flimmerte. Zur Erinnerung: In "Star Trek Beyond" stellte sich die Crew der Enterprise unter Führung von Captain James T. Kirk (Chris Pine), gestrandet auf einem fremden Planeten, dem brutalen Warlord Krall (Idris Elba). Kabel Eins zeigt den Film von Regisseur Justin Lin, der sich auch für mehrere Teile der "Fast & Furious"-Reihe verantwortlich zeichnete, am Dienstag, 30. September, um 20:15 Uhr.

Wie steht es aber um eine Fortsetzung der Crew, die in der alternativen Kelvin-Timeline unterwegs ist? Nachdem in den Jahren seit der Premiere von "Star Trek Beyond" mehrere angedachte Fortsetzungen gescheitert sind, können Trekkies nun wieder etwas tun, was ihre Lieblings-Franchise selbst auszeichnet: mit Optimismus in die Zukunft blicken.

Was hat der neue Paramount-Boss David Ellison mit "Star Trek" vor?

Grund dafür ist ein Wechsel in der Führungsriege der Produktionsfirma Paramount, die die Rechte für die "Star Trek"-Franchise inne hat. Der neue Chef, David Ellison, war sowohl an "Star Trek Beyond" als auch an dessen Vorgängerfilm "Star Trek Into Darkness" als ausführender Produzent beteiligt – und sieht sich selbst als Trekkie. Wenig verwunderlich also, dass er bereits angekündigt hat, dass "Star Trek" Priorität genieße.

Derzeit beliebt:
>>Drama um Josh Hartnett: Autounfall mit Polizeiwagen am Netflix-Set
>>Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
>>„South Park“ steckt Donald Trump mit dem Teufel ins Bett
>>Nach Einstellung von "The Late Show" mit Stephen Colbert: Sender CBS bekommt heftige Kritik

Ellison hat zum einen angekündigt, sich wieder mehr am Modell der klassischen "Star Trek"-Filme und -Serien zu orientieren. Konkreter: Die bereits durch TV-Serien etablierten Charaktere sollen ihre eigenen Abenteuer auf der großen Leinwand kriegen wie das bereits bei der originalen Enterprise-Crew sowie deren Nachfolgern aus "Star Trek: Das nächste Jahrhundert" der Fall war. Ein Film mit der Crew aus "Star Trek: Strange New Worlds" um Captain Christopher Pike (Anson Mount) scheint also wahrscheinlich. Konkrete Pläne sind jedoch noch keine angekündigt worden.



Nach "Star Trek Beyond"-Flop: Ein vierter Teil als letzte Hoffnung?

Und die Kelvin-Timeline? Auch hier dürfte es Hoffnung für einen neuen Aufschwung geben. Zwar ist auch hier noch nicht bestätigt worden, dass sich der vierte Teil in Produktion befinden würde – beziehungsweise gibt es nur eine in der Vergangenheit liegende Bestätigung, die sich auf inzwischen längst verworfene Pläne bezog -, aber das ein "Star Trek"-affiner Paramount-Chef das Projekt komplett absagt, scheint unwahrscheinlich.

Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
Die zweite „Wer wird Millionär?“-Folge nach der Sommerpause schloss nahtlos an die vorherige an. Alles verlief wie immer – bis Günther Jauch (69) einen alten Bekannten mit frivoler Vergangenheit im Publikum entdeckte.
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno

Der Druck ist jedoch groß: "Star Trek Beyond" floppte an den Kinokassen. Eine Fortsetzung müsste das wieder wettmachen – sonst war es das ziemlich sicher mit den Abenteuern der Enterprise-Crew in ihrer düstereren, alternativen Timeline.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
Spannende Filme im September: Von Horror bis Komödie
Kino-Neustarts
Beule - Zerlegt die Welt
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Neue Staffel von "SOKO Köln" startet dramatisch
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.