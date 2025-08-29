RTL-Schock: Elton weg – Wer ersetzt den Publikumsliebling in RTL-Show?

Viermal ließ RTL seine drei Musketiere bereits auf das TV-Publikum los: Bis dato war es Moderator Elton , der gemeinsam mit Koch Tim Mälzer und Influencer Jens "Knossi" Knossalla das Dreiergespann bildete. Doch während die Show am Samstag, 27. September, und Samstag, 4. Oktober, in die Primetime von RTL zurückkehrt, bleibt Eltons Platz leer. An seine Stelle tritt ein alter RTL-Bekannter: Jan Köppen. Das hat der Kölner Sender am Freitag bekannt gegeben.

Jan Köppen tritt in die großen Fußstapfen von Elton: "Ich fühle mich geehrt!" "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein", sprach er seinen Mitstreitern ein Kompliment aus. Gleichwohl stichelte er, "mit den beiden Pappnasen" sei es aufgrund der sportlichen Herausforderungen nicht einfach. Aber: "Ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen. Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

In der ersten Ausgabe der Samstagabendshow am 27. September tritt das Trio unter anderem im Speed Darts gegen das Darts-Wunderkind Jayden Walker an. Im Softball müssen sie sich mit der dreifachen Deutschen Meisterin Jana Sistig messen, während im Fechten Anne Kleibrink den Degen schwingt. Insgesamt müssen Köppen, Mälzer und Knossalla pro Sendung in acht Disziplinen ihren inneren Schweinehund überwinden. Als Moderatorin führt Laura Wontorra durch die Sendung.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

