Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München

22.09.2025, 08.00 Uhr
Heidi Klum feierte ihr "HeidiFest" mit Schlagerstar Ross Antony. Der Entertainer verrät, wie er eingeladen wurde und warum er nur selten zum Alkohol greift.
Ross Antony
Schlagerstar Ross Antony wurde von Heidi "persönlich gefragt", auf dem "HeidiFest" aufzutreten.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Adam Berry
Heidifest By Heidi Klum
"Ich will Spaß" hätte das Motto ihrer Megaparty sein können: Heidi Klum hatte bei ihrem "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus selbst am meisten Gaudi.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Wenn die Schlagerszene einen Botschafter der guten Laune braucht, dann ist Ross Antony die erste Wahl. Anfang Juli veröffentlichte der 51-Jährige sein Album "100 Jahre Gute Laune", auf dem er Klassiker neu interpretiert, die für ihn pure Lebensfreude bedeuten. Klar also, dass er bei einer Pre-Wiesn-Party mit Stimmungsgarantie nicht fehlen durfte.

Musikalische Gäste: Ross Anthony, Jürgen Drews, Thomas Anders und Co.

Am Donnerstag holte Heidi Klum den Entertainer als Musikact für ihr großes "HeidiFest" nach München. Die ausgelassene Feier im Hofbräuhaus wurde live zur Primetime auf ProSieben übertragen. Ross Antony reiste dafür "von einem Job aus Berlin" an, wie er am roten Teppich gegenüber der Agentur teleschau erzählte. Für ihn war das Event nur ein "kurzer Zwischenstopp". "Ich bin sehr gerne hier und freue mich total auf den Abend", so der Sänger.

Neben ihm traten zahlreiche Schlagergrößen auf: Jürgen Drews, Marianne und Michael, Thomas Anders, Kerstin Ott und Vincent Gross folgten ebenfalls Klums Einladung. "Heidi hat mich persönlich gefragt und wollte unbedingt, dass ich dabei bin. Wie hätte ich da 'Nein' sagen können?", berichtete Antony. Bei den Proben sei der Empfang besonders herzlich gewesen. Klum habe ihn mit den Worten "Ich bin froh, dass du da bist" und einem Kuss auf die Wange begrüßt.

Aus diesem Grund trink Ross Antony keinen Alkohol

Für das am Samstag eröffnete Oktoberfest bleibt dem Briten mit Wohnsitz im Rheinland diesmal keine Zeit. "Die nächsten zwei Wochen muss ich so viel arbeiten, da schaffe ich es leider nicht", erklärte er. Immerhin konnte er schon im Vorjahr Wiesn-Luft schnuppern und habe es "richtig genossen".



Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Thomas Anders überrascht: Mega-Erfolge, unbekannte Details und ein ganz neues Geschäftsfeld – so vielseitig ist der Modern-Talking-Star.
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders

Bier gehört für Antony jedoch nicht zwingend dazu. Er erklärte: "Ich vertrage nicht viel. Ich brauche nur einen Aperol Spritz, um glücklich zu sein. Man braucht nicht wirklich viel." Zudem lege er großen Wert darauf, bei seinen Auftritten alles geben zu können – deshalb wolle er nicht "betrunken auf der Bühne stehen".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

