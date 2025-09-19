Home News Film-News

Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"

DVD-Highlights

Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"

19.09.2025, 11.25 Uhr
Diese Woche erscheinen spannende Neuheiten auf DVD und Blu-ray: Erleben Sie den galaktischen Spaß von "Elio", den packenden Thriller "Islands" und das mitreißende Drama "Transamazonia".
"Elio"
Elio wirkt auf den ersten Blick wie ein normaler Junge, erlebt in der neuesten Pixar-Produktion aber ein alles andere als normales Abenteuer.  Fotoquelle: Leonine/Disney/Pixar
"Elio"
Pixars "Elio" erzählt von einem kleinen Jungen, der versehentlich als Repräsentant der Erde zu einem intergalaktischen Kongress gebeamt wird.  Fotoquelle: Leonine/Disney/Pixar
"Islands"
Tom (Sam Riley) arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Und dennoch ist er nicht zufrieden.   Fotoquelle: Leonine
"Islands"
"Islands" wurde 2025 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste Musik" ausgezeichnet.   Fotoquelle: Leonine
"Transamazonia"
Dass Rebecca (Helena Zengel) einen Flugzeugabsturz überlebt hat, ist für ihren Vater Byrne (Jeremy Xido) mehr als nur ein Wunder.   Fotoquelle: 2024 Mathieu De Montgrand/ Pandora Film
 

Sind wir alleine im Universum? Oder gibt es irgendwo da draußen vielleicht doch noch andere intelligente Lebensformen? Um diese uralte Frage zu klären, sendet die Menschheit schon seit vielen Jahren verschiedenste Signale ins All. Auch im Science-Fiction-Kino war der suchende Blick in die Sterne schon oft Thema. Wenn da dann mal eine Antwort aus fremden Welten kommt, geht die Sache meistens eher schlecht aus für die Welt. Bei Pixar und Disney hingegen wird daraus ein galaktischer Animations-Spaß für die ganze Familie: "Elio" erscheint nun ebenso wie der Thriller "Islands" und das Coming-of-Age-Drama "Transamazonia" auf DVD und Blu-ray.

"Elio" (VÖ: 19. September)

Ein kleiner Weltraum-Enthusiast, der sich sehr für Raumschiffe und Außerirdische begeistert: Auf den ersten Blick wirkt Elio wie ein ganz normaler Junge. Auf den zweiten auch. Aber wenn fremde Zivilisationen über Lichtjahre hinweg erstmals den Kontakt mit der Erde aufnehmen, dann kann es eben auch mal Missverständnisse geben. In "Elio" ist es konkret dieses: Nachdem die Menschheit so lange ins All gefunkt hat, gibt es endlich eine Rückmeldung: "Bringt uns euren Anführer!" Kurz darauf wird dann aber nicht irgendein Präsident oder Kanzler, sondern der kleine Elio nach oben gebeamt, um an einer Art Weltraumkongress teilzunehmen. Ein kleiner Junge, der plötzlich als Repräsentant der Erde vor der "Vereinigung der hoch entwickelten Wesen des Universums" steht, um große Dinge zu verhandeln: Das ist in "Elio" die Ausgangslage für viele heitere Culture-Clash-Begegnungen der dritten Art. Elio findet einige skurril-liebenswerte Alien-Freunde auf seiner Reise, allerdings muss der aufgeweckte Dreikäsehoch auch "eine Krise intergalaktischen Ausmaßes" bewältigen. Matthias Schweighöfer war als Synchronsprecher an der Produktion beteiligt – sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung von "Elio" ist er als Alien-Botschafter Tegmen zu hören.

Preis DVD: circa 13 Euro

Derzeit beliebt:
>>Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
>>Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
>>"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
>>HeidiFest im Hofbräuhaus: Ein "Live"-Scherz?

US, 2025, Regie: Adrian Molina/Madeline Sharafian/Domee Shi, Laufzeit: 94 Minuten

"Islands" (VÖ: 19. September)

Eigentlich ist es ein Traumjob für gescheiterte Profisportler, dem Tom (Sam Riley) nach einer Verletzung nachgeht: In einem All-Inclusive-Hotel auf Fuerteventura unterrichtet der einstige Tennisstar die gutbetuchten Gäste. Doch Tom ist gelangweilt von der immer gleichen, anspruchslosen Routine, Das ändert sich, als eines Tages Anne (Stacy Martin) vor ihm steht: "Ich möchte ein paar Tennisstunden buchen für meinen Sohn", erklärt sie. Gesagt, getan. Es dauert nicht lange, da kommt Tom der Familie seines siebenjährigen Schülers Anton (Dylan Torrell) näher. Er spürt auch, dass etwas zwischen Anne und ihrem Ehemann Dave (Jack Farthing) nicht stimmt. Wie zur Bestätigung ist Dave eines Morgens plötzlich spurlos verschwunden, während Anne sich zunehmend merkwürdig verhält ...

"Islands" ist ein vielschichtiger Thriller, der von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat "besonders wertvoll" verliehen bekam. Beim Deutschen Filmpreis war der Film dieses Jahr in gleich vier Kategorien nominiert – unter anderem in der Königsdisziplin "Bester Film". Am Ende gab es eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Filmmusik".

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2025, Regie: Jan-Ole Gerster, Laufzeit: 116 Minuten

"Transamazonia" (VÖ: 18. September)

Mit dem Drama "Systemsprengerin" (2019) die damals zehnjährige Helena Zengel quasi über Nacht berühmt. Der Film über das traumatisierte Mädchen gewann internationale Preise und öffnete Zengel die Tür nach Hollywood: 2020 spielte sie an der Seite von Tom Hanks in "Neues aus der Welt". Nun ist sie abermals in einer internationalen Filmproduktion zu sehen: "Transamazonia" wurde im Amazonas-Regenwald von Brasilien gedreht.

Zengel spielt Rebecca Byrne, die im Kindesalter auf wundersame Weise einen Flugzeugabsturz überlebte. Ihr Vater, der US-amerikanische Missionar Lawrence Byrne (Jeremy Xido) weiß das Wunder für seine Zwecke zu nutzen. Er ünerhöht die inzwischen jugendliche Rebecca zu einer Wunderheilerin. Als schließlich ein Konflikt zwischen der indigenen Bevölkerung und illegalen Holzfällern ausbricht, beginnt das sorgfältig errichtete Konstrukt aus Legenden gefährlich zu wanken ...

Preis DVD: circa 17 Euro

DE/FR/CH/BR/TW, 2024, Regie: Pia Marais, Laufzeit: 112 Minuten

Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Am 18. September starten im Kino: Downton Abbey: Das große Finale, Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes und Der Tiger. Julian Fellowes und Edgar Reitz bringen Geschichte und Drama auf die Leinwand, während Dennis Gansel mit Kriegsaction beeindruckt.
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.
Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine Kindheit
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?
Trennung
Nina Dobrev und Shaun White auf dem roten Teppich 2023.
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Lorde im ZDF-Interview: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"
"aspekte extra: Lorde"
aspekte extra: Lorde
Paul und Käthe: Kampf um ein gutes Leben
"Käthe und ich – Ein gutes Leben"
Käthe und ich - Ein gutes Leben
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?
Serienfinale
Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Hanka Rackwitz flieht aus dem "Sommerhaus": "Menschlich das Allerletzte"
Rekordexit
Sommerhaus der Stars
Lola Weippert packt auf der Baustelle an - Die Fans sind entsetzt
Instagram-Aufreger
Lola Weippert
"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
Wer ist es?
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
Show-Absetzung
Jimmy Kimmel
Bericht von Vergewaltigung: Das ist GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schreckliches passiert
Autobiografie
Alex Mariah Peter
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Patricia Crowley: Die Golden-Globe-Gewinnerin stirbt mit 91 Jahren
Hollywood-Ikone
Patricia Crowley
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Michael Ostrowski verrät: So bringt er Humor in den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR
"Karlsplatz"
Karlsplatz
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.