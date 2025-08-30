Home News TV-News

"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme

"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme

30.08.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Johannes erhält ein Testament, das sein Leben auf den Kopf stellt. Auf einer Kykladeninsel trifft er auf Intrigen und muss sich gegen allerlei zwielichtige Gestalten behaupten.
"Irgendwann bleib i dann dort": Johannes (Thomas Stipsits), Gert (Gert Steinbäcker) und Julia (Katharina Straßer) singen ein altes Austropop-Sehnsuchtslied.  Fotoquelle: BR / Filmwelt
Erbe Johannes (Thomas Stipsits) steht am Hafen der kleinen Kykladeninsel mit dem laufenden Huhn.  Fotoquelle: BR / Filmwelt
Hoteliersohn Johannes (Thomas Stipsits), STS-Mann Gert (Gert Steinbäcker) und Johannes' Verlobte Julia (Katharina Straßer) feiern mit dem gesamten griechischen Dorf.  Fotoquelle: BR / Filmwelt
Für Johannes' Eltern, das Hotelier-Paar Friedrich (Erwin Steinhauer) und Christine (Mona Seefried), sind Zahlen das Wichtigste.  Fotoquelle: BR / Filmwelt
Johannes (Thomas Stipsits) findet in Griechenland zu sich selbst.  Fotoquelle: BR / Filmwelt

Als Johannes (Thomas Stipsits) erfährt, dass er nicht der leibliche Sohn des Hotelbesitzers Friedrich (Erwin Steinhauer) ist, sondern Sohn eines soeben auf einer Kykladeninsel verstorbenen Hippies, macht er sich sofort auf den Weg dorthin, um sein Erbe anzutreten.

BR
Komödie • 30.08.2025 • 20:15 Uhr

Als der Wiener Hotelbesitzersohn Johannes (Thomas Stipsits) mit der Post ein Testament zugeschickt bekommt, in dem sich ein Urlaubsflirt seiner Mutter als sein leiblicher Vater erklärt, fährt er sofort in die Wahlheimat seines Vaters, eine kleine Kykladeninsel, um dort sein Erbe anzutreten. Der Culture Clash ist vorprogrammiert. Alle dort versuchen Johannes über den Tisch zu ziehen. Egal ob Taxifahrer, Bürgermeister oder Notar (sowieso in einer Person), sie alle wollen an Johannes' Erbe. Ein Schuft, wer da vom Intrigenspiel unter Griechenlands heißem Himmel mehr als eine krachende Austria-Komödie verlangt.

Große Erfolge in Österreich

"Griechenland oder ..." (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer) war der bestbesuchte Film des Jahres 2023 in Österreich und hat als solcher jede Menge Preise eingefahren. Schuld daran trägt nicht nur die Bestbesetzung mit Shooting-Star Thomas Stipsits, Erwin Steinhauer (Vater) und Mona Seefried als streng fürsorgliche Mutter Christine, sondern der nie abhanden kommende Schmäh. Ein Spiel mit gängigen Klischees – und schräge Touristenwerbung darf ja auch mal sein.

