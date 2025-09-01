Home News Star-News

Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show

"Deutschlands dümmster Promi"

Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show

01.09.2025, 15.07 Uhr
Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von CSU-Chef Markus Söder, startet beim ProSieben-Format "Deutschlands dümmster Promi". Die 26-jährige Doktorandin, Model und Schauspielerin erklärt, warum sie trotz ihrer vielseitigen Karriere am TV-Quiz teilnimmt.
Gloria-Sophie Burkandt
Gloria-Sophie Burkandt möchte sich den Titel "Deutschlands dümmster Promi" schnappen.  Fotoquelle: Getty Images/Ben Kriemann
Gloria-Sophie Burkandt mit ihrem Vater Markus Söder
Gloria-Sophie Burkandts Vater ist kein Geringerer als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Gloria-Sophie Burkandt ist Doktorandin, Model, Schauspielerin – und die Tochter von CSU-Chef Markus Söder. Die 1998 in Nürnberg geborene Politiker-Tochter hat einen Master in Business Management und schreibt derzeit ihre Doktorarbeit zum "European Green Deal". Laut eigener Aussage hat sie einen IQ von 135.

So wuchs die Tochter von Markus Söder auf

Dass sie ausgerechnet beim neuen ProSieben-Format "Deutschlands dümmster Promi" (montags, 20.15 Uhr, bei ProSieben) mitmacht, sei dennoch kein Widerspruch. Ihr gehe es vor allem um das Erlebnis: "Ich mache das jetzt nicht, um bekannter zu werden und so weiter, sondern ich mache es einfach, weil es Spaß macht", sagte die Politiker-Tochter im "Antenne Bayern"-Interview.

Aufgewachsen ist sie bei ihrer Mutter Ulrike Burkandt. "Mein Vater hat schon immer viel gearbeitet", sagte Gloria-Sophie Burkandt 2023 im Podcast "München persönlich". Strenge habe es bei dem heutigen bayerischen Ministerpräsidenten, der seit 1999 mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder verheiratet ist, nicht gegeben: "Ich hab immer nur die spaßigen Seiten erlebt. Der strenge Papa war er bei mir nicht – die Rolle musste meine Mama übernehmen."

Derzeit beliebt:
>>Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
>>„Screamboat“, „Lilo & Stitch“ & „Guns Up“: Neue DVD-Hits im Check
>>"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
>>"Deutschlands dümmster Promi": So denken die Stars über den Show-Titel

Gloria-Sophie Burkandt legt Wert auf politische Neutralität

Beruflich probierte Gloria-Sophie Burkandt schon vieles aus. "So viele Leidenschaften" habe sie, dass sie sich nicht festlegen könne, wie sie im Podcast "München persönlich" erklärte. Klar sei für sie nur eines: Ein Dasein als "Söders schöne Tochter" schließe sie aus. "Ich will nicht aufs Aussehen reduziert werden, hab auch nicht immer nur schöne Zeiten."



Dennoch arbeitet die 26-Jährige als Model. Ihre Karriere begann in Mailand, während sie dort an ihrer Masterarbeit schrieb. Wenig später folgte ein Abstecher nach New York. Eigentlich wollte sie dort Schauspielunterricht nehmen. Am Ende unterschrieb sie jedoch bei Elite Models. Seitdem lief sie unter anderem auf der Mailänder Fashion Week und zierte das Cover der türkischen Vogue.

Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Als Stefan Raab (58) im September 2024 nach 9-jähriger Pause zurück vor die Kameras trat, erfüllte sich für seine Fans ein langgehegter Wunsch. Heute, gut ein Jahr später, ziehen wir Bilanz.
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.

Politisch hat sich die gebürtige Nürnbergerin inzwischen zurückgezogen. Bis 2021 war sie Mitglied der Jungen Union, heute lehnt sie ein klares Bekenntnis zur Partei ihres Vater ab: "Ich bin politisch neutral. Jede Partei hat gute Punkte", betonte sie gegenüber "München persönlich". Es sei schade, sich auf ein einziges Parteiprogramm festlegen zu müssen.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"
Schon wieder ein Abschied
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?
Dreharbeiten betroffen
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!
ZDF-Serie
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Schockdiagnose für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Trennung von Anne Wünsche und Karim El Kammouchi: Deshalb sind die Fans nicht verwundert
Promi-Trennung
Anne Wünsche mit pinken Haaren.
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
"Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka war im Podcast von Barbara Schöneberger zu Gast.
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?
"Modern Talking"
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
Reisechaos
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast