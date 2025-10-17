Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"

Mit deutlichen Worten meldet sich Schauspieler Sky du Mont zu Wort. In einem Interview mit "Freizeit Vergnügen" nimmt der 78-Jährige kein Blatt vor den Mund: Das ZDF-"Traumschiff" habe seiner Meinung nach an Qualität eingebüßt – und Schuld daran sei vor allem Florian Silbereisen. Die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, hält du Mont für einen schweren Fehler.

Sky du Mont hält Silbereisen für Fehlbesetzung Besonders scharf geht der Schauspieler mit Florian Silbereisen ins Gericht. Der Schlagerstar sei "keine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten" und daher ungeeignet für die Rolle des Kapitäns Max Parger. Zwar wirke Silbereisen in der Öffentlichkeit sympathisch, doch fehle es ihm aus Sicht von du Mont an Autorität – Qualitäten, die für einen Kapitän unverzichtbar seien: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung."

Scharfe Worte auch gegen das ZDF Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Das "Traumschiff" wird regelmäßig kritisiert Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.