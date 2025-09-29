ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt

Die letzte reguläre Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" im Jahr 2025 sollte wieder etwas ganz Besonderes werden. Das wurde es dann auch – vor allem wegen einer Scherzaktion von "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin Barbara Schöneberger auf Kosten von Andrea 'Kiwi' Kiewel. Die Komikerin hatte sich das Motto der Sendung zunutze gemacht, um der Gastgeberin den einen oder anderen Streich zu spielen.

Wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit fand der "Fernsehgarten" unter dem Motto "Oktoberfest" statt. Dazu gehörten neben einer Gastgeberin im Dirndl auch: jede Menge Lebkuchenherzen. Nur musste Andrea "Kiwi" Kiewel den einen oder anderen gemeinen Spruch auf ihren Kosten lesen, wenn sie sich die Inschriften der herzförmigen Köstlichkeiten genauer ansah.

Dieser Spruch traf Andrea "Kiwi" Kiewel besonders "Falten im Gesicht, Glitzer im Herzen" war auf einem Lebkuchen zu lesen, "Du wirst heute bewundert, aber nur von dir selbst" auf einem anderen. Auf die Aufschrift "Kiwi: Kartoffel im Pelzmantel" reagierte die 60-Jährige besonders irritiert. "Das heißt, ich sehe aus wie eine fette Kartoffel im Pelzmantel?", fragte sie sich. "Lieber Pflaume als Kiewel" lautete ein etwas harmloserer Gag in Anspielung auf ihren Moderatorenkollegen Kai Pflaume – und Kiewels Obst-Spitznamen.

Aufgelöst wurde die Aktion erst kurz vor der Verabschiedung. Barbara Schönberger betrat die Bühne, rief "Komm her, du Kiwi" und umarmte die Gastgeberin. "Herzlich Willkommen bei 'Verstehen Sie Spaß?'! Die Herzen kamen natürlich von mir", erklärte die 51-Jährige und beteuerte: "Nur ich bin schuld!" Schließlich wisse man, dass Kiewel Spaß verstehe. Nur ein Spruch schien sie nicht loszulassen. "Ich mag Kai Pflaume auch gerne, das lasse ich gelten", sagte die Gelinkte. "Aber 'Kartoffel im Pelzmantel '..."

