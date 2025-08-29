Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“

Mit einem emotionalen Statement hat Rebecca Mir ihren Abschied von "taff" bekannt gegeben. Nach 13 Jahren als Moderatorin des ProSieben-Nachmittagsmagazins schlägt die 33-Jährige ein neues Kapitel auf. Für Fans, Kollegen und den Sender ist das ein spürbarer Einschnitt – denn Mir war für viele das Gesicht der Sendung.

Vom Model zur Moderatorin Die TV-Karriere von Rebecca Mir begann 2011, als sie bei "Germany’s Next Topmodel" den zweiten Platz der sechsten Staffel belegte. Ihre sympathische und professionelle Ausstrahlung fiel nicht nur Heidi Klum auf – auch ProSieben erkannte das Potenzial der gebürtigen Aachenerin. Schon ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Modelshow wechselte Mir an das taff-Set und startete damit eine Karriere, die ihresgleichen sucht: vom Laufsteg ins Fernsehstudio, vom Nachwuchstalent zum festen Bestandteil des Boulevardprogramms.

Über die Jahre hinweg entwickelte sie sich zur zentralen Identifikationsfigur der Sendung. Mit ihrem souveränen Auftreten, aber auch ihrem Sinn für Humor und Lockerheit schaffte sie es, eine Brücke zwischen Stars und Zuschauern zu schlagen.

Dankbarkeit und ganz viel Wehmut In ihrem Abschiedsstatement wird deutlich, wie sehr ihr die Sendung ans Herz gewachsen ist: „Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei taff – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen“, erklärte Mir gegenüber der BILD. Weiter sagte sie: „Schweren Herzens höre ich bei taff auf. Das Format war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“

Hinter diesen Worten steckt nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Wehmut. Für Mir war taff weit mehr als ein Job – es war eine prägende Lebensphase.

Offene Fragen zur Nachfolge Wie es für die Moderatorin selbst weitergeht, hat sie offen gelassen. Verheiratet ist sie mit Profitänzer Massimo Sinató, mit dem sie seit 2021 einen Sohn großzieht. Gut möglich, dass sie sich zunächst vornehmlich ihrer Familie widmet – oder aber schon bald in einem neuen TV-Format auftaucht.

Unklar ist auch, wer ihre Nachfolge bei taff antreten wird. Der Sender selbst hat sich bislang nicht zum Abgang geäußert. Auch ein letzter Auftritt von Mir in der Sendung ist nicht bestätigt.

Dabei steht das Magazin ohnehin vor einem Umbruch: Bereits im Herbst 2024 verabschiedete sich Moderator Thore Schölermann nach zwölf Jahren. Erst seit Juli 2025 verstärkt Christian Loß, vormals WDR, das Team. Mit dem Weggang von Rebecca Mir verliert taff nun gleich zwei seiner langjährigen Aushängeschilder innerhalb eines Jahres.

„taff“ als Dauerbrenner im TV Seit der Premiere am 29. Mai 1995 gehört taff zum ProSieben-Nachmittagsprogramm. Mit einer Mischung aus Klatsch, Lifestyle, News und Trends trifft das Magazin seit drei Jahrzehnten den Nerv der Zeit. Rund 300.000 Zuschauer schalten werktags um 17 Uhr ein – stabile Zahlen, die zeigen, wie sehr das Format in vielen Haushalten zur täglichen Routine gehört.

Für ProSieben ist taff nicht nur ein Quotengarant, sondern auch ein Sprungbrett für Moderatorenkarrieren. Annemarie Carpendale, Thore Schölermann – und eben auch Rebecca Mir – haben hier wichtige Karriereschritte gemacht.

Was bleibt von Rebecca Mir bei „taff“? Mit ihrem Abschied geht eine Ära zu Ende. Rebecca Mir war nicht nur eine Moderatorin, sie war über Jahre hinweg das Gesicht von taff. Ihre freundliche, geerdete Art, ihr professioneller Umgang mit Interviewgästen und ihre Offenheit machten sie für viele Fans unverzichtbar.

Auch wenn sie noch keine neuen Projekte angekündigt hat: Dass Rebecca Mir im deutschen Fernsehen eine Zukunft hat, gilt als sicher. Ob als Moderatorin, Gastjurorin oder in Showformaten – die 33-Jährige wird ihren Weg gehen.