Home News Star-News

Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“

Schönheit ohne Verfallsdatum

Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“

03.09.2025, 10.25 Uhr
von Annika Schmidt
Schönheit kennt kein Alter. Im Gegenteil, starke Frauen, die ihren Weg gehen, heben einen besonderen Reiz. Das weiß auch das Männermagazin "Playboy". Für das sexy Fotoshooting ließen prominente Frauen ab 40 die Hüllen fallen. Hier gibt es einen Überblick über die späten "Playboy"-Bunnys.
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
BILDERGALERIE
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.   Fotoquelle:  picture alliance / dpa

Schönheit kennt kein Alter - und manchmal auch kein Verfallsdatum. Im Gegenteil, starke Frauen, die ihren Weg gehen, haben einen besonderen Reiz. Das weiß auch das Erotik- und Männermagazin "Playboy". Für das sexy Fotoshooting ließen prominente Frauen ab 40 ihre Hüllen fallen. Hier gibt es einen Überblick über die späten "Playboy"-Bunnys. 

Derzeit ist Entertainerin Désirée Nick mit 66 Jahren das älteste "Playboy"-Covergirl in Deutschland. Damit ist sie in guter Gesellschaft. Von Simone ThomallaSonja Kirchberger über Nancy Sinatra - sie alle pfeifen auf Jugendwahn und zeigen, dass Sexy-Sein im Alter nicht aufhört. 

Simone Thomalla

In ihrer Jugend wollte Simone Thomalla (58) Pianistin werden. Doch ihr Weg führte erst in die Schauspiel-Welt und dann auf das Cover des "Playboys": Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin hat ihre Entscheidung, für Nacktfotos vor der Kamera zu stehen, lange reifen lassen. Grund dafür war ihre Tochter Sophia Thomalla und deren Reaktion auf die sexy Bilder. Doch die Zeit war für die Schauspielerin gekommen. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde Simone Thomalla mit ihren damals 50 Jahren unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt. 

Derzeit beliebt:
>>Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
>>GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
>>Helen Mirren klar über das Unterschätztwerden im Alter: "Gebt mir nicht solche Etiketten"
>>Schockierende Promi-Skandale: Diese Stars töteten Menschen!

Jenny McCarthy 

In Deutschland wurde Jenny McCarthy (51) besonders durch ihre Rolle der Courtney in der Sitcom "Two and a half man" bekannt. In den USA hatte sie zuvor bereits mit "The Jenny McCarthy Show" ihre eigene TV-Sendung. Die Karriere der Schauspielerin begann bereits mit einem Nacktshooting für den "Playboy". Um Geld für das College zu bekommen, schickte Jenny McCarthy Bilder ein, sodass sie 1993 eine Fotostrecke vor der Kamera stand und 1994 zum "Playmate des Jahres" gewählt wurde. So wurde sie zunächst als Model gebucht und schaffte den Sprung als Moderatorin ins TV. 2012, mit 40 Jahren, zog sie sich das siebte Mal für den "Playboy" aus. Die Schauspielerin erklärte, dass einiges in ihrem jetzigen Alter besser ist, als das es mit 20 Jahren war: "Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt".

Tina Ruland

Mit 46 Jahren zierte 2013 Tina Ruland (57) das Cover des "Playboys" bereits zum zweiten Mal. Im Alter von 21 Jahren zog sich der "Manta Manta"-Star zum ersten Mal für die Titelseite aus. „Ich bin eine große Kämpferin gegen Schönheits- und Jugendwahn. Diese Bilder sollen zeigen, wie man mit Mitte 40 aussehen kann – ohne Schnippeln und Spritzen", erklärte die Schauspielerin im Interview mit Bild. 

Kate Moss

Zum runden 60. Geburtstag des Playboy-Magazins und gleichzeitig zu ihrem 40. Geburtstag ließ das britische Model Kate Moss 2013 die Hüllen fallen. Dabei krabbelte Kate Moss im Häschen-Kostüm mit Stummelschwänzchen auf allen Vieren. Laut dem damaligen Redaktionsleiter Jimmy Jellinek wurde für diese Ausgabe eine Ikone gesucht: „Alles begann mit Marilyn Monroe und musste mit einer weiteren Ikone gefeiert werden.“ 

Sonja Kirchberger

Auch Sonja Kirchberger (58) hat für sich die Schönheit des Älterwerdens erkannt. Mit 49 verschönerte die Schauspielerin 2014 das "Playboy". Heute fühle sie sich „tausendmal mehr sexy“ als bei ihrem Auftritt in dem Film „Die Venusfalle“ als sie 23 Jahre alt war. Die zweifache Mutter ist stolz, nie einen Schönheitschirurgen gebraut zu haben. Es war bereits das dritte Nacktshooting von Sonja Kirchberger für das Magazin. 

Pamela Anderson 

Sie ist die "Playboy"-Queen: Insgesamt 14 Mal im Laufe ihrer Karriere war Pamela Anderson (56) in dem Kult-Magazin zu sehen. 2015 ließ sich die Ikone mit 48 Jahren erneut nackt vom "Playboy"-Team ablichten. Es soll das letzte Mal gewesen sein. Persönlich von Hugh Hefner auserwählt, gehört Pamela Anderson zu den zeitlosen Schönheiten. Doch besonders in den vergangenen Jahren zeigte sich die Kult-Blondine mit starken Werten. Seit Jahren setzt sie sich leidenschaftlich für den Tierschutz ein. Auf dem roten Teppich taucht Pamela Anderson, als einziger Star, immer häufiger ohne Make-up auf und zeigt somit, was es bedeutet, zu sich zu stehen. 

Freizügiger denn je: Diese Schlagerstars zogen blank!
Das Schlager-Genre hat sich gewandelt: Von Andrea Berg bis Helene Fischer präsentieren sich Stars in erotischen Posen und zeigen, dass Schlager alles andere als bieder ist. Wer dabei wie weit gegangen ist, zeigt die Übersicht.
Weniger Stoff, mehr Aufmerksamkeit
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.

Jenny Elvers

Schauspielerin und "Dschungel"-Star Jenny Elvers (51) feiert mit 43 Jahren 2016 ihr Nackt-Comeback auf dem Playboy-Cover. Nach 15 Jahren und in Absprache mit ihrer Familie traute sie sich wieder blankzuziehen. Ihr erstes Playboy-Fotoshooting sorgte damals schon für Aufsehen: Zu dem Zeitpunkt war Jenny Elvers schwanger. Zum anderen lenkten die Posen einen vorbeifahrenden Autofahrer so sehr ab, dass er prompt in einen Oldtimer krachte, der Teil der Fotokulisse war. 

Sandra Speichert

Die deutsche Schauspielerin Sandra Speichert (52) erklärte, dass ihre Weiblichkeit und Reife mit ihrer Rolle als Mutter zunahmen. Im Alter von 43 Jahren ließ sie sich dann 2014 erstmals für den Playboy ablichten. Mit wenig Make-up und viel Haut strahlt sie vom Cover. Für ihr Playboy Shooting machte sie nach einigen Aussagen dennoch eine dreimonatige Diät.

Jane Seymour 

Auch die britische Schauspielerin Jane Seymour (72) bekräftigt die Aussage von Désirée Nick und posiert mit 67 Jahren im Jahr 2018 für den „Playboy“. Beim dritten Mal hat sich Seymour für das Fotoshooting in ihrem Zuhause fotografieren und interviewen lassen. „Ich fühle mich so viel sexier als in meinen jüngeren Jahren“, ist ein Zitat aus dem Interview, mit dem sie ein Gefühl von Wohlbefinden und Zufriedenheit mit ihrem Körper und ihrer Seele ausdrückte.

Gitta Saxx

Das deutsche Model Gitta Saxx (58) ist bereits viermal im Playboy erschienen. Im Jahr 2000 wurde sie darüber hinaus zum „Playmate des Jahrhunderts“ gewählt und erhielt dafür einen Preis. Mit 53 Jahren war die Model-Ikone 2018 zuletzt nackt in dem Magazin zu sehen. Das heute 58-jährige Model denkt darüber nach, zu ihrem 60. Geburtstag noch einmal die Playboy-Seite zu schmücken.

Ina Paule Klink

Ina Paule Klink (43) 2020 mit 40 Jahren auf dem Playboy-Cover. Die deutsche Schauspielerin verkündet nach 20 Jahren ihren Ausstieg aus der ZDF-Krimiserie „Wilsberg“ – gepaart mit Nacktfotos im Playboy. Für Klink waren die Nacktbilder der perfekte Auftakt für einen neuen Lebensabschnitt: „Es kam alles zusammen. Weil gerade alles so aufregend ist, war jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Abenteuer 'Playboy' zu wagen“ – so die Schauspielerin in ihrem Playboy-Interview.

Nancy Sinatra

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (83) lehnte das Playboy-Magazin viele Jahre lang ab. Erst 1995, im Alter von 54 Jahren und passend zu ihrem neuen Album „One More Time“ wagte sich die Tochter von Frank Sinatra an ein Nacktshooting und gab ein Bekenntnis ab: „Es ist wieder Zeit für eine Provokation.“

Natalia Avelon

Die 41-jährige Schauspielerin Natalia Avelon (43) zierte 2021 zum zweiten Mal das deutsche Cover des Magazins. Die Schauspielerin erklärte im Gespräch mit dem Playboy, dass die Arbeit an dem Spielfilm „Das wilde Leben“ sie ihrer eigenen Sexualität nähergebracht hat.

Claudelle Deckert

Für die deutsche Schauspielerin Claudelle Deckert (49) war das Thema „Playboy“ durchaus interessant. Dann ließ sie sich 2021 im Alter von 46 Jahren nicht allein, sondern mit ihrer 23-jährigen Tochter in leicht bekleideten Szenen porträtieren. Die Schauspielerin betonte, dass sie eine gute Mutter-Tochter-Beziehung vermitteln wollte und es für beide ermutigend war.

Michelle

Mit 49 Jahren zog sich Michelle (51) 2022 für das Titelbild des "Playboys" aus. Es war bereits das zweite Mal für die Schlagerqueen. Mit ihrem Shooting will sie anderen Frauen Mut machen. Die Sängerin erklärte, dass Selbstliebe und die Arbeit an sich der Schlüssel zu einem positiven Mindset sei und ihr Stärke verleihe. 

Katharina Gerhardt

„Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen“ – das ist das Statement der Schauspielerin Katharina Gerhardt (45) zum Playboy-Magazin-Cover. Im Jahr2022 zeigte die damals 43-Jährige ihre Kurven beim Nacktshooting. Die Ex-Frau von „Hausmeister Krause“-Star Tom Gerhardt machte damit deutlich, dass sie sich von niemandem sagen lässt, dass sie etwas nicht erreichen kann.

Désirée Nick

Die Entertainerin und Reality-TV-Persönlichkeit Désirée Nick (67) ist eindeutig gegen Altersdiskriminierung. Im Oktober 2023 ist Nick als ältestes Model auf dem Cover der deutschen Ausgabe des Playboys zu bewundern. Die 67-Jährige appellierte in einem Interview an Frauen: „Sie müssen lernen, in Sachen Attraktivität, Erotik und Liebe ein neues Selbstbewusstsein zu finden, denn Weiblichkeit hat kein Verfallsdatum.“

Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Andrea Kiewel, geboren 1965 in Ost-Berlin, begann ihre TV-Karriere 1990 im DDR-Fernsehen. Heute ist sie bekannt als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens. Ihre Karriere ist jedoch geprägt von Höhen und Tiefen!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.

Tanja Lanäus

„Sturm der Liebe“-Star Tanja Lanäus (52) hatte bereits dreimal die Gelegenheit, an einem Playboy-Fotoshooting teilzunehmen. Beim dritten Mal war sie 52 Jahre alt und hatte in ihrem Interview betont, wie wichtig sie es findet, dass unsere Gesellschaft gegen Altersdiskriminierung vorgeht. Die Schauspielerin findet es absurd, dass „Frauen mit älteren Gesichtern nicht mehr als attraktiv gelten“. Das zielt auf ein klares Statement und ein selbstbewusstes Auftreten.

Joan Collins

Joan Collins (90) entschied sich mit 50 Jahren für ein "Playboy"-Shooting. Das war 1984. In einem 12-seitigen Fotolayout strahlt die ikonische Schauspielerin auf den zeitlosen Fotos Selbstbewusstsein und Charme aus.

Gundis Zambo

Die deutsche Schauspielerin Gundis Zambo (57) gehörte eher zu den Unentschlossenen, die sich in einem „freizügigen“ Fotoshooting ablichten ließen. Nach langem Überlegen und dem Rat ihrer engsten Vertrauten hat Zambo im Alter von 43 Jahren 2009 den Schritt gewagt. Nach vielen Höhen und Tiefen in der Beziehung zu ihrem eigenen Körper stellt die Schauspielerin zweifelsfrei fest: „Je älter ich werde, desto mehr mag ich mich.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: dpa Picture-Alliance GmbH

Weitere Bildergalerien

Nackt im "Playboy": Diese Stars haben im späteren Alter die Hüllen fallen lassen
Schönheit kennt kein Alter. Im Gegenteil, starke Frauen, die&hellip;

Das könnte dich auch interessieren

Begeisterte Fans: Musikstar Harry Styles verkauft jetzt Sextoys!
Sex sells?
Harry Styles – Live in Manchester Harry Styles in Manchester. Copyright: SRF/BBC
Freizügiger denn je: Diese Schlagerstars zogen blank!
Weniger Stoff, mehr Aufmerksamkeit
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
Pikantes Angebot: Helene Fischer und die "Playboy"-Nacktfotos
Schlagerstar im Wandel
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt.
ChrisTine Urspruch litt unter starken Selbstzweifeln: "Ich packe das nicht"
Slebstzweifel
"GZSZ"-Star Mariella Ahrens über die Besetzung, und was halten ihre Kinder eigentlich von ihrem "Playboy-Cover"?
GZSZ-Besetzung
Mariella Ahrens kritisiert erneut Besetzungen im deutschen Schauspiel.
Claudia Obert macht "Playboy" ein Angebot für Nacktbilder
Hemmungslose Unternehmerin
Claudia Obert spricht über ein Nacktfotoshooting.
Das Who is who der deutschen Stars fährt auf dem „Traumschiff“ über die Weltmeere
Kultserie im ZDF
Roman Weidenfeller zeigt bei seiner Charity-Aktion auf dem Traumschiff vollen Körpereinsatz.
Playboy, neue Liebe und Hochzeitspläne: Das passiert bei Mariella Ahrens
Ziemlich beschäftigt
Mariella Ahrens.
GZSZ-Stars nackt im Playboy: Diese Promis haben sich ausgezogen
Von der RTL-Soap zum Nacktshooting
Zweimal zeigte sich Iris Mareike Steen hüllenlos im Playboy - 2015 und 2022.
ZDF-Fernsehgarten: Das erwartet uns in dieser Saison!
Stars, Mottos und Jubiläum 2025
Andrea Kiewel fällt am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten aus.
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.