Home News Star-News

Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter

Spannende Erklärung

Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter

30.08.2025, 08.43 Uhr
Ein Bühnenauftritt von Marie Reim sorgte für Aufsehen, als die Sängerin scheinbar ausgebuht wurde. Doch dahinter steckt mehr.
Marie Reim
Bei einem Auftritt in Spelle hat Marie Reim mit ihrem Publikum ein besonderes Experiment gewagt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Ben Kriemann

Schlagerstar Marie Reim begeistert ihr Publikum nicht nur live, sondern gibt auch auf Instagram private Einblicke in ihr Leben. Jetzt sorgt allerdings ein Auftrittsvideo der 25-Jährigen für Aufsehen: Darin ist zu sehen, wie die Sängerin auf der Bühne steht – und plötzlich lautstark ausgebuht wird. „Geh nach Hause!“, schallt es der sichtlich irritierten Marie Reim entgegen.

"Ich war mir nicht sicher... ob ich das posten soll... Das ist gestern passiert", schrieb sie zu dem Ausschnitt von dem Auftritt im niedersächsischen Spelle.

Doch was genau steckt hinter dem Video? Für Aufklärung sorgte nun die Sängerin selbst. Denn kurz danach folgte ein zweites Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie die Situation auflöste.

Derzeit beliebt:
>>Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
>>„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
>>Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?

Buhrufe waren ein "Social-Media-Experiment"

"Sechs Millionen Aufrufe auf ein Video, ein riesiger Shitstorm – und das alles, wegen eines Social-Media-Experiments", erklärt die Tochter von Matthias Reim. Das Konzert sei reibungslos abgelaufen, zwischendurch habe sie sich jedoch mit dem Publikum abgesprochen, um etwas "auszuprobieren". "Deswegen habe ich gesagt: 'Ich will, dass ihr so laut buht, wie ihr nur könnt – für ein Video.'"



Das Publikum machte mit und so entstand ein Video-Schnipsel, in dem die Musikerin von ihren Fans vermeintlich ausgebuht wurde. Reim lud das Video anschließend auf Instagram hoch und wunderte sich über die extrem hohen Aufrufzahlen: "Warum verkauft sich Negatives so viel besser als Schönes?", fragt sie in die Kamera.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Fans kritisieren Marie Reim für die Aktion

Sie sei sicher, ein Video mit jubelnden Fans hätte nicht so viel Reichweite gesammelt – "Das wollte ich euch einfach bewusst machen", betont Reim und fügt hinzu: "Glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht." In den Kommentaren wird die Aktion von vielen Fans und Anhängern gelobt, andere sind erleichtert, dass die Feindseligkeit gegenüber der Sängerin nur vorgespielt war. Einige Nutzer kritisieren die Musikerin jedoch auch und vermuten, dass sie mit der Aktion nur "Klicks" sammeln wollte. Marie Reim betont, sie verdiene damit "keinen Cent" und antwortet einem der Kritiker: "Du hast den Sinn dahinter null verstanden."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Schockdiagnose für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
Fans sind entzückt
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
Trennung von Anne Wünsche und Karim El Kammouchi: Deshalb sind die Fans nicht verwundert
Promi-Trennung
Anne Wünsche mit pinken Haaren.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze": Lohnt sich der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki?
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.