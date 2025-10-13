Home News Star-News

Diane Keaton ist tot: So rührend nimmt Woody Allen Abschied

Ex-Liebespaar

Diane Keaton ist tot: So rührend nimmt Woody Allen Abschied

13.10.2025, 22.18 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Die Schauspielerin Diane Keaton, eine Ikone des "Neuen Hollywood", ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie durch ihre Zusammenarbeit mit Woody Allen, der sich nun zu ihrem Tod äußerte.
Woody Allen
Woody Allen (Bild) hält Donald Trump für einen guten Schauspieler.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Woody Allen und Diane Keaton
Von 1969 bis 1974 waren Allen und Keaton, hier zu sehen im Jahr 1970, ein Paar.  Fotoquelle: Pierre Manevy/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Mit Diane Keaton ist am Samstag, 11. Oktober, eine Ikone des "Neuen Hollywood" gestorben, jener Bewegung innerhalb der amerikanischen Filmindustrie, die sich in den 70er-Jahren von den Bräuchen und Mustern des klassischen Hollywood-Systems losreißen wollte. Einer der einflussreichsten Regisseure dieser Filmschule war Woody Allen, durch dessen Filme Keaton einem größeren Publikum bekannt wurde. Ihre Zusammenarbeit gipfelte mit einem Oscar für Keaton als beste Schauspielerin für ihre Leistung in Allens "Annie Hall" (deutscher Titel: "Der Stadtneurotiker").

Jetzt spricht Woody Allen über den Tod von Diane Keaton

Nun hat sich Allen in der US-amerikanischen Online-Publikation "The Free Press" erstmals zu dem Tod der Schauspielerin geäußert, mit der er zu Beginn seiner Karriere fünf Jahre lang liiert war. "Vor ein paar Tagen war die Welt noch ein Ort, an dem Diane Keaton existierte. Jetzt ist es eine Welt, in der sie nicht mehr existiert. Daher ist es eine trostlosere Welt", schreibt Allen in dem von ihm verfassten Text.

"Sie hatte ein großes Talent für Komödien und Dramen, aber sie konnte auch mit Gefühl tanzen und singen." Über Keatons modischen Geschmack schreibt der 85-Jährige: "Ihr Modegeschmack war natürlich eine Augenweide. Sie stellte Kleidungsstücke zusammen, die jeder Logik widersprachen, aber immer funktionierten."

Derzeit beliebt:
>>Désirée Nick beleidigt Michael Naseband – Harald Glööckler wütet
>>„Madame Web“ floppt: Jetzt lästert sogar Dakota Johnson über den Film
>>„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
>>"Was man von hier aus sehen kann": Kritik zum ARD-Film mit Corinna Harfouch

Die Liebesbeziehung von Diane Keaton und Woody Allen im Überblick

Allen und Keaton waren von 1969 bis 1974 ein Paar. Kennengelernt haben sich die Schauspielerin und der Regisseur bei den Proben zu "Play It Again, Sam", einem Theaterstück aus der Feder Allens, das 1972 mit Allen und Keaton in den Hauptrollen von Herbert Ross verfilmt wurde.



Désirée Nick beleidigt Michael Naseband – Harald Glööckler wütet
Désirée Nick setzt ihre Lästereien bei "Promi Big Brother" fort und nimmt nach Doreen Dietel nun Michael Naseband ins Visier. Auch Harald Glööckler wütet im Container.
"Promi Big Brother"
Promi Big Brother - Tag 8

Die größten Erfolge des Duos, Filme wie "Annie Hall" (1977) und "Manhattan" (1979), datieren jedoch auf die Zeit nach ihrer Beziehung. Gerüchte, dass die romantische Komödie "Annie Hall", die allerdings genauso sehr von der Trennung des von Allen und Keaton gespielten Paares handelt wie von deren Beziehung, auf der romantischen Vorgeschichte des Regisseurs und der Darstellerin, die mit bürgerlichem Namen Diane Hall hieß, basierten, dementierte Allen. Der Film beinhalte aber ein paar Elemente daraus.

Diane Keatons Meinung war die Einzige, die Woody Allen interessierte

Auch nach dem Ende ihrer professionellen Zusammenarbeit blieben sich Allen und Keaton nahe. "Mit der Zeit drehte ich Filme für ein einziges Publikum: Diane Keaton", schreibt Allen in "The Free Press". "Ich habe nie eine einzige Kritik zu meiner Arbeit gelesen und mich nur dafür interessiert, was Keaton dazu zu sagen hatte. Wenn es ihr gefiel, betrachtete ich den Film als künstlerischen Erfolg. Wenn sie weniger begeistert war, versuchte ich, ihre Kritik zu nutzen, um den Film neu zu schneiden und etwas zu schaffen, das ihr besser gefiel."

Abnehm-Hammer! Motsi Mabuse verrät ihre neue Fitness-Formel
Motsi Mabuse kehrt mit neuem Look in die Jury von "Strictly Come Dancing" zurück. Im Interview spricht sie über ihre Abnehmmethoden und den Umgang mit Stress.
Radikaler Gewichtsverlust
Motsi Mabuse

Anfang der 1990er-Jahre ging Allens Ehe mit der Schauspielerin Mia Farrow in die Brüche. Im Rahmen des öffentlich ausgetragenen Rosenkrieges beschuldigte Farrow Allen, sich gegenüber ihrer Tochter Dylan "unangemessen verhalten" zu haben. Den Missbrauchsvorwurf weist der Regisseur von sich. Als die Vorwürfe 2017 im Rahmen der #MeToo-Bewegung wieder aufkamen, verteidigte Keaton ihren Weggefährten. "Woody Allen ist mein Freund und ich glaube ihm weiterhin", schrieb sie damals auf ihren Social-Media-Kanälen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!
Das ändert sich
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Traum geplatzt: Deswegen wurde Rhea Harder-Vennewald nie echte Polizistin
Karriere-Traum
Notruf Hafenkante
Das Geheimnis der Rosenholz-Dateien - endlich gelüftet?
"Wendezeit"
Wendezeit
Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
Internet-Hass
Anke Engelke
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis
40 Jahre Erfolg
Karin Thaler im Interview
"Momo"-Star: Das wurde aus Radost Bokel
So sieht sie heute aus
Momo
Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
Filmlegende
Julie Andrews
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
Albtraum auf hoher See: Keira Knightley im Netflix-Thriller
Luxusyacht-Thriller
"The Woman In Cabin 10" | Netflix
ARTE zeigt Doku über Kate Bush: Karriere, Rückzug, Netflix-Hit
Pop-Genie
Kate Bush
"Hubert ohne Staller“: Neue Folgen mit Susu Padotzke ab 15. Oktober
ARD-Quotengarant
Susu Padotzke im Interview
Neue DVDs: "Mission Impossible", "The Life of Chuck" und "Superman"
DVD-Neuerscheinungen
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Kostet ein Heimkind wirklich 9.200 Euro? „Tatort“ wirft Fragen auf
Kinderheime in Not
Tatort: Siebenschläfer
Deutschland vor dem Abgrund? Frank Thelens harte Worte
Kritik am Staatsapparat
Frank Thelen
Abnehm-Hammer! Motsi Mabuse verrät ihre neue Fitness-Formel
Radikaler Gewichtsverlust
Motsi Mabuse
Schlagersängerin Vanessa Mai spricht offen über ihre Krebsvorstufe
Schockierende Diagnose
Vanessa Mai in der "NDR Talkshow"
Mit Prahl und Liefers: Münster-„Tatort“ wird in Kölner Redaktion gedreht
Tatwaffe Karnevalsbonbon
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Abschied nach 23 Jahren: Diese Frau wirbelt den Münster-„Tatort“ auf
Wechsel beim legendären Krimi
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Von Achterbahn bis Klo-Regel: Silbereisens geheimes Oktoberfest-ABC
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Drogen, Mord und Sterneköche: Der neue Fall für Nora Weiss
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer"
Solo für Weiss
Kann Wotan Wilke Möhring Eltons Platz im Quiz-Hit ausfüllen?
"Wer weiß denn sowas?"
Wer weiß denn sowas?
Bei WWM: Günther Jauch gesteht Vorurteil gegen Frau mit Kopftuch
Peinlicher Moment
Günther Jauch
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb kam es nie zur Zusammenarbeit
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Rhein-Entdeckung: Was niemand über seine Anfänge weiß
"Wilder Rhein – Der berühmte Unbekannte (1)"
Wilder Rhein - Der berühmte Unbekannte
Panische Prepper oder kluge Vorsorge?
"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
"Gelacht werden darf auch ein bisschen": Blome & Pfeffer mit neuer Polit-Talkshow
"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"
Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk