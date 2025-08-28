Home News Star-News

Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?

Nachhaltigkeitsdiskussion

Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?

28.08.2025, 09.51 Uhr
Jürgen Milski wirbt auf Instagram für Nachhaltigkeit und zeigt, dass auch kleine Gesten im Alltag zählen. Doch nicht alle Fans sind von seinem Umweltbewusstsein überzeugt – vor allem wegen seiner Flugreisen.
Jürgen Milski
Jürgen Milski plädiert für Nachhaltigkeit: "Es ist eine Haltung, die alle im Alltag leben können."  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

"Manche Leute kaufen Retro, ich habe es einfach säckeweise im Keller", erklärt Jürgen Milski. Am Mittwoch meldete sich der Ballermann-Sänger mit einem Selfie-Video bei seinen Fans. "Heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen über Nachhaltigkeit. Da habe ich mir gedacht: Wie nachhaltig bin ich eigentlich?", erzählt er in dem bei einer Radtour aufgenommenen Clip. Dabei verweist er auf sein Outfit: "Seht ihr das Trikot, das ich anhabe, dieses Fahrradtrikot? Wisst ihr, wie alt das ist? Das habe ich mir sage und schreibe 1996 bei C&A für 19,90 D-Mark gekauft. Ich glaube, nachhaltiger geht es doch nicht."

Auch beim Essen lege der 61-Jährige Wert darauf, nichts zu verschwenden. Er gehe lieber häufiger einkaufen, "statt Dinge wegzuwerfen". Denn: "Nachhaltigkeit bedeutet nicht immer große Gesten – manchmal sind es genau diese kleinen, alltäglichen Entscheidungen, die einen Unterschied machen. Und es ist eine Haltung, die wir alle im Alltag leben können!" Seinen Post ergänzte Milski mit Hashtags wie "#umweltbewusst", "#wertschätzung" und "#bewusstleben".

"Bitte nicht auf die Nachhaltigkeitstour machen"

Viele seiner Follower zeigen Verständnis für diese Haltung. "Ich habe noch so viele T-Shirts im Schrank von vor 15, 20 Jahren. Die sind immer noch intakt", kommentiert ein User. Ein anderer meint: "Wenn es noch gut aussieht, warum sollte man es wegwerfen?" Ein Fan findet, Milskis Einstellung sei "100 Prozent richtig." Eine Nutzerin, die ebenfalls alte Kleidung aufbewahrt, ergänzt: "Die Leute sollen uns bitte nicht erzählen, wir Reiferen hätten den Planeten zerstört!"

Doch nicht alle nehmen Jürgen Milski sein Umweltbewusstsein ab. Eine Userin kritisiert: "Dafür hast du allerdings reichlich Flüge." Ein weiterer Kommentar lautet: "Bitte nicht auf die Nachhaltigkeitstour machen. Bei den Flugmeilen kannst du nicht nachhaltig sein."



