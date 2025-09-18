Home News Star-News

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?

Nach TV-Auftritt

18.09.2025, 13.50 Uhr
von Julian Flimm
Ein einziges Wort genügte, um die Gerüchteküche um Beatrice Egli und Florian Silbereisen anzuheizen. Fans spekulieren erneut.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen haben Spaß auf der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Wieder einmal steht die Verbindung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Fokus. Auslöser für die neuesten Spekulationen war Eglis Auftritt in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Dort sollte sie in einem Spiel ihr meistgenutztes Wort nennen – und antwortete prompt mit: „Flo!“. Für zahlreiche Fans ein eindeutiger Hinweis darauf, dass sie damit niemand Geringeren als Silbereisen meinte.

Was läuft denn nun zwischen den Schlagerstars?

Dieses kleine Wort reichte aus, um die Fantasie der Fans anzuheizen; denn seit Jahren wird über eine mögliche Romanze zwischen der Sängerin und ihrem Kollegen spekuliert. Ob es sich bei dieser Antwort um ein bewusst gesetztes Zeichen oder nur um einen lockeren Moment handelte, bleibt offen – nur eins ist klar: Die Hochöfen der Gerüchteküche laufen.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne, präsentieren Shows und zeigen sich freundschaftlich verbunden. Besonders das Duett „Das wissen nur wir“ aus dem Jahr 2023, bei dem auch der Songtext mit Zeilen wie „Das wissen nur wir, was zwischen uns passiert“ für Gesprächsstoff sorgte, wurde in den sozialen Netzwerken als Beleg für mehr als nur Kollegialität zitiert. Beide Stars sind aktuell offiziell Single, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

Silbereisen & Egli schon lange befreundet

In Interviews betonen Egli wie auch Silbereisen jedoch wiederholt, dass sie lediglich enge Kollegen und gute Freunde seien. Egli beschreibt Silbereisen als einen „wichtigen Menschen“ und „Wegbegleiter“, der sie schon lange vor ihrem Erfolg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) unterstützt habe. Seine Gelassenheit und Professionalität schätzt sie nach eigener Aussage besonders.

