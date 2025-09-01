Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show

Gloria-Sophie Burkandt ist Doktorandin, Model, Schauspielerin – und die Tochter von CSU-Chef Markus Söder. Die 1998 in Nürnberg geborene Politiker-Tochter hat einen Master in Business Management und schreibt derzeit ihre Doktorarbeit zum "European Green Deal". Laut eigener Aussage hat sie einen IQ von 135.

So wuchs die Tochter von Markus Söder auf Dass sie ausgerechnet beim neuen ProSieben-Format "Deutschlands dümmster Promi" (montags, 20.15 Uhr, bei ProSieben) mitmacht, sei dennoch kein Widerspruch. Ihr gehe es vor allem um das Erlebnis: "Ich mache das jetzt nicht, um bekannter zu werden und so weiter, sondern ich mache es einfach, weil es Spaß macht", sagte die Politiker-Tochter im "Antenne Bayern"-Interview.

Aufgewachsen ist sie bei ihrer Mutter Ulrike Burkandt. "Mein Vater hat schon immer viel gearbeitet", sagte Gloria-Sophie Burkandt 2023 im Podcast "München persönlich". Strenge habe es bei dem heutigen bayerischen Ministerpräsidenten, der seit 1999 mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder verheiratet ist, nicht gegeben: "Ich hab immer nur die spaßigen Seiten erlebt. Der strenge Papa war er bei mir nicht – die Rolle musste meine Mama übernehmen."

Gloria-Sophie Burkandt legt Wert auf politische Neutralität Beruflich probierte Gloria-Sophie Burkandt schon vieles aus. "So viele Leidenschaften" habe sie, dass sie sich nicht festlegen könne, wie sie im Podcast "München persönlich" erklärte. Klar sei für sie nur eines: Ein Dasein als "Söders schöne Tochter" schließe sie aus. "Ich will nicht aufs Aussehen reduziert werden, hab auch nicht immer nur schöne Zeiten."

Dennoch arbeitet die 26-Jährige als Model. Ihre Karriere begann in Mailand, während sie dort an ihrer Masterarbeit schrieb. Wenig später folgte ein Abstecher nach New York. Eigentlich wollte sie dort Schauspielunterricht nehmen. Am Ende unterschrieb sie jedoch bei Elite Models. Seitdem lief sie unter anderem auf der Mailänder Fashion Week und zierte das Cover der türkischen Vogue.

Politisch hat sich die gebürtige Nürnbergerin inzwischen zurückgezogen. Bis 2021 war sie Mitglied der Jungen Union, heute lehnt sie ein klares Bekenntnis zur Partei ihres Vater ab: "Ich bin politisch neutral. Jede Partei hat gute Punkte", betonte sie gegenüber "München persönlich". Es sei schade, sich auf ein einziges Parteiprogramm festlegen zu müssen.

