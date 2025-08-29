"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte

Seit zwei Jahren ist Esther Sedlaczek die feste Moderatorin von „Die große Maus-Show“ in der ARD. Doch aufgrund ihrer Schwangerschaft setzte sie für eine Episode aus. Der Ersatz ist unüblich: Es ist der Schlagerstar Florian Silbereisen. Wie kam es dazu?

Florian Silbereisen freut sich Silbereisen selbst freut sich: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung.“ Auch Sedlaczek zeigt sich begeistert: „Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Florian ist meine allererste Wahl – die perfekte Vertretung!“

Esther Sedlaczek hat ihre letzte Maus-Show vor der Pause am 5. Juli 2025 moderiert. Dort war Silbereisen schon als Special Guest zu sehen und wurde als Nachfolger vorgestellt.

Darum geht's in "Die große Maus-Show" Die Show läuft seit 2006 regelmäßig in der ARD und widmet sich den aufregendsten Alltagsfragen der Kinder. Promis treten in Teams („Maus“/„Elefant“) gegeneinander an, rätseln, spielen und lassen sich von Maus-Experten unterstützen. Wie gewohnt stellen die prominenten Gäste und Maus-Experten (u.a. Siham El-Maimouni, Ralph Caspers, Christoph Biemann) ihr Wissen unter Beweis und beantworten clevere Kinderfragen.

Für Silbereisen ist die Moderation eine besondere Herausforderung – und ein Herzenswunsch. Bereits 2012 stand er als Kandidat im Maus-Studio und erinnert sich noch heute an seinen Wackelpudding-Auftritt. Jetzt darf er die Show zum ersten Mal leiten und erfüllt sich damit einen kleinen TV-Traum.

Dann wird die Ausgabe mit Silbereisen ausgestrahlt Die Sendung läuft am 30. August 2025 ab 20:15 Uhr live im Ersten und im Stream. Weitere Folgen mit Silbereisen sind erstmal nicht geplant – Sedlaczek kehrt nach ihrer Pause wohl zurück.