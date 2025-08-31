"Grenzenlos Genial Gekocht": Henssler & Lafer auf Mission – Wer macht die beste Pizza?

Man sagt ja immer: Gegensätze ziehen sich an. Doch wenn für die neue VOX-Dokumentation "Genzenlos Genial Gekocht" ausgerechnet zwei der größten Egos im deutschen Küchen-Entertainment aufeinandertreffen, muss man schon ein wenig fürchten, ob das wirklich gut geht. Die Sender-Verantwortlichen hatten jedenfalls die auf dem Papier gut klingende Idee, zwei besonders beliebte TV-Köche auf eine Mission zu schicken. Doch wie lange wird es zwischen Steffen Henssler und Johann Lafer wirklich friedlich bleiben?

Grenzenlos Genial Gekocht Dokumentation • 31.08.2025 • 20:15 Uhr

VOX verortet Italiens Pizza-Geheimnisse im Norden Der 52-jährige Henssler, der eigentlich aus dem Schwarzwald kommt, aber in der Region Hamburg aufwuchs und auch so spricht, ist ein wahrer Wirbelwind am Herd. Nicht immer hat er sein aufbrausendes Temperament im Griff. Geflucht wird viel und ausgiebig – und wichtig ist ihm auch, schnell mal einen (unschuldigen) Schuldigen zu finden, wenn ihm ein Gericht danebengeht.

Johann Lafer dagegen strahlt die Ruhe eines Küchen-Königs aus. Immerhin kann der 67-jährige Österreicher auf eine lange erfolgreiche Karriere und zwei Michelin-Sterne zurückblicken. Doch auch er weiß natürlich genau, wie man sich im TV in Szene setzt. Und meist bleibt dann nur noch wenig Raum um ihn herum.

Die Doku schickt die beiden so unterschiedlichen Koch-Charaktere auf eine gemeinsame Reise und zieht schon daraus eine Menge Spannung: Es geht nach Norditalien (warum nicht in den Süden, nach Neapel?), wo sie das Geheimnis der "besten Pizza" erforschen sollen. Wie knetet man den besten Teig, was gibt den leckersten Geschmack – und wie sichert man sich den Titel bei der Pizza-Weltmeisterschaft?

Grenzenlos Genial Gekocht – So. 31.08. – VOX: 20.15 Uhr