„Über die Grenze": Neuer Erzgebirgskrimi jetzt in der Mediathek!

"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"

Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki

31.08.2025, 19.46 Uhr
von Susanne Bald
In Altenberg wird ein Skelett gefunden. Die Ermittlungen führen in den Winter 1989, als zwei Zwillingsbrüder Opfer von Verbrechen wurden. Ein spannender Fall für Szabo und Winkler.
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Karina Szabo (Lara Mandoki) und Robert Winkler (Kai Scheve) staunen nicht schlecht, als sie erfahren, dass der Tote, der jahrzehntelang vergraben im Wald lag, und der gerade ermordete Holger Berthold nicht nur Brüder waren, sondern darüber hinaus eineiige Zwillinge.  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Julia Berthold (Claudia Geisler-Bading, links) lebt schon länger von ihrem Mann Berthold getrennt, sieht aber weiterhin regelmäßig bei ihm nach dem Rechten - bis sie ihn eines Tages erhängt auffindet. Ihre Tochter Millie (Stephanie Amarell) träumt von einer Karriere als Modemacherin. Mit ihrem Vater möchte sie nichts zu tun haben.  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Fred Gerber (Jörn Henschtel) gerät ins Visier der Ermittler, alle Spuren scheinen zu ihm zu führen. Aber sind die Beweise nicht zu offensichtlich? Lässt es womöglich jemand gezielt so aussehen, dass Gerber der Täter ist?   Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Ihre Sorge um Kommissar Winkler schweißt Kommissarin Karina Szabo (Lara Mandoki, links) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) enger zusammen. Sie setzen alles daran, Winkler lebendig zu finden.   Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Im letzten Fall geriet die Pathologin Dr. Kulikova (Mascha Tokareva) in den Kreis der Verdächtigen. Doch das ist vergeben und vergessen. Nach der Untersuchung der seit Jahrzehnten vergrabenen Leiche hat sie interessante Informationen für die Ermittler.  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Hat dieses düstere Duo Dreck am Stecken? Ziemlich sicher. Markus Kircheiß (Jörg Schüttauf, links) und Joachim Uhlmann (Max Hopp) waren mit Holger Berthold und seinem Bruder Paul bei der DDR-Grenzbrigade. Eines Tages verschwand Paul spurlos - bis nun sein Skelett gefunden wurde. Kurz darauf ist auch Holger tot.   Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Alle helfen zusammen, um den verschwundenen Kommissar Winkler zu finden. Karina Szabo (Lara Mandoki, links) und Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, Mitte) sichten die Ortungsdaten von Winklers Handy in der Nacht seines Verschwindens.  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Seit dem Verschwinden seines Bruders Paul vor 35 Jahren verfiel Holger Berthold (Jörg Westphal) immer mehr dem Alkohol. Er wird immer wieder von Dämonen heimgesucht und weiß genau, was mit Paul geschehen ist. Kurz nach dem Fund von Pauls Leiche wird auch Holger ermordet. Weil er zu viel wusste?  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Fritz Bergelt (Thomas Thieme), der Onkel von Försterin Saskia, macht sich Sorgen um seine Nichte. Sie kann sich nicht verzeihen, dass sie ihren Exfreund Eric im vorletzten Fall "zum Krüppel geschossen" hat, um das Leben von Kommissar Winkler zu retten.  Fotoquelle: ZDF/Conrad Lobst

Zwei Morde im Abstand von 35 Jahren, ein dringend Tatverdächtiger, ein Hauptkommissar, der sich leichtsinnig in Lebensgefahr bringt, und alles führt zurück in eine dunkle Nacht im Wende-Winter 1989. Der neue "Erzgebirgskrimi" ist selbst für seine Verhältnisse enorm düster, springt dabei gekonnt zwischen den Zeiten und blickt einmal mehr in tiefe Abgründe. Zu sehen ist der komplexe 13. Fall "Über die Grenze" in der ZDF-Mediathek.

ZDF
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Kriminalfilm • 30.08.2025 • 20:15 Uhr

Ein neues Leben in den USA - alles nur gelogen?

In Altenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde bei Bauarbeiten ein männliches Skelett freigelegt. Zwar kein "Ötzi im Erzgebirge", wie die mit ihrem Kollegen Robert Winkler (Kai Scheve) aus Chemnitz anreisende Kommissarin Szabo (Lara Mandoki) ironisch munkelt, aber erst seit gestern liegt der Tote dort auch nicht. Seine Identität kann die Pathologien Dr. Kulikova (Mascha Tokareva) wenig später eindeutig feststellen, als eine frische Leiche auf ihrem Tisch landet: Der Dorf-Trunkenbold Holger Berthold und der Tote aus der Baugrube waren Zwillinge.

Im Dorf erzählte man sich, dass Bertholds Bruder Paul kurz nach der Wende auf Nimmerwiedersehen in die USA verschwand. Bertholds entfremdete Frau Julia (Claudia Geisler-Bading) legt den Ermittlern sogar Fotos vor, die Paul in Amerika zeigen sollen und die er seiner Familie geschickt haben soll. Eindeutig Fälschungen, denn in Wahrheit wurde Paul im Winter 1989 genau hier in Altenberg erschossen und vergraben.

Kommissar Winkler in Gefahr: Wurde er entführt?

Dass Holger Berthold vom Mord an seinem Bruder wusste, vielleicht sogar beteiligt war, das erfahren die Zuschauer im Gegensatz zu den Ermittlern schon früh im Film durch die Erinnerungsfetzen an jene Nacht 1989, die Holger kurz vor seinem Tod quälten. Dass er sich allerdings nicht aus Schuldgefühlen erhängt hat, sondern ermordet wurde, beweist die Obduktion. Jemand hat es nur so aussehen lassen wie Suizid.

Winkler und Szabo ermitteln, dass die Zwillingsbrüder damals der DDR-Grenzbrigade Zinnwald angehörten. Sie befragen daher ihre früheren Kameraden Markus Kircheiß (Jörg Schüttauf) – zufälligerweise Leiter der Baustelle, auf der das Skelett gefunden wurde -, den vorbestraften Automechaniker Fred Gerber (Jörn Hentschel) und den Gastwirt Joachim Uhlmann (Max Hopp).

Wenig später verschwindet Kommissar Winkler spurlos, vermutlich entführt. Während Kommissarin Szabo und die Försterin Saskia Bergelt, Winklers Irgendwie-Freundin (es ist kompliziert), auf Hochtouren nach ihm suchen, können die Menschen vor dem Bildschirm, erneut schon früh im Film, sehen, dass der Ermittler in akuter Lebensgefahr steckt. Schnell wird Gerber zum Hauptverdächtigen aller Taten. Nur: Vieles, zu vieles deutet auf ihn hin. Soll Gerber womöglich nur als Sündenbock herhalten?

Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Teresa Weißbach, bekannt durch ihre Rolle in der "Erzgebirgskrimi"-Reihe, fand im Rahmen eines Drehs von ihre große Liebe. Heute lebt das Paar in Berlin und genießt das Familienleben mit drei Kindern.
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.

Durch und durch ostdeutsche Besetzung der tragenden Nebenrollen

Für besondere Authentizität sorgt im "Erzgebirgskrimi – Über die Grenze" die großartige, durch und durch ostdeutsche Besetzung der tragenden Nebenrollen, von Jörg Schüttauf über Max Hopp und Jörn Hentschel bis zu Claudia Geisler-Bading. Auch Thomas Thieme als Saskia Bergelts Onkel ist erneut dabei.

Und auch eine interessante DDR-Geschichtsanekdote hat Kommissar Winkler für seine junge Kollegin und das Publikum parat, als das Duo an seinem imposanten Hotel in Altenberg ankommt: "Was für eine Ironie: Die sächsische Polizei übernachtet im ehemaligen Ferienheim der Stasi. Das normale Volk kam hier gar nicht rein. Nur treue Mitarbeiter des MfS, hohe Offiziere der NVA und des KGB. Angeblich hatten die sogar unterm Klodeckel Wanzen." Zur Erklärung: Drehort war das reale "Hotel Lugsteinhof", im Film "Hotel Steinhof". Bevor es nach der Wende zum Hotel wurde, wurde es 1978, wie Winkler korrekt erklärt, als Ferienheim für Stasi-Mitarbeiter eröffnet.

Kein Zufall dürfte auch die letzte Bildeinstellung des 13., atmosphärischen "Erzgebirgskrimis" sein. Denn sie erinnert stark an Caspar David Friedrichs berühmtes Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer", das die Landschaft hier am Rande der Sächsischen Schweiz einfängt. Interpretiert wird das Werk des Greifswalder Künstlers häufig als Selbstreflexion über das eigene Leben und das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Ganz schön tiefgründig ...

Zwei weitere Krimis der Reihe "Erzgebirgskrimi" sind bereits abgedreht, der 15. Film wird der Abschiedsfall für Lara Mandoki sein, die vor Kurzem ihren Ausstieg verkündete.

"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze" – Sa. 30.08. – ZDF: 20.15 Uhr

