Home News TV-News

Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“

Emotionaler Abschied

Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“

29.08.2025, 17.33 Uhr
von Anja Kratz
Nach 13 Jahren verabschiedet sich Rebecca Mir emotional von "taff". Die 33-jährige Moderatorin schlägt ein neues Kapitel auf, während ProSieben vor einem Umbruch steht.
Rebecca Mir
Rebecca Mir (33) steht seit 14 Jahren im Rampenlicht des deutschen Fernsehens, davon 13 Jahre lang als Moderatorin von "taff". Doch damit ist jetzt Schluss.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci

Mit einem emotionalen Statement hat Rebecca Mir ihren Abschied von "taff" bekannt gegeben. Nach 13 Jahren als Moderatorin des ProSieben-Nachmittagsmagazins schlägt die 33-Jährige ein neues Kapitel auf. Für Fans, Kollegen und den Sender ist das ein spürbarer Einschnitt – denn Mir war für viele das Gesicht der Sendung.

Vom Model zur Moderatorin

Die TV-Karriere von Rebecca Mir begann 2011, als sie bei "Germany’s Next Topmodel" den zweiten Platz der sechsten Staffel belegte. Ihre sympathische und professionelle Ausstrahlung fiel nicht nur Heidi Klum auf – auch ProSieben erkannte das Potenzial der gebürtigen Aachenerin. Schon ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Modelshow wechselte Mir an das taff-Set und startete damit eine Karriere, die ihresgleichen sucht: vom Laufsteg ins Fernsehstudio, vom Nachwuchstalent zum festen Bestandteil des Boulevardprogramms.

Über die Jahre hinweg entwickelte sie sich zur zentralen Identifikationsfigur der Sendung. Mit ihrem souveränen Auftreten, aber auch ihrem Sinn für Humor und Lockerheit schaffte sie es, eine Brücke zwischen Stars und Zuschauern zu schlagen.

Derzeit beliebt:
>>Von Horror bis Disney: Die DVD- und Blu-ray-Highlights im September
>>Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
>>"Guinness World Records": Jörg Pilawa und Michelle Hunziker bei SAT.1
>>Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!

Dankbarkeit und ganz viel Wehmut

In ihrem Abschiedsstatement wird deutlich, wie sehr ihr die Sendung ans Herz gewachsen ist: „Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei taff – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen“, erklärte Mir gegenüber der BILD. Weiter sagte sie: „Schweren Herzens höre ich bei taff auf. Das Format war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“



Hinter diesen Worten steckt nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Wehmut. Für Mir war taff weit mehr als ein Job – es war eine prägende Lebensphase.

Offene Fragen zur Nachfolge

Wie es für die Moderatorin selbst weitergeht, hat sie offen gelassen. Verheiratet ist sie mit Profitänzer Massimo Sinató, mit dem sie seit 2021 einen Sohn großzieht. Gut möglich, dass sie sich zunächst vornehmlich ihrer Familie widmet – oder aber schon bald in einem neuen TV-Format auftaucht.

Unklar ist auch, wer ihre Nachfolge bei taff antreten wird. Der Sender selbst hat sich bislang nicht zum Abgang geäußert. Auch ein letzter Auftritt von Mir in der Sendung ist nicht bestätigt.

Dabei steht das Magazin ohnehin vor einem Umbruch: Bereits im Herbst 2024 verabschiedete sich Moderator Thore Schölermann nach zwölf Jahren. Erst seit Juli 2025 verstärkt Christian Loß, vormals WDR, das Team. Mit dem Weggang von Rebecca Mir verliert taff nun gleich zwei seiner langjährigen Aushängeschilder innerhalb eines Jahres.

Verona Pooth ist ausgewandert: Luxus-Alltag, Fernbeziehung und Co.
Verona Pooth schlägt ein neues Kapitel auf. Sie hat Deutschland den Rücken gekehrt und ist kürzlich ausgewandert! Wo die 57-Jährige nun lebt, welche Gründe sie zu diesem Neustart bewegt haben und warum es nicht ihr Traumziel Los Angeles geworden ist, lest ihr hier.
Die Gründe für den Umzug
Franjo und Verona Pooth

„taff“ als Dauerbrenner im TV

Seit der Premiere am 29. Mai 1995 gehört taff zum ProSieben-Nachmittagsprogramm. Mit einer Mischung aus Klatsch, Lifestyle, News und Trends trifft das Magazin seit drei Jahrzehnten den Nerv der Zeit. Rund 300.000 Zuschauer schalten werktags um 17 Uhr ein – stabile Zahlen, die zeigen, wie sehr das Format in vielen Haushalten zur täglichen Routine gehört.

Für ProSieben ist taff nicht nur ein Quotengarant, sondern auch ein Sprungbrett für Moderatorenkarrieren. Annemarie Carpendale, Thore Schölermann – und eben auch Rebecca Mir – haben hier wichtige Karriereschritte gemacht.

Was bleibt von Rebecca Mir bei „taff“?

Mit ihrem Abschied geht eine Ära zu Ende. Rebecca Mir war nicht nur eine Moderatorin, sie war über Jahre hinweg das Gesicht von taff. Ihre freundliche, geerdete Art, ihr professioneller Umgang mit Interviewgästen und ihre Offenheit machten sie für viele Fans unverzichtbar.

Auch wenn sie noch keine neuen Projekte angekündigt hat: Dass Rebecca Mir im deutschen Fernsehen eine Zukunft hat, gilt als sicher. Ob als Moderatorin, Gastjurorin oder in Showformaten – die 33-Jährige wird ihren Weg gehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Taff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.
Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Nacktmodel hat Schulden
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
"Wie nach Hause kommen"
Die Höhle der Löwen
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"