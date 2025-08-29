Home News TV-News

"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte

29.08.2025, 08.57 Uhr
von Julian Flimm
Esther Sedlaczek war in der Babypause – und Florian Silbereisen übernahm die Moderation der "Großen Maus-Show". Deshalb wurde er ausgewählt.
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Schon in der letzten Ausgabe der Show wurde Florian Silbereisen als Moderator vorgestellt.  Fotoquelle:  WDR/Thomas von der Heiden

Seit zwei Jahren ist Esther Sedlaczek die feste Moderatorin von „Die große Maus-Show“ in der ARD. Doch aufgrund ihrer Schwangerschaft setzte sie für eine Episode aus. Der Ersatz ist unüblich: Es ist der Schlagerstar Florian Silbereisen. Wie kam es dazu?

Florian Silbereisen freut sich

Silbereisen selbst freut sich: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung.“ Auch Sedlaczek zeigt sich begeistert: „Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Florian ist meine allererste Wahl – die perfekte Vertretung!“

Esther Sedlaczek hat ihre letzte Maus-Show vor der Pause am 5. Juli 2025 moderiert. Dort war Silbereisen schon als Special Guest zu sehen und wurde als Nachfolger vorgestellt.

Darum geht's in "Die große Maus-Show"

Die Show läuft seit 2006 regelmäßig in der ARD und widmet sich den aufregendsten Alltagsfragen der Kinder. Promis treten in Teams („Maus“/„Elefant“) gegeneinander an, rätseln, spielen und lassen sich von Maus-Experten unterstützen. Wie gewohnt stellen die prominenten Gäste und Maus-Experten (u.a. Siham El-Maimouni, Ralph Caspers, Christoph Biemann) ihr Wissen unter Beweis und beantworten clevere Kinderfragen.



Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
TV-Moderatoren und Entertainer im ZDF sind gut bezahlt – doch nicht alle werden für ihre Arbeit gleich entlohnt. Ein Überblick der Gehälter.
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Für Silbereisen ist die Moderation eine besondere Herausforderung – und ein Herzenswunsch. Bereits 2012 stand er als Kandidat im Maus-Studio und erinnert sich noch heute an seinen Wackelpudding-Auftritt. Jetzt darf er die Show zum ersten Mal leiten und erfüllt sich damit einen kleinen TV-Traum.

Dann wird die Ausgabe mit Silbereisen ausgestrahlt

Die Sendung läuft am 30. August 2025 ab 20:15 Uhr live im Ersten und im Stream. Weitere Folgen mit Silbereisen sind erstmal nicht geplant – Sedlaczek kehrt nach ihrer Pause wohl zurück.

