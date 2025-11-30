Home News TV-News

"Liebesbrief an Jenny": Kritik zur Klinik-Romanze mit Stefanie Reinsperger & Golo Euler

"Liebesbrief an Jenny"

Body Positivity trifft Influencer-Welt: Diese Klinik-Romanze trifft ins Herz

30.11.2025, 09.00 Uhr
von Paula Oferath
Wie räumt man eigentlich mit Klischees auf? Indem man sie aufgreift und zeigt, dass es auch anders geht. Genau das traut sich das "ZDF-Herzkino" nun mit "Liebesbrief an Jenny".
Liebesbriefe an Jenny
Der ZDF-Herzkino-Film "Liebesbrief an Jenny" erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Jenny (Stefanie Reinsperger) und Timo (Golo Euler).   Fotoquelle: ZDF und Boris Laewen
Liebesbriefe an Jenny
Jenny (Stefanie Reinsperger) und Fitness-Influencer Timo (Golo Euler) müssen sich in einer Reha-Klinik den Esstisch teilen. Es funkt schnell.  Fotoquelle: ZDF und Christiane Pausch
Liebesbriefe an Jenny
Unterschiedlicher können zwei Menschen kaum sein: Jenny (Stefanie Reinsperger) liebt gutes Essen, Tanz und ihre Aufgabe als Selbstliebe-Coach. Das Leben von Fitness-Influencer Timo (Golo Euler) dreht sich fast rund um die Uhr um Selbstoptimierung.  Fotoquelle: ZDF und Christiane Pausch
Liebesbriefe an Jenny
Ausgerechnet wegen Tanzpartner und Arbeitskollege Jürgen (Johannes Dullin) muss Jenny in die Reha-Klinik.   Fotoquelle: ZDF und Boris Laewen
Liebesbriefe an Jenny
Jenny (Stefanie Reinsperger) muss hämische Kommentare bezüglich ihres Körpers einstecken.  Fotoquelle: ZDF und Christiane Pausch
Liebesbriefe an Jenny
Als die Beziehung von Jenny (Stefanie Reinsperger) und Timo (Golo Euler) bekannt wird, stehen die Timos Follower Kopf. Ein enormer Shitstorm ergießt sich über den beiden.   Fotoquelle: ZDF und Christiane Pausch
Stefanie Reinsperger im Interview
Ungewohnte Rolle für Stefanie Reinsperger (mit Golo Euler) "Liebesbrief an Jenny" erzählt eine Romanze: "Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen. Das würde ich gerne noch ein paarmal machen", so Reinsperger im Interview.   Fotoquelle: ZDF und Christiane Pausch

Dass sich Gegensätze anziehen, zeigt schon ein einfacher Magnet. Dass das Prinzip auch in der Liebe funktioniert, beweist der neue ZDF-Film "Liebesbrief an Jenny" (Regie: Christine Adler, Buch: Sophia Krapoth), der sich als echte Überraschung entpuppt und erstaunlich tiefgründig daherkommt. Was vor allem an den beiden großartig besetzten Hauptcharakteren liegt: Unterschiedlicher könnten Jenny (Stefanie Reinsperger) und Timo (Golo Euler) kaum sein – und trotzdem (oder gerade deshalb) entwickelt sich zwischen den beiden eine durchaus authentische Liebesgeschichte.

ZDF
Liebesbrief an Jenny
Liebeskomödie • 30.11.2025 • 20:15 Uhr

Jenny arbeitet in einem Online-Versandhandel für Pflanzen, liebt das Tanzen und hat nach zahlreichen gescheiterten Diäten beschlossen, sich von gesellschaftlichen Schönheitsidealen nicht mehr vorschreiben zu lassen, wie sie zu leben hat. Eine Waage besitzt sie längst nicht mehr. Während für Jenny Selbstakzeptanz und Lebensfreude im Vordergrund stehen, scheint der dynamische Timo erst lernen zu müssen, dass Wert nicht allein über Muskeln oder Ausdauer entsteht.

Wenn das Leben aus dem Takt gerät: Jennys Weg in die Klinik

Nach einem Unfall auf der Tanzfläche muss Jenny zwei Wochen in eine Reha-Klinik. Schuld daran ist ausgerechnet Tanzpartner Jürgen (Johannes Dullin), ihr Arbeitskollege, der heimlich in sie verliebt ist. In der Reha begegnet Jenny Timo, einem Fitness-Influencer mit Bad-Boy-Aura, der wegen zu hartem Training mit heftigen Knieproblemen kämpft. Im Alltag hätten sich die beiden wohl nie kennengelernt. Jennys erster Eindruck von Timo fällt entsprechend eher weniger positiv aus. Als Jenny Timo das erst Mal sieht, flüstert sie ihrer Freundin Ricarda (Eva Bay) zu: "Solche Typen sorgen dafür, dass jetzt auch die ganzen Jungs Essstörungen kriegen."

Derzeit beliebt:
>>„Harry Potter: Wizards of Baking" startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
>>"Terra X" enthüllt im ZDF: So gefährdet war Europa im Krisenjahr 2025
>>Kritik zur Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
>>„Terra X“ feiert Katarina Witt – ihre unglaubliche DDR-Karriere

Doch manchmal sind es gerade die krassesten Gegensätze, die einen Funken entzünden. Als sie eines Abends in der Klinik zufällig denselben Esstisch teilen müssen, entsteht plötzlich eine unerwartete Verbindung zwischen den beiden – etwas passiert, das man nicht sehen, messen oder in Kalorien umrechnen kann.



Steffen Hensslers deutliche Worte über Moderatorin Laura Wontorra
Steffen Henssler, bekannt für seine schlagfertigen Sprüche, plaudert in "Frühstück mit Barbara" über seine morgendlichen Rituale und seine Faszination für Laura Wontorra. Mit Humor und Charme liefert er Unterhaltung pur.
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Gefühle vs. Klickzahlen: Hat Liebe im Influencer-Alltag eine Chance?

Jenny ist mit sich und ihrem Körper im Reinen, während Timo ständig versucht, sich selbst zu optimieren. Die Art, wie Jenny das Leben, die Welt und sich selbst betrachtet, ist für ihn so neu und ungewohnt, dass er beginnt, sich in ihrer Nähe wirklich wohlzufühlen. Doch obwohl sie sich in der Klinik näherkommen, sorgt ihre Unterschiedlichkeit immer wieder dafür, dass sie sich voneinander entfernen.

Und als wäre es für Timo nicht schon schwierig genug, zu seinen Gefühlen zu stehen, bringt sein Social-Media-Job alles zusätzlich ins Wanken. Zwischen Likes, Followern und Fitnessdruck stellt sich am Ende die Frage, ob echte Liebe überhaupt eine Chance hat, wenn das ganze Leben durch Filter läuft.

"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
1986 wurde die fünfjährige Zeynep in Neuenrade ermordet. 39 Jahre später rollt eine Mordkommission den Fall wieder auf, unterstützt von der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Werden moderne Methoden den Täter überführen?
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst

Stefanie Reinsperger über die Botschaft des Films: Selbstliebe und Akzeptanz

Stefanie Reinsperger beschreibt "Liebesbrief an Jenny" als "eine Liebesgeschichte mit politischem Mehrwert". Sie erklärt: "Es geht in erster Linie darum, dass sich zwei Menschen begegnen und einander wirklich sehen wollen – ihre Seelen mit all ihren Ecken und Kanten, Ängsten, Abgründen und Fehlern – und all ihrer Schönheit." Noch eine weitere Message macht den Film für die österreichische Schauspielerin so besonders: "Es geht aber auch darum, mit diversen Vorurteilen Körperbilder betreffend aufzuräumen, sie zu zeigen und zu sagen: Wir sind alle Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass es jeder Mensch verdient, sich selbst zu lieben und geliebt zu werden."

Die 37-jährige Schauspielerin verrät außerdem, wie sie es selbst schafft, in Selbstliebe zu leben. "Für mich ist Selbstliebe ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist – ein delikates, sensibles Thema und für jeden individuell. Ich finde es wichtig, den Druck rauszunehmen, denn es kann anstrengend sein, jeden Morgen mit dem Anspruch auf Selbstliebe aufzuwachen", so die Schauspielerin.

Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Mit einem Bewerberinnen-Rekord sorgt Friedrich Dieckmann schon vor dem Start von "Bauer sucht Frau" für Aufsehen. Der 29-jährige Landwirt aus Lippetal zeigt, dass er kein 08/15-Bauer ist und erzählt von seinem Leben zwischen Hof, Instagram und der Suche nach der großen Liebe.
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau

Golo Euler über Body Positivity: „Der Körper ist keine Schablone“

Auch Golo Euler äußert sich in einem Gespräch zum Thema Body Positivity. "Body Positivity ist auf einem Weg. Ich weiß nur nicht, ob es ein guter Weg ist, denn es darf ja nicht die eine Vorstellung von Körpern einfach nur gegen eine andere ausgetauscht werden", findet der Schauspieler. "Aber prinzipiell sind wir als Gesellschaft auf dem Weg, zu verstehen, dass der Körper keine Schablone ist, die auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat. Denn was uns ausmacht, ist das Innen, nicht das Außen", ergänzt der 43-Jährige.

"Liebesbrief an Jenny" ist ein Film über Selbstannahme, das Aufbrechen von Schönheitsidealen und über die überraschende Erkenntnis, dass wahre Nähe dort beginnt, wo man aufhört, sich zu verstellen.

Liebesbrief an Jenny – So. 30.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Stefanie Reinsperger über Bodyshaming und Folgen von Hate Speech
Selbstliebe und Akzeptanz
Stefanie Reinsperger im Interview
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Beliebter Familien-Epos: Die Schöllacks und ein Jahrzehnt voller Geheimnisse
"Ku'damm 56"
Ku'damm 56
So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
Schöllacks Rückkehr
Ku'damm 77
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt
Trump und Hollywood
US-Präsident Donald Trump
39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Melika Foroutan & Edin Hasanovic ermitteln in ihrem zweiten Fall
"Tatort: Licht"
Tatort: Licht
Nach 13 Jahren: Joko & Klaas verabschieden ihre Kult-Show
"Das Duell um die Welt"
Das Duell um die Welt
Düstere Progonose für Dänemark in der nahen Zukunft: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Futuristisches Dänemark
"Smillas Gespür für Schnee"
So sah Ben Stiller früher aus
Stiller feiert 60
Ben Stiller
So wurde Geld zur treibenden Kraft der Geschichte
"Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)"
Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)
Kölns dunkles Geheimnis: Stillgelegter Fernsehturm wird zum Krimi-Schauplatz
"Tatort: Colonius"
Tatort: Colonius
Die Geschichte hinter der Rede: Marcel Reifs Familie und die Shoah
Kampf gegen Antisemitismus
Marcel Reif
ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat
Elyas M'Barek in der Hauptrolle
"Smillas Gespür für Schnee"
Politikjournalistin des Jahres: Annette Dittert verlässt den NDR
Annette Ditterts Abschied
Annette Dittert
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz
Kinostarts der Woche: "Anemone", „Zoomania 2“ und "Der Hochstapler - Roofman"
Kino-Highlights
Anemone
Motsi Mabuse zum royalen Besuch bei König Charles eingeladen
Staatsbankett auf Schloss Windsor
Motsi Mabuse
Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen
Schauspielerin starb mit 94 Jahren
Ingrid van Bergen
Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
Das Vermögen des Schlagerstars
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Heimliche Hochzeit?
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Steffen Hensslers deutliche Worte über Moderatorin Laura Wontorra
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
Ehekrise
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Das Adventsfest der 100.000 Lichter