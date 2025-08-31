"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte

Home News TV-News

Dianas letzte Liebe

31.08.2025, 06.45 Uhr
von Wilfried Geldner
Eine neue Dokumentation beleuchtet die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed und deren tragisches Ende in Paris. Die Doku "Terra X History" gibt Einblicke in das Leben der beiden und die Rolle von Dodis Vater Mohammed Al-Fayed.
"Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy erzählt in der "Terra X History"-Version die Geschichte einer Liebe, die tödlich endete.  Fotoquelle: ZDF / rousseau
Schon als Lady Diana Spencer war die spätere Prinzessin Diana beliebt - hier bei einem Besuch in der Grafschaft Hampshire kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Charles 1981.  Fotoquelle:  Hulton Archive / Getty Images

Die Geschichte vom Tod Prinzessin Dianas im Tunnel d'Alma in Paris am 31. August 1997 ist tausendfach erzählt. Während sich in der Vergangenheit aber alle Blicke mehrheitlich auf die "Königin der Herzen" richteten, setzt die neue Dokumentation den Fokus auf die Beziehung zu ihrem Liebhaber Dodi Al-Fayed.

Doku • 31.08.2025 • 23:45 Uhr

Der schreckliche Unfall im Pariser Tunnel nahe der Alba-Brücke vom 31. August 1997, bei dem infolge überhöhter Geschwindigkeit Prinzessin Diana und ihr Liebhaber Dodi Al-Fayed sowie der alkoholiserte Fahrer Henri Paul, Sicherheitschef des Al-Fayeds Vater gehörenden Hotels Ritz, starben, ist allen Zeitgenossen in bester Erinnerung, wenn auch in mehrfacher medialer Abwandlung. Während zunächst die Schuld vor allem Paparazzi auf Motorrädern gegeben wurde, läuft sie nun doch eher auf den Chauffeur des Wagens zu. Die "Terra X History"-Doku "Diana und Dodi – Die Prinzessin und der Playboy" lässt Journalisten und "Freunde" sowohl von Lady Di als auch Dodis zu Wort kommen.

Anschaulich versuchen sie die seltsame Beziehung Dianas zu dem Milliardärssohn Dodi Al-Fayed zu erklären und zu umkreisen. Dabei steht vor allem Mohammed Al-Fayed, Dodis Vater, im Mittelpunkt. Auch nach Jahrzehnten hatte er trotz zahlreicher Wohltätigkeitsspenden noch immer keinen britischen Pass erhalten. Wenn man dem Terra X-Bericht glaubt, setzte er die Zuneigung seines Sohnes zur Prinzessin ähnlich wie den Erwerb des Edelkaufhauses Harrods zur größtmöglichen Vermehrung seiner Anerkennung durch die Royals ein.

Zwei rührende Momentaufnahmen am Rande übertreffen in der Doku alles, was von Di- und Dodi-Kennern oder "Freunden" vorgetragen wird. Diana bekennt nach ihrer Scheidung von Prinz Charles, sie suche nach einem Neubeginn, "nach einer sinnvollen öffentlichen Rolle" und hoffe auf mehr privates Leben. Dodi, der mit Diana vor dem tragischen Ende aufgrund einer Einladung seines Vaters nach St. Tropez nur wenige Wochen zusammen war, erklärt einem Reporter das Al-Fayed-Imperium: Reedereien, Banken, Hotels. "Und die Filmproduktion?" Ja, die mache er selbst – "was so anfällt halt."

Während man darüber rätseln kann, ob Dodi unter Drogen stand, fällt einem die Ehrlichkeit auf, die aus Dianas groß geratenen Augen spricht. Und man begreift die Wogen der Sympathie, die dieser "Prinzessin des Volkes" (Tony Blair) entgegenschlugen. Diese millionenfache Verschwörung ist – ganz im Gegensatz zu allen Verschwörungstheorien – jedenfalls echt.

Terra X History: Diana und Dodi – Die Prinzessin und der Playboy – So. 31.08. – ZDF: 23.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
