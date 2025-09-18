Home News Star-News

Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen

Leinwand-Ikone

Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen

18.09.2025, 16.06 Uhr
von Anja Kratz
Uschi Glas, das "Schätzchen der Nation", hat sich von der Arbeitertochter zur Leinwand-Ikone entwickelt. Ihre Karriere ist geprägt von Kinohits, TV-Erfolgen und sozialem Engagement. Privat lief bei der 81-Jährigen nicht immer alles glatt.
Uschi Glas und Dieter Hermann
Uschi Glas (81) mit ihrem Ehemann Dieter Hermann (74). Im Jahr 2005 heiratete das Ehepaar.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz/Geisler-Fotopress

Uschi Glas – das „Schätzchen der Nation“ – hat ein Leben geführt, das viel Filmstoff birgt. Geboren am 2. März 1944 in Landau an der Isar, wuchs sie als Jüngste von vier Kindern in einfachen Verhältnissen auf. Schon früh stand fest: Diese Frau wird ihren eigenen Weg gehen. Nach der mittleren Reife arbeitete sie zunächst als Buchhalterin und Sekretärin – doch ihr Herz schlug für die große Bühne. Ein Produzent entdeckte sie, und mit einem Schlag war alles anders.

An der Seite von Pierre Brice: Uschi Glas' erster Kinohit

1966 stand sie als „Apanatschi“ in „Winnetou und das Halbblut Apanatschi" an der Seite von Pierre Brice vor der Kamera – ein Kinohit, der ihr erstes Millionenpublikum bescherte. Zwei Jahre später wurde sie mit „Zur Sache, Schätzchen" endgültig zum Star: frech, jung, modern, das Gesicht einer neuen Generation. Bald war sie in allen Kinos zu sehen – ob in der Kultreihe „Die Lümmel von der ersten Bank" oder in Schlagerkomödien mit Roy Black.

Das Image als „Schätzchen“ klebte zwar an ihr, doch Glas bewies, dass mehr in ihr steckt: In den 90er-Jahren spielte sie Titelrollen in TV-Erfolgen wie „Tierärztin Christine oder Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg" und zeigte Frauenfiguren, die Mut machten. Und selbst im neuen Jahrtausend feierte sie ein Comeback: In den „Fack ju Göhte"-Filmen eroberte sie als strenge, aber herzensgute Lehrerin auch ein junges Publikum.

Derzeit beliebt:
>>Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
>>Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
>>Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
>>"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein

Uschi Glas' bewegtes Liebesleben: Eine Botschaft mit Mut

Privat lief nicht alles glatt – und gerade das machte sie nahbar. In den 60ern war sie mit Produzent Bobby Arnold liiert, später mit Max Graf Lamberg. 1981 heiratete sie den Produzenten Bernd Tewaag. Drei Kinder machten das Glück perfekt: Benjamin, Alexander und Julia. Doch die Ehe zerbrach 2003 nach mehr als 20 Jahren, begleitet von Schlagzeilen über Affären.



Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
Die ARD zeigt mit "Wir vier und der Enkeltrick" einen Film, der die perfide Masche der Schockanrufe entlarvt. Uschi Glas als Irene Steinwirt erlebt, wie sie Opfer eines solchen Betrugs wird und gemeinsam mit anderen Seniorinnen ein Abenteuer startet, um die Täter zu überführen.
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"

Glas sprach später offen darüber, wie schmerzhaft diese Zeit war – und wie wichtig es sei, den Mut zu haben, eine unglückliche Beziehung zu beenden. Zwei Jahre später fand sie ihr neues Glück mit Dieter Hermann, einem Unternehmensberater, mit dem sie bis heute verheiratet ist.

Angebote vom Playboy: Deshalb lehnte Uschi Glas ab

Uschi Glas hat ihr Leben lang auf Werte gesetzt. Playboy-Angebote? Lehnte sie ab. Nacktrollen? Niemals. „Ich muss abends noch in den Spiegel schauen können“, sagte sie einmal. Stattdessen nutzte sie ihre Popularität, um sich sozial zu engagieren – mit ihrem Verein „brotZeit e.V.", der Kindern ein gesundes Frühstück ermöglicht.

Heute, mit über 80 Jahren, ist sie nicht nur ein Schauspielstar, sondern auch ein Vorbild für Haltung, Mut und Beständigkeit. Von der Arbeitertochter zum Leinwand-Ikone, vom „Schätzchen“ zur Grande Dame – Uschi Glas ist der Beweis für Authentizität im Rampenlicht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Patricia Crowley: Die Golden-Globe-Gewinnerin stirbt mit 91 Jahren
Hollywood-Ikone
Patricia Crowley
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star
Podcast mit Barbara Schöneberger
Veronica Ferres
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?
Serienfinale
Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Hanka Rackwitz flieht aus dem "Sommerhaus": "Menschlich das Allerletzte"
Rekordexit
Sommerhaus der Stars
Lola Weippert packt auf der Baustelle an - Die Fans sind entsetzt
Instagram-Aufreger
Lola Weippert
"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
Show-Absetzung
Jimmy Kimmel
Bericht von Vergewaltigung: Das ist GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schreckliches passiert
Autobiografie
Alex Mariah Peter
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Michael Ostrowski verrät: So bringt er Humor in den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR
"Karlsplatz"
Karlsplatz
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht
ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
Spielschulden und Medienkritik
Tom Bartels
Matthias Mangiapane enthüllt sein Monatsgehalt
Reality-Star
The Power
Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ wird fortgesetzt
ARD-Hammer
KLAR