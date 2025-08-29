Home News TV-News

RTL-Schock: Elton weg – Wer ersetzt den Publikumsliebling in RTL-Show?

"Drei gegen Einen"

Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!

29.08.2025, 12.42 Uhr
Veränderungen im RTL-Samstagabendprogramm: Ende September kehrt "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" ins TV-Programm zurück. Nicht mehr dabei sein wird Publikumsliebling Elton. Jetzt steht fest, wer den Moderator ersetzt.
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
Jan Köppen (Bild) tritt in der RTL-Show "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" die Nachfolge von Elton an.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
Das sind die drei Musketiere von RTL, von links: Jens Knossalla, Jan Köppen und Tim Mälzer.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny

Viermal ließ RTL seine drei Musketiere bereits auf das TV-Publikum los: Bis dato war es Moderator Elton , der gemeinsam mit Koch Tim Mälzer und Influencer Jens "Knossi" Knossalla das Dreiergespann bildete. Doch während die Show am Samstag, 27. September, und Samstag, 4. Oktober, in die Primetime von RTL zurückkehrt, bleibt Eltons Platz leer. An seine Stelle tritt ein alter RTL-Bekannter: Jan Köppen. Das hat der Kölner Sender am Freitag bekannt gegeben.

Jan Köppen tritt in die großen Fußstapfen von Elton: "Ich fühle mich geehrt!"

"Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein", sprach er seinen Mitstreitern ein Kompliment aus. Gleichwohl stichelte er, "mit den beiden Pappnasen" sei es aufgrund der sportlichen Herausforderungen nicht einfach. Aber: "Ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen. Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Seit 7 Jahren sind Thomas Seitel und Helene Fischer zusammen. Wer genau ist der Mann an der Seite der Schlagerqueen?
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

Derzeit beliebt:
>>„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
>>"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
>>Abschied bei "Ninja Warrior": Dieser Star verlässt die Serie
>>"Top Dog Germany": Alle Infos zur fünften Staffel mit neuer Moderatorin

In der ersten Ausgabe der Samstagabendshow am 27. September tritt das Trio unter anderem im Speed Darts gegen das Darts-Wunderkind Jayden Walker an. Im Softball müssen sie sich mit der dreifachen Deutschen Meisterin Jana Sistig messen, während im Fechten Anne Kleibrink den Degen schwingt. Insgesamt müssen Köppen, Mälzer und Knossalla pro Sendung in acht Disziplinen ihren inneren Schweinehund überwinden. Als Moderatorin führt Laura Wontorra durch die Sendung.



Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!
ZDF-Serie
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verona Pooth ist ausgewandert: Luxus-Alltag, Fernbeziehung und Co.
Die Gründe für den Umzug
Franjo und Verona Pooth
Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"
Schon wieder ein Abschied
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Blaue Flecken gehören zur Jobbeschreibung"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?
Dreharbeiten betroffen
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski
Shania Twain: Die "Queen of Country-Pop" wird 60
Musik-Legende
Shania Twain