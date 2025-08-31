Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!

Home News Star-News

31.08.2025, 19.35 Uhr
von Nicole Jansen
Teresa Weißbach, bekannt durch ihre Rolle in der "Erzgebirgskrimi"-Reihe, fand im Rahmen eines Drehs von ihre große Liebe. Heute lebt das Paar in Berlin und genießt das Familienleben mit drei Kindern.
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Teresa Weißbach verliebte sich während ihrer Arbeit beim ZDF.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Ihren großen Durchbruch erlebte Teresa Weißbach 1999 als Miriam Sommer in Leander Haußmanns Film „Sonnenallee“. Seit sechs Jahren ist sie inzwischen schon ein Teil der Erzgebirgskrimireihe. Was kaum jemand weiß: Die Schauspielerin verliebte sich sogar am Filmset und lernte ihre große Liebe kennen!

Serienliebling in der Erzgebirgsreihe

Seit sechs Jahren steht Schauspielerin Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt vor der Kamera. So spielt sie sich regelmäßig in die Herzen begeisterter Krimifans und ist deshalb aus der Krimireihe nicht mehr wegzudenken. Jüngst flimmerte eine neue Folge der Erzgebirgsreihe über die heimischen Fernsehbildschirme, nachdem zuvor eine Wiederholungsfrage aus dem Jahr 2022 lief. Der Grund dafür war die übliche Sommerpause.

Bei Teresa Weißbach funkte es am Set

Ein Filmprojekt dürfte der beliebten Schauspielerin allerdings selbst in wundervoller Erinnerung geblieben sein: 2013 stand sie für den Dreh des ZDF-Märchenfilms „Die goldene Gans“ vor der Kamera und fand dort ihr privates Glück. Am Set lernte sie nämlich damals ihren heutigen Lebenspartner, den Regisseur Carsten Fiebeler kennen und lieben.

Er äußerte sich in einem Videointerview im Kontext des zweiten internationalen Märchenfilm-Festivals an die erste Begegnung mit seiner Liebsten: „Wir hatten zuerst ein sehr professionelles Verhältnis. So eine Produktion ist aber auch sehr intensiv. Wir haben uns dann immer besser kennengelernt. Und irgendwann wurde aus der professionellen auch eine persönliche Beziehung.“

Familienglück in Berlin

Seit 2013 sind die beiden ein Paar und haben ihren Lebensmittelpunkt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort können sie sich nicht nur als Künstler und kreative Köpfe ausleben, sondern haben darüber hinaus in dem Berliner Großstadttrubel auch eine eigene Familie gegründet: 2015 kam ihr erstes Kind, eine Tochter zur Welt. Inzwischen haben Teresa Weißbach und Carsten Fiebeler drei gemeinsame Kinder und genießen ihr Familienleben in vollen Zügen.

