Home News Star-News

Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars

Vom Kindertalent zum Kultstar

Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars

19.09.2025, 12.56 Uhr
von Anja Kratz
Thomas Anders überrascht: Mega-Erfolge, unbekannte Details und ein ganz neues Geschäftsfeld – so vielseitig ist der Modern-Talking-Star.
Thomas Anders
Thomas Anders (62) blickt auf eine äußerst erfolgreiche Musikkarriere. Doch die Musik ist nur eines von mehreren Standbeinen des gefragten Stars.  Fotoquelle: picture alliance / Bonn.digital | Marc John

Seit über vier Jahrzehnten gehört Thomas Anders, der bürgerlich Bernd Weidung heißt, zu den prägendsten Gesichtern der deutschsprachigen Popmusik. Ob als Teil von Modern Talking oder als Solokünstler – sein Werdegang bietet etliche Details, die oft übersehen werden. Hier ein Blick hinter die bekannten Erfolge.

Thomas Anders begeisterte musikalisch schon im Alter von zehn Jahren

Bereits in seiner Kindheit zeigte Anders ein starkes Interesse an Musik. Aufgewachsen in Mörz, einem Ortsteil von Münstermaifeld bei Koblenz, erhielt er Klavier- und Gesangsunterricht. Schon mit zehn Jahren nahm er an einem Nachwuchswettbewerb teil und gewann gegen etwa 100 andere Kinder – als Preis durfte er über 300-mal mit Kinder- und Schlagerliedern in einem Tanzpalast auftreten.

Doch statt mit seinem bürgerlichen Namen, Bernd Weidung, wurde er mit seinem Künstlernamen „Thomas Anders“ zur Marke. Und zwar so erfolgreich, dass er die akademische Laufbahn noch vor seinem Abschluss verließ: Nach dem Abitur studierte er Germanistik, Musikwissenschaft und Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz – fünf Semester lang. Dann kam der Durchbruch mit Modern Talking im Jahr 1984.

Derzeit beliebt:
>>Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
>>Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
>>So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
>>Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen

Unfassbarer Erfolg: Mehr als 420 Gold- und Platin-Auszeichnungen

Das Pop-Duo, bestehend aus Thomas Anders und Dieter Bohlen, verkaufte weltweit Abermillionen Tonträger. Auf Anders‘ offizieller Webseite heißt es, dass die Gesamtverkäufe von Modern Talking sowie seiner Soloarbeit inzwischen über 125 Millionen Tonträger betragen. Ebenfalls dort gelistet: Mehr als 420 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie eine Fülle nationaler und internationaler Preise, darunter der Bambi, der Echo, die Goldene Kamera und viele mehr.



Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Dieter Bohlen, der Pop-Titan, hat nicht nur eine musikalische Karriere hingelegt, sondern auch in seinem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt.
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.

Doch seine Karriere erstreckt sich über viele Nebenpfade: Schon vor Modern Talking versuchte er sich als Schlager-Interpret und veröffentlichte Singles wie „Judy“ (1980), „Es war die Nacht der ersten Liebe“ (1981) oder „Ich will nicht dein Leben“ (1982). Mehrfach scheiterten diese Versuche kommerziell, was ihn jedoch nicht entmutigte.

Auch in Osteuropa und Russland ein gefeierter Star

Was viele nicht wissen: Thomas Anders hat eine ganz besondere Verbindung zu Osteuropa und Russland: Während seine deutschsprachigen Alben oft nur moderate Resonanz in Deutschland fanden, galt er in Russland als strahlender Star. Sein Album „Strong“ (2010) verkaufte sich in Russland über eine Million Mal und erreichte Platin-Status. Zudem wurde er 2006 von der Taras-Shevchenko National University in Kiew zum Ehrenprofessor ernannt – eine Auszeichnung, die sein Ansehen als prägender Musiker einer ganzen Generation unterstreicht.

Thomas Anders als lebendes Beispiel für Imagebildung

Anders nutzt seine öffentlichen Auftritte, um sein Image bewusst zu gestalten, aufzubauen und zu etablieren: Ein Markenzeichen war etwa die große goldene Kette mit dem Namen „NORA“, zu Ehren seiner ersten Ehefrau Nora Balling. Dieses Accessoire wurde immer wieder medial kommentiert – einmal führte ein satirischer Artikel in einem Magazin zu einem Prozess, bei dem Anders Schadensersatz in Höhe von 25.000 DM zugesprochen wurde.

So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Thomas Anders und Florian Silbereisen haben in der Vergangenheit häufiger zusammen gearbeitet. Doch wie verstehen sich die Stars eigentlich?
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.

Vielen Fans wird auch noch das Bild mit dem Umhänge-Keyboard im Gedächtnis geblieben sein. Eben jenes präsentierte Anders häufig bei Auftritten und Fotoshootings. Heute hält der erfolgreiche Musiker regelmäßig Vorträge an Wirtschafts- und Marketingakademien, um den Hörern am Beispiel seiner Karriere das Thema Markenbildung zu erklären.

Ein weniger bekanntes Geschäftsfeld schließlich: Seit März 2024 vertreibt Anders in Zusammenarbeit mit der Firma Hartkorn Gewürzmühle eine eigene Bio-Gewürzlinie unter dem Label „Anders Würzen“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Erfolgsgeschichte
Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager
"Klitschko – Der härteste Kampf"
Klitschko - Der härteste Kampf"
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Gut geföhnt in den langen Musik-Thementag
The Story of Hair Metal
The Story of Hair Metal
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands
Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
DVD-Highlights
"Elio"
Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Tournee-Start
Dieter Bohlen
"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
Zwischen Zweifel und Rampenlicht
Promi Big Brother - Die Late Night Show
HeidiFest im Hofbräuhaus: Ein "Live"-Scherz?
Kritik
Heidifest By Heidi Klum
Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.
Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine Kindheit
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?
Trennung
Nina Dobrev und Shaun White auf dem roten Teppich 2023.
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Lorde im ZDF-Interview: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"
"aspekte extra: Lorde"
aspekte extra: Lorde
Paul und Käthe: Kampf um ein gutes Leben
"Käthe und ich – Ein gutes Leben"
Käthe und ich - Ein gutes Leben
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.