Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!

Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks

30.08.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die VOX-Doku "Gänsehaut & Glücksgefühle" nimmt Zuschauer mit auf eine Reise durch Europas größte Freizeitparks.
Hoch die Hände, ab dafür: Der Europapark in Rust gehört zu den gefragtesten Zielen der Freizeitpark-Fans.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Michele Tantussi
Eine Ikone der Freizeitparkszene weltweit: Das von Ludwigs Neuschwanstein inspirierte Dornröschenschloss im Disneyland Paris während einer Frühjahrs-Modeschau der Pariser Fashion Week.  Fotoquelle: Lyvans Boolaky / Getty Images 2024
VOX will wissen: Was fasziniert Millionen Besucher alljährlich an den Freizeitparks in Deutschland und Europa?  Fotoquelle: VOX

Adrenalinstöße und Kulleraugen sind versprochen beim Spaß im Freizeitpark für die ganze Familie. VOX will wissen: Warum macht jeder dritte Deutsche so was mit?

VOX
Reportage • 30.08.2025 • 20:15 Uhr

Hundert Freizeitparks allein in Deutschland, dazu noch jede Menge in den Nachbarländern versprechen atemberaubende Abenteuer und schöne Show-Events für alle. Längst sind Freizeitparks nicht mehr nur Achterbahnen und Riesenrad. Sie warten mit Bungee-Jumping und Wildwasserrafting auf, mit Piratenabenteuern und Streichelzoo. Mit Familienprogramm und Kurzurlaub auf Top-Niveau, jedenfalls wenn man der Werbung glaubt. VOX hat nun mehrere von ihnen getestet – vom Disneyland in Paris bis zum Europapark Rust, vom Phantasialand in Brühl bei Köln bis zum Naturpark Tripsdrill in Baden-Württemberg. Die XXL-Doku "Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks" präsentiert nun die Ergebnisse und erzählt eine Menge über die ungebrochene Faszination für den Freizeitpark.

Was macht Freizeitparks so beliebt – und so teuer?

Was zieht Millionen Schau- und Abenteuerlustige an – wobei der Spaß ja durchaus kostspielig sein kann und für Familien nicht selten in die Hunderte geht? VOX will wissen, was sich lohnt oder möglicherweise überteuert ist. Begleitet werden Macher und Besucher, Mitarbeiter und Familien. Was ist es, das den Spaß oft so teuer macht? Märchenlandschaften und neue Geisterbahnen, Flugobjekte wie die mit dem da Vinci-Fluggerät. mit dem man über den Freizeitpark hinweg schweben kann? Dazu werden – zumal im Pariser Disneyland – Feste gefeiert, wie sie fallen. Von Christmas bis Halloween: Übernachtung im Hotel und passendes Menü sind bei Vorausbezahlung garantiert.

Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks – Sa. 30.08. – VOX: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

