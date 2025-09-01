„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation

Zuletzt sorgte Lola Weippert (29) für große Sorge bei ihren Fans. Die Moderatorin musste wegen einer gefährlichen Hirnhautentzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Statt Fotos vom Sport und aus dem Urlaub zeigte sie sich sichtlich angeschlagen im Krankenhaus. Nun meldete sie sich jedoch mit positiveren Nachrichten zurück – und blickt mit ihren Fans auf die letzten Jahre zurück.

Genauer gesagt auf die Jahre seit 2017. Denn damals habe sie, so Weippert, eine Entscheidung getroffen, "die mein Leben von Grund auf verändert hat". Die Entscheidung, mit Fitness anzufangen.

"Home Workouts und Yoga" veränderten Lola Weipperts Leben Sie habe damals kein Geld für ein teures Fitnessstudio gehabt und habe daher auf "Home Workouts und Yoga" gesetzt, so Weippert. "Damals habe ich nicht gewusst, wie sehr mich dieser Weg prägen würde", erklärt sie und teilt auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Fotos, die sie in den Jahren 2017 bis 2025 zeigen. Die Moderatorin feiert damit ihre "Transformation seit 2017". Denn seitdem hat sich für sie viel gewandelt.

So habe die neue Fitness nicht nur ihrem Körper, sondern auch ihren Geist verändert. Weippert sprach in der Vergangenheit bereits mehrfach offen darüber, dass sie an ADHS leide. Auch in dieser Hinsicht habe ihr Yoga weitergeholfen. Es habe ihr beigebracht, "geduldig mit mir und meinem ADHS zu sein", so Weippert. Die Workouts hätten ihr gezeigt, "wie viel Kraft in uns allen steckt, wenn wir anfangen, an uns zu glauben".

Lola Weipperts Fans mit viel Zuspruch für die Moderatorin Sie sei für diese Transformation und ihre Fortschritte "unendlich dankbar". Demnach habe sie sich nicht nur optisch verändert, sondern auch einiges über sich selbst gelernt. "Wenn ich das schaffen kann, kannst du das auch!", appelliert sie an ihre Follower. Die reagieren begeistert auf die Entwicklung der "City Of Love"-Moderatorin. In der Kommentarspalte loben sie ihr Durchhaltevermögen und ihre Disziplin. "Richtig schöne Worte, du kannst stolz auf dich sein!", so schreibt ein Nutzer.