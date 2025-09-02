Home News Star-News

Carpendale kritisch gegenüber Helene Fischer: "Es ist nicht, wie die Leute dich sehen"

Pikanter Ratschlag

Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"

02.09.2025, 09.35 Uhr
von Annika Schmidt
Er zählt zu den Schlagerlegenden, sie zu den größten Stars unserer Zeit: Howard Carpendale und Helene Fischer. Doch bei aller Bewunderung richtet Carpendale eine klare Warnung an die Sängerin. Seine Botschaft: Sexy ja – aber bitte mit Maß.
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Wenn sich einer gut im Schlager-Business auskennt, dann ist es Howard Carpendale. Seit den 70er Jahren ist der Südafrikaner aus der deutschen Schlager-Branche nicht mehr wegzudenken. Dabei konnte der 79-Jährige viele Veränderungen beobachten und Künstler aufsteigen und fallen sehen.

Die Karriere von Helene Fischer hat Howard Carpendale hautnah mitverfolgt. Eine Entwicklung der Schlagerqueen beunruhigt den Musiker. Nun hat Howard Carpendale über die pikante Veränderung von Helene Fischer gesprochen und ihr einen Ratschlag erteilt. 

Pikantes Angebot: Helene Fischer und die "Playboy"-Nacktfotos
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt. Das Erotikmagazin "Playboy" versucht seit Jahren, die Schlagerikone für ein Shooting zu gewinnen – vergeblich.
Schlagerstar im Wandel
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt.

Seltener Karrieresprung

Bevor die Karriere von Howard Carpendale Fahrt aufgenommen hat, sang er in Nachtlokalen und Wirtshäusern in Deutschland. Es dauerte ein paar Jahre, bis er Anfang der 70er Jahre zum Schlagerstar aufstieg. „Meine Karriere hat sich langsam aufgebaut. Einen Riesenhit wie ‚Atemlos‘ habe ich eigentlich nie gehabt.



Ich habe sehr erfolgreiche Titel, aber nicht so was wie Atemlos. ‚Ti amo‘ war wohl am nächsten dran“, zog der 79-Jährige einen Vergleich zu Helene Fischer im Podcast „Hotel Matze“. Mit dem Lied "Atemlos" landete die 40-Jährige 2013 mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Charts und knackte zudem weitere Rekorde. 

Schlagersängerin auf dem falschen Weg?

„Helene Fischer hatte nicht das typische Aussehen eines Schlagerstars – eher das eines Models oder Filmstars. Trotz großer Erfolge hatte sie zunächst keinen großen Hit gehabt. Auf einmal kam 'Atemlos', das Publikum hat gewartet, dass sie einen Hit bekommt“, analysierte Howard Carpendale. Für ihn persönlich sei diese Art des Schlagers aber nichts. „Da werde ich verrückt. Das ist die unterste Form von Groove, die es überhaupt gibt. Das Schlimme ist: Das lief nun 15 Jahre lang. Ich saß manchmal in der Garderobe, wo Kollegen eine halbe Stunde gesungen haben, und dann ich und in der Garderobe hörte ich nur: ‚Bumm bumm bumm‘. Das hat der deutschen Musik so geschadet, dass dieses Genre tot ist. Es ist heute tot", gibt der 79-Jährige zu. Früher verkauften die Musiker hunderttausende Einheiten, um eine goldene Schallplatte zu erhalten. Heutzutage würde schon 75.000 reichen. 

Freizügiger denn je: Diese Schlagerstars zogen blank!
Das Schlager-Genre hat sich gewandelt: Von Andrea Berg bis Helene Fischer präsentieren sich Stars in erotischen Posen und zeigen, dass Schlager alles andere als bieder ist. Wer dabei wie weit gegangen ist, zeigt die Übersicht.
Weniger Stoff, mehr Aufmerksamkeit
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.

Howard Carpendales pikante Warnung an Helene Fischer

Doch eine Entwicklung sieht Howard Carpendale besonders kritisch. Wie andere Stars auch würde Helene Fischer stark auf den Faktor Sex setzen. "Helene, ich liebe dich, ich habe mit dir Duette gesungen, du bist ein geiler Mensch. Die Leute haben dich geliebt und plötzlich hattest du das Gefühl wie viele amerikanische Künstler: 'Ich muss viel sexyer werden'. Natürlich bist du sexy, ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen", erklärte die Schlagerlegende und gab der "Atemlos"-Sängerin noch einen warnenden Ratschlag mit auf dem Weg: "Du darfst Sex nicht auf der Bühne verkaufen! Du kannst das Thema gerne anfassen, aber nicht im Sinne von ’nasse Haare, kaum Kleidung‘. Ich weiß, wie geil das für dich sein muss. Aber es ist nicht, wie die Leute dich sehen".

Keine Helene Fischer mehr auf dem Arm? Florian Silbereisen und das Tattoo
Florian Silbereisen und Helene Fischer galten einst als Traumpaar des Schlagers. Auch nach der Trennung bleibt dem Schlagerstar seine Ex-Freundin in Form eines Tattoos auf seinem Arm erhalten. Des Öfteren musste der 43-jährige das Tattoo bereits verstecken. Ist nun die Zeit gekommen, das Bild auf seinem Körper entfernen zu lassen?
Zeit gekommen, um loszulassen?
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.

