Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“

Schönheit kennt kein Alter - und manchmal auch kein Verfallsdatum. Im Gegenteil, starke Frauen, die ihren Weg gehen, haben einen besonderen Reiz. Das weiß auch das Erotik- und Männermagazin "Playboy". Für das sexy Fotoshooting ließen prominente Frauen ab 40 ihre Hüllen fallen. Hier gibt es einen Überblick über die späten "Playboy"-Bunnys.

Derzeit ist Entertainerin Désirée Nick mit 66 Jahren das älteste "Playboy"-Covergirl in Deutschland. Damit ist sie in guter Gesellschaft. Von Simone Thomalla, Sonja Kirchberger über Nancy Sinatra - sie alle pfeifen auf Jugendwahn und zeigen, dass Sexy-Sein im Alter nicht aufhört.

Simone Thomalla In ihrer Jugend wollte Simone Thomalla (58) Pianistin werden. Doch ihr Weg führte erst in die Schauspiel-Welt und dann auf das Cover des "Playboys": Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin hat ihre Entscheidung, für Nacktfotos vor der Kamera zu stehen, lange reifen lassen. Grund dafür war ihre Tochter Sophia Thomalla und deren Reaktion auf die sexy Bilder. Doch die Zeit war für die Schauspielerin gekommen. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde Simone Thomalla mit ihren damals 50 Jahren unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.

Jenny McCarthy In Deutschland wurde Jenny McCarthy (51) besonders durch ihre Rolle der Courtney in der Sitcom "Two and a half man" bekannt. In den USA hatte sie zuvor bereits mit "The Jenny McCarthy Show" ihre eigene TV-Sendung. Die Karriere der Schauspielerin begann bereits mit einem Nacktshooting für den "Playboy". Um Geld für das College zu bekommen, schickte Jenny McCarthy Bilder ein, sodass sie 1993 eine Fotostrecke vor der Kamera stand und 1994 zum "Playmate des Jahres" gewählt wurde. So wurde sie zunächst als Model gebucht und schaffte den Sprung als Moderatorin ins TV. 2012, mit 40 Jahren, zog sie sich das siebte Mal für den "Playboy" aus. Die Schauspielerin erklärte, dass einiges in ihrem jetzigen Alter besser ist, als das es mit 20 Jahren war: "Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt".

Tina Ruland Mit 46 Jahren zierte 2013 Tina Ruland (57) das Cover des "Playboys" bereits zum zweiten Mal. Im Alter von 21 Jahren zog sich der "Manta Manta"-Star zum ersten Mal für die Titelseite aus. „Ich bin eine große Kämpferin gegen Schönheits- und Jugendwahn. Diese Bilder sollen zeigen, wie man mit Mitte 40 aussehen kann – ohne Schnippeln und Spritzen", erklärte die Schauspielerin im Interview mit Bild.

Kate Moss Zum runden 60. Geburtstag des Playboy-Magazins und gleichzeitig zu ihrem 40. Geburtstag ließ das britische Model Kate Moss 2013 die Hüllen fallen. Dabei krabbelte Kate Moss im Häschen-Kostüm mit Stummelschwänzchen auf allen Vieren. Laut dem damaligen Redaktionsleiter Jimmy Jellinek wurde für diese Ausgabe eine Ikone gesucht: „Alles begann mit Marilyn Monroe und musste mit einer weiteren Ikone gefeiert werden.“

Sonja Kirchberger Auch Sonja Kirchberger (58) hat für sich die Schönheit des Älterwerdens erkannt. Mit 49 verschönerte die Schauspielerin 2014 das "Playboy". Heute fühle sie sich „tausendmal mehr sexy“ als bei ihrem Auftritt in dem Film „Die Venusfalle“ als sie 23 Jahre alt war. Die zweifache Mutter ist stolz, nie einen Schönheitschirurgen gebraut zu haben. Es war bereits das dritte Nacktshooting von Sonja Kirchberger für das Magazin.

Pamela Anderson Sie ist die "Playboy"-Queen: Insgesamt 14 Mal im Laufe ihrer Karriere war Pamela Anderson (56) in dem Kult-Magazin zu sehen. 2015 ließ sich die Ikone mit 48 Jahren erneut nackt vom "Playboy"-Team ablichten. Es soll das letzte Mal gewesen sein. Persönlich von Hugh Hefner auserwählt, gehört Pamela Anderson zu den zeitlosen Schönheiten. Doch besonders in den vergangenen Jahren zeigte sich die Kult-Blondine mit starken Werten. Seit Jahren setzt sie sich leidenschaftlich für den Tierschutz ein. Auf dem roten Teppich taucht Pamela Anderson, als einziger Star, immer häufiger ohne Make-up auf und zeigt somit, was es bedeutet, zu sich zu stehen.

Jenny Elvers Schauspielerin und "Dschungel"-Star Jenny Elvers (51) feiert mit 43 Jahren 2016 ihr Nackt-Comeback auf dem Playboy-Cover. Nach 15 Jahren und in Absprache mit ihrer Familie traute sie sich wieder blankzuziehen. Ihr erstes Playboy-Fotoshooting sorgte damals schon für Aufsehen: Zu dem Zeitpunkt war Jenny Elvers schwanger. Zum anderen lenkten die Posen einen vorbeifahrenden Autofahrer so sehr ab, dass er prompt in einen Oldtimer krachte, der Teil der Fotokulisse war.

Sandra Speichert Die deutsche Schauspielerin Sandra Speichert (52) erklärte, dass ihre Weiblichkeit und Reife mit ihrer Rolle als Mutter zunahmen. Im Alter von 43 Jahren ließ sie sich dann 2014 erstmals für den Playboy ablichten. Mit wenig Make-up und viel Haut strahlt sie vom Cover. Für ihr Playboy Shooting machte sie nach einigen Aussagen dennoch eine dreimonatige Diät.

Jane Seymour Auch die britische Schauspielerin Jane Seymour (72) bekräftigt die Aussage von Désirée Nick und posiert mit 67 Jahren im Jahr 2018 für den „Playboy“. Beim dritten Mal hat sich Seymour für das Fotoshooting in ihrem Zuhause fotografieren und interviewen lassen. „Ich fühle mich so viel sexier als in meinen jüngeren Jahren“, ist ein Zitat aus dem Interview, mit dem sie ein Gefühl von Wohlbefinden und Zufriedenheit mit ihrem Körper und ihrer Seele ausdrückte.

Gitta Saxx Das deutsche Model Gitta Saxx (58) ist bereits viermal im Playboy erschienen. Im Jahr 2000 wurde sie darüber hinaus zum „Playmate des Jahrhunderts“ gewählt und erhielt dafür einen Preis. Mit 53 Jahren war die Model-Ikone 2018 zuletzt nackt in dem Magazin zu sehen. Das heute 58-jährige Model denkt darüber nach, zu ihrem 60. Geburtstag noch einmal die Playboy-Seite zu schmücken.

Ina Paule Klink Ina Paule Klink (43) 2020 mit 40 Jahren auf dem Playboy-Cover. Die deutsche Schauspielerin verkündet nach 20 Jahren ihren Ausstieg aus der ZDF-Krimiserie „Wilsberg“ – gepaart mit Nacktfotos im Playboy. Für Klink waren die Nacktbilder der perfekte Auftakt für einen neuen Lebensabschnitt: „Es kam alles zusammen. Weil gerade alles so aufregend ist, war jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Abenteuer 'Playboy' zu wagen“ – so die Schauspielerin in ihrem Playboy-Interview.

Nancy Sinatra Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (83) lehnte das Playboy-Magazin viele Jahre lang ab. Erst 1995, im Alter von 54 Jahren und passend zu ihrem neuen Album „One More Time“ wagte sich die Tochter von Frank Sinatra an ein Nacktshooting und gab ein Bekenntnis ab: „Es ist wieder Zeit für eine Provokation.“

Natalia Avelon Die 41-jährige Schauspielerin Natalia Avelon (43) zierte 2021 zum zweiten Mal das deutsche Cover des Magazins. Die Schauspielerin erklärte im Gespräch mit dem Playboy, dass die Arbeit an dem Spielfilm „Das wilde Leben“ sie ihrer eigenen Sexualität nähergebracht hat.

Claudelle Deckert Für die deutsche Schauspielerin Claudelle Deckert (49) war das Thema „Playboy“ durchaus interessant. Dann ließ sie sich 2021 im Alter von 46 Jahren nicht allein, sondern mit ihrer 23-jährigen Tochter in leicht bekleideten Szenen porträtieren. Die Schauspielerin betonte, dass sie eine gute Mutter-Tochter-Beziehung vermitteln wollte und es für beide ermutigend war.

Michelle Mit 49 Jahren zog sich Michelle (51) 2022 für das Titelbild des "Playboys" aus. Es war bereits das zweite Mal für die Schlagerqueen. Mit ihrem Shooting will sie anderen Frauen Mut machen. Die Sängerin erklärte, dass Selbstliebe und die Arbeit an sich der Schlüssel zu einem positiven Mindset sei und ihr Stärke verleihe.

Katharina Gerhardt „Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen“ – das ist das Statement der Schauspielerin Katharina Gerhardt (45) zum Playboy-Magazin-Cover. Im Jahr2022 zeigte die damals 43-Jährige ihre Kurven beim Nacktshooting. Die Ex-Frau von „Hausmeister Krause“-Star Tom Gerhardt machte damit deutlich, dass sie sich von niemandem sagen lässt, dass sie etwas nicht erreichen kann.

Désirée Nick Die Entertainerin und Reality-TV-Persönlichkeit Désirée Nick (67) ist eindeutig gegen Altersdiskriminierung. Im Oktober 2023 ist Nick als ältestes Model auf dem Cover der deutschen Ausgabe des Playboys zu bewundern. Die 67-Jährige appellierte in einem Interview an Frauen: „Sie müssen lernen, in Sachen Attraktivität, Erotik und Liebe ein neues Selbstbewusstsein zu finden, denn Weiblichkeit hat kein Verfallsdatum.“

Tanja Lanäus „Sturm der Liebe“-Star Tanja Lanäus (52) hatte bereits dreimal die Gelegenheit, an einem Playboy-Fotoshooting teilzunehmen. Beim dritten Mal war sie 52 Jahre alt und hatte in ihrem Interview betont, wie wichtig sie es findet, dass unsere Gesellschaft gegen Altersdiskriminierung vorgeht. Die Schauspielerin findet es absurd, dass „Frauen mit älteren Gesichtern nicht mehr als attraktiv gelten“. Das zielt auf ein klares Statement und ein selbstbewusstes Auftreten.

Joan Collins Joan Collins (90) entschied sich mit 50 Jahren für ein "Playboy"-Shooting. Das war 1984. In einem 12-seitigen Fotolayout strahlt die ikonische Schauspielerin auf den zeitlosen Fotos Selbstbewusstsein und Charme aus.

Gundis Zambo Die deutsche Schauspielerin Gundis Zambo (57) gehörte eher zu den Unentschlossenen, die sich in einem „freizügigen“ Fotoshooting ablichten ließen. Nach langem Überlegen und dem Rat ihrer engsten Vertrauten hat Zambo im Alter von 43 Jahren 2009 den Schritt gewagt. Nach vielen Höhen und Tiefen in der Beziehung zu ihrem eigenen Körper stellt die Schauspielerin zweifelsfrei fest: „Je älter ich werde, desto mehr mag ich mich.“

