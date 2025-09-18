„Niemand stirbt gern allein“: Liebe und Verrat im "Krimi in Passau"

Mit "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" stellten Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) und Frederike Bader (Marie Leuenberger) selbst treue Krimi-Fans zuletzt auf eine harte Probe: Rund anderthalb Jahre nach dem sechsten Film "Gier nach Gold" knüpfte die Handlung des neuen Krimis nahezu nahtlos an die Geschehnisse von einst an. Was für eine Erleichterung, dass "Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" (Regie: Jan Fehse, Buch: Michael Vershinin) nun wieder eine weitestgehend losgelöste, in sich abgeschlossene Kriminalgeschichte erzählt.

Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau Krimi • 18.09.2025 • 20:15 Uhr

Charlotte Ambrosius (Tamara Roming) bittet Detektiv Zankl um Hilfe. Die junge Frau ist hochschwanger und verzweifelt: Der Vater des Kindes, Phillip Danner (Anton Nürnberg), sitzt derzeit wegen Drogenhandels im Gefängnis. Eigentlich sollte er noch rechtzeitig vor der Geburt entlassen werden: "Doch als der Philli gestern von seinem Freigang zurückkam, haben die etwas bei ihm gefunden", erklärt sie. Auch soll er einen Wärter angegriffen haben. Phillip habe zwar alles gestanden, fährt Charlotte fort, doch: "Ich weiß, dass da irgendwas nicht stimmt!" Davon ist auch Frederike Bader überzeugt und beginnt sogleich, undercover zu ermitteln.

Zankl und Bader im Einsatz: Typisch-bayerische Seilschaften Ein erster Anlaufpunkt ist der Fußballverein, den Phillip am Tag seines Freigangs besuchte: Auf dem Trainingsgelände finden Bader und Zankl eine Leiche. Die alarmierte Kriminalhauptkommissarin Hermine Grill (Xenia Tiling) identifiziert den Toten als Alois Morath: "Herr Morath war Hauptbelastungszeuge in einem Mordprozess", erklärt sie. Es ging damals um den Koch Eduard Eidinger (Pirmin Sedlmeir), der seine Küchenhilfe erstochen haben soll.

Der verurteilte Eidinger ist inzwischen Chef in der Gefängnisküche. Phillip Danner hat bei ihm nicht nur eine Ausbildung gemacht, Eidinger hatte ihm auch einen Job in einem Gasthof für die Zeit nach seiner Entlassung verschafft. Dessen Wirtin Mathilde Huber (Petra Berndt) scheint irgendwie in den Kriminalfall verwickelt zu sein. Nur wie? Das gilt es für Zankl und Bader herauszufinden.

"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" ist somit ein fast schon klassischer Plot, in dem getreu der typisch-bayerischen Seilschaften jede und jeder miteinander verbunden zu sein scheinen. Einen dritten neuen Film "Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau" zeigt das Erste am Donnerstag, 25. September, um 20.15 Uhr. Darin nähern sich Frederike und ihre Tochter Mia Bader (Nadja Sabersky) nach ihrem großen Streit im vorherigen Film langsam wieder einander an, ehe Mia spurlos verschwindet ...

