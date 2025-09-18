Bericht von Vergewaltigung: Das ist GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schreckliches passiert

2021 gewann sie"Germany's Next Topmodel". Vier Jahre später hat Alex Mariah Peter nun ihr erstes eigenes Buch mit dem Titel "work in progress" veröffentlicht, in dem sie – so die offizielle Beschreibung des Verlags – "von Kindheit und Einsamkeit, Herkunft und Identität, von Schönheit und Schmerz", aber auch von "Übergriffigkeit" erzählt.

So berichtet das Model in dem Werk von einem traumatischen Erlebnis vor einigen Jahren: "Ich wurde vergewaltigt. Und es hat verdammt lange gedauert, mir das einzugestehen", schreibt Peter "Bild"-Berichten zufolge. Auf einer Party habe sich 27-Jährige aus Müdigkeit in einem Bett ausruhen wollen, als sie plötzlich "Männerhände" an ihrem Körper gespürt habe. Dass sie "Ich habe keine Lust" gesagt habe, habe den Mann nicht zum Aufhören bewegt.

"Ich bin als Frau nicht selbst schuld" In dem Glauben, bei dem Mann handle es sich um den Gastgeber, dem Peter bereits in der Vergangenheit näher gekommen war, habe sie es geschehen lassen. Als ihr Bekannter jedoch in der Tür stand, sei dem GNTM-Star bewusst geworden, dass sich ein Fremder an ihr vergangen habe.

"Ich bin als Frau nicht selbst schuld, wenn Männer mich verbal belästigen oder sogar schlimmere Dinge tun", stellte Peter nun gegenüber "Bild" klar. Angezeigt habe sie den Mann nicht – auch, weil sie lange Zeit nicht sicher gewesen sei, ob es sich wirklich um eine Vergewaltigung gehandelt habe. Heute jedoch stelle sie sich diese Frage nicht mehr: "Ich habe zwar nicht um mich geschlagen und laut um Hilfe gebrüllt. Aber ich habe nicht zugestimmt. Ich habe mehrfach klar und deutlich geäußert, dass ich nicht will. Dafür ist es irrelevant, ob ich wusste, wer mich gerade betatscht."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!