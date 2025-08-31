Home News TV-News

"Grenzenlos Genial Gekocht": Henssler & Lafer auf Mission – Wer macht die beste Pizza?

"Grenzenlos Genial Gekocht"

Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?

31.08.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
"Grenzenlos Genial Gekocht" vereint die Starköche Steffen Henssler und Johann Lafer auf einer spannenden Reise nach Norditalien. Ihr Ziel: Das Geheimnis der besten Pizza entdecken.
Grenzenlos Genial Gekocht
Steffen Henssler hat eine sympathische Ausstrahlung. Doch sein Temperament hat er nicht immer im Griff.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Alexander Koerner
Grenzenlos Genial Gekocht
Johann Lafer wirkt, als ob ihn wenig aus der Ruhe bringen kann. Doch auch er ist ein selbstbewusster Show-Mann.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer
Grenzenlos Genial Gekocht
Das italienische Nationalgericht liebt man in der ganzen Welt.  Fotoquelle: IStock/FRANCESCO VIGNALI
Grenzenlos Genial Gekocht
Die Variationsbreite bei Pizza-Gerichten ist enorm.  Fotoquelle: IStock/Frank Goma

Man sagt ja immer: Gegensätze ziehen sich an. Doch wenn für die neue VOX-Dokumentation "Genzenlos Genial Gekocht" ausgerechnet zwei der größten Egos im deutschen Küchen-Entertainment aufeinandertreffen, muss man schon ein wenig fürchten, ob das wirklich gut geht. Die Sender-Verantwortlichen hatten jedenfalls die auf dem Papier gut klingende Idee, zwei besonders beliebte TV-Köche auf eine Mission zu schicken. Doch wie lange wird es zwischen Steffen Henssler und Johann Lafer wirklich friedlich bleiben?

VOX
Grenzenlos Genial Gekocht
Dokumentation • 31.08.2025 • 20:15 Uhr

VOX verortet Italiens Pizza-Geheimnisse im Norden

Der 52-jährige Henssler, der eigentlich aus dem Schwarzwald kommt, aber in der Region Hamburg aufwuchs und auch so spricht, ist ein wahrer Wirbelwind am Herd. Nicht immer hat er sein aufbrausendes Temperament im Griff. Geflucht wird viel und ausgiebig – und wichtig ist ihm auch, schnell mal einen (unschuldigen) Schuldigen zu finden, wenn ihm ein Gericht danebengeht.

Johann Lafer dagegen strahlt die Ruhe eines Küchen-Königs aus. Immerhin kann der 67-jährige Österreicher auf eine lange erfolgreiche Karriere und zwei Michelin-Sterne zurückblicken. Doch auch er weiß natürlich genau, wie man sich im TV in Szene setzt. Und meist bleibt dann nur noch wenig Raum um ihn herum.

Derzeit beliebt:
>>Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
>>Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
>>"Backstage bei der Küchenschlacht": Johann Lafer erzählt Pannen-Geschichten der letzten 18 Jahre
>>Er wurde 82 Jahre alt: Restaurantkritiker und TV-Juror Heinz Hormann verstorben

Die Doku schickt die beiden so unterschiedlichen Koch-Charaktere auf eine gemeinsame Reise und zieht schon daraus eine Menge Spannung: Es geht nach Norditalien (warum nicht in den Süden, nach Neapel?), wo sie das Geheimnis der "besten Pizza" erforschen sollen. Wie knetet man den besten Teig, was gibt den leckersten Geschmack – und wie sichert man sich den Titel bei der Pizza-Weltmeisterschaft?



Grenzenlos Genial Gekocht – So. 31.08. – VOX: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Dramatische Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Kann Eric Mayer die KI überlisten? Reportage über Künstliche Intelligenz
Mensch vs. KI
ICH gegen die KI - Wer ist der bessere Mensch?
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.
Geheimdokumente enthüllen: Dritter Weltkrieg wegen Ressourcen?
"Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Nahrung für alle?
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze": Lohnt sich der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki?
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).