Home News TV-News

Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"

Kritik am "Traumschiff"-Kapitän

Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"

17.10.2025, 08.45 Uhr
von Julian Flimm
Schauspieler Sky du Mont teilt kräftig gegen das ZDF-"Traumschiff" aus – und vor allem gegen Florian Silbereisen.
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Sky du Mont hat gegen Florian Silbereisen ausgeteilt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Mit deutlichen Worten meldet sich Schauspieler Sky du Mont zu Wort. In einem Interview mit "Freizeit Vergnügen" nimmt der 78-Jährige kein Blatt vor den Mund: Das ZDF-"Traumschiff" habe seiner Meinung nach an Qualität eingebüßt – und Schuld daran sei vor allem Florian Silbereisen. Die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, hält du Mont für einen schweren Fehler.

Sky du Mont hält Silbereisen für Fehlbesetzung

Besonders scharf geht der Schauspieler mit Florian Silbereisen ins Gericht. Der Schlagerstar sei "keine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten" und daher ungeeignet für die Rolle des Kapitäns Max Parger. Zwar wirke Silbereisen in der Öffentlichkeit sympathisch, doch fehle es ihm aus Sicht von du Mont an Autorität – Qualitäten, die für einen Kapitän unverzichtbar seien: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung."

Scharfe Worte auch gegen das ZDF

Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Derzeit beliebt:
>>Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
>>"The Iris Affair": Der Kampf gegen die KI in der neuen Thrillerserie
>>"Von uns wird es keiner sein": Der ARTE-Film mit Mariele Millowitsch über mentale Gesundheit
>>Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen

Das "Traumschiff" wird regelmäßig kritisiert

Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.



„Das Traumschiff” 2025: Alle Infos zu den zwei neuen Folgen!
Das Traumschiff sticht mit Kapitän Max Parger erneut in See. Ende 2025 werden noch einmal zwei Ziele angesteuert.
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Trotz allem: Zuschauer stehen hinter Silbereisen

Den Erfolg des "Traumschiffs" beeinflusst die wiederholte Kritik allerdings kaum. Seit Silbereisens Amtsantritt im Jahr 2019 fährt die Kultreihe weiterhin solide Quoten ein – bei den Zuschauern scheint Florian Silbereisen also besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Das ZDF selbst hat sich bisher nicht zu den Aussagen von Sky du Mont geäußert.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Andrea Sawatzki und Christian Berkel in Krimikomödie vereint
"Entführen für Anfänger"
Entführen für Anfänger
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick
Rückkehr eines Klassikers
"Die Klapperschlange"
Die Klapperschlange
Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Reihe begeistert
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen
Künstlername
Thomas Anders mit einem Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten.
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler