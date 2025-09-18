Home News TV-News

„Niemand stirbt gern allein“: Liebe und Verrat im "Krimi in Passau"

"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"

Kann Zankl den unschuldigen Vater vor dem Knast retten?

18.09.2025, 07.30 Uhr
von Elisa Eberle
In "Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" müssen Ferdinand Zankl und Frederike Bader die Unschuld eines Häftlings beweisen. Eine Leiche, bayerische Seilschaften und ein spannendes Netz aus Intrigen erwarten die Zuschauer.
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Im zweiten neuen "Krimi aus Passau" müssen Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) und Frederike Bader (Marie Leuenberger) die Unschuld eines Häftlings beweisen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Nachdem Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) eine Leiche im Schuppen auf einem Fußballgelände gefunden hat, wird er von Kriminalhauptkommissarin Hermine Grill (Xenia Tiling) befragt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Was hat die Wirtin Mathilde Huber (Petra Berndt) mit dem Tod des Mannes zu tun?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Phillip Danner (Anton Nürnberg) ist verzweifelt: Irgendwer hat ihm bei seinem Freigang Drogen untergeschoben. Nun wird er, anders als geplant, doch nicht entlassen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Frederike Bader (Marie Leuenberger, links) befragt Charlotte Amrosius (Tamara Roming, rechts) und ihre Mutter Sabine (Susanne Schroeder).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Mit "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" stellten Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) und Frederike Bader (Marie Leuenberger) selbst treue Krimi-Fans zuletzt auf eine harte Probe: Rund anderthalb Jahre nach dem sechsten Film "Gier nach Gold" knüpfte die Handlung des neuen Krimis nahezu nahtlos an die Geschehnisse von einst an. Was für eine Erleichterung, dass "Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" (Regie: Jan Fehse, Buch: Michael Vershinin) nun wieder eine weitestgehend losgelöste, in sich abgeschlossene Kriminalgeschichte erzählt.

ARD
Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau
Krimi • 18.09.2025 • 20:15 Uhr

Charlotte Ambrosius (Tamara Roming) bittet Detektiv Zankl um Hilfe. Die junge Frau ist hochschwanger und verzweifelt: Der Vater des Kindes, Phillip Danner (Anton Nürnberg), sitzt derzeit wegen Drogenhandels im Gefängnis. Eigentlich sollte er noch rechtzeitig vor der Geburt entlassen werden: "Doch als der Philli gestern von seinem Freigang zurückkam, haben die etwas bei ihm gefunden", erklärt sie. Auch soll er einen Wärter angegriffen haben. Phillip habe zwar alles gestanden, fährt Charlotte fort, doch: "Ich weiß, dass da irgendwas nicht stimmt!" Davon ist auch Frederike Bader überzeugt und beginnt sogleich, undercover zu ermitteln.

Zankl und Bader im Einsatz: Typisch-bayerische Seilschaften

Ein erster Anlaufpunkt ist der Fußballverein, den Phillip am Tag seines Freigangs besuchte: Auf dem Trainingsgelände finden Bader und Zankl eine Leiche. Die alarmierte Kriminalhauptkommissarin Hermine Grill (Xenia Tiling) identifiziert den Toten als Alois Morath: "Herr Morath war Hauptbelastungszeuge in einem Mordprozess", erklärt sie. Es ging damals um den Koch Eduard Eidinger (Pirmin Sedlmeir), der seine Küchenhilfe erstochen haben soll.

Derzeit beliebt:
>>"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
>>"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
>>Michael Ostrowski verrät: So bringt er Humor in den "Krimi aus Passau"
>>„Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau“ mit Marie Leuenberger im Ersten

Der verurteilte Eidinger ist inzwischen Chef in der Gefängnisküche. Phillip Danner hat bei ihm nicht nur eine Ausbildung gemacht, Eidinger hatte ihm auch einen Job in einem Gasthof für die Zeit nach seiner Entlassung verschafft. Dessen Wirtin Mathilde Huber (Petra Berndt) scheint irgendwie in den Kriminalfall verwickelt zu sein. Nur wie? Das gilt es für Zankl und Bader herauszufinden.



Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" ist somit ein fast schon klassischer Plot, in dem getreu der typisch-bayerischen Seilschaften jede und jeder miteinander verbunden zu sein scheinen. Einen dritten neuen Film "Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau" zeigt das Erste am Donnerstag, 25. September, um 20.15 Uhr. Darin nähern sich Frederike und ihre Tochter Mia Bader (Nadja Sabersky) nach ihrem großen Streit im vorherigen Film langsam wieder einander an, ehe Mia spurlos verschwindet ...

Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau – Do. 18.09. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
Spielschulden und Medienkritik
Tom Bartels
Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ wird fortgesetzt
ARD-Hammer
KLAR
Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs
WM-Triumph 2014
Tom Bartels
Schauspielerin rechnet mit Bürokratie im Gesundheitssystem ab
"Politisch läuft da viel schief"
Ulrike C. Tscharre im Interview
"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
Klinikalltag
Ulrike C. Tscharre im Interview
Frauenpower in der Filmbranche: Ulrike C. Tscharres Appell
Frauen im Fokus
Ulrike C. Tscharre im Interview
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht
Matthias Mangiapane enthüllt sein Monatsgehalt
Reality-Star
The Power
„Black Rabbit“: Netflix-Thriller mit Jude Law & Jason Bateman
Brüderlicher Kampf
"Black Rabbit" | Netflix
Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix
Liebes-Wirrwarr
She Said Maybe
Selbstversorger statt Starallüren – wie tickt Andreas Ehrlich?
Zauberhaftes Leben
Andreas Ehrlich im Interview
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
Hollywood-Ikone verstorben
Robert Redford und Sibylle Szaggars
Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten
Hat es sich gelohnt?
"Die Stefan Raab Show"
Robert Redford: Der stille Titan Hollywoods ist tot
Mit 89 Jahren
Robert Redford
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
Erfolgsrezept
Unterhaltungschef Markus Küttner
Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
Podcast-Eklat
Elmar Theveßen
"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?
„Der Dämon kam raus“
Das Sommerhaus der Stars
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto