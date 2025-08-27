Home News Star-News

Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!

Skurrile Anekdote

Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!

27.08.2025, 14.26 Uhr
Schlagerstar Claudia Jung erlebte eine unerwartete Überraschung im Hotelzimmer. Bei "Volle Kanne" im ZDF berichtete sie kürzlich von einem fremden Mann in ihrem Bett und wie es zu dieser skurrilen Anekdote kam.
Claudia Jung
Schlagersängerin Claudia Jung berichtete im ZDF bei "Volle Kanne" von einer skurrilen Begegnung in ihrem Hotelzimmer.   Fotoquelle: ZDF

Schlagersängerin Claudia Jung (61) war am kürzlich im ZDF-Service-Magazin "Volle Kanne" zu Gast. Statt für ihre berufliche Vita interessierte sich Moderator Florian Weiss zunächst jedoch für ein ganz anderes Thema: "Bevor wir über das Lied deines Lebens sprechen, müssen wir erst einmal über die Nacht deines Lebens sprechen", beginnt er und hakt bei der Sängerin nach: "Sie war kurz und es lag ein fremder Mann in einem Hotelbett, das eigentlich dir zugestanden hätte?!" Jung reagiert mit einem lauten Lachen und bestätigt dann: "Ja, absolut!"

Im Hotelzimmer von Claudia Jung: "Da lag jemand in meinem Bett"

Wie die Musikerin erzählt, sei sie im Vorfeld ihres Besuches in dem ZDF-Magazin am späten Abend aus München angereist. Als sie schließlich im Hotel einchecken wollte, kam es offenbar zu einem verhängnisvollen Fehler. "Nachdem ich dann endlich mein Hotelzimmer hatte, komme ich da rein und da lag jemand in meinem Bett", berichtet die 61-Jährige fassungslos.

In ihr Zimmer geschlichen hatte sich der Mann allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Denn er sei, so erzählt Jung, "genauso erschrocken wie ich" gewesen. Mehr noch vermutet die Sängerin, der Mann habe bereits geschlafen und sei dementsprechend völlig geschockt gewesen, als plötzlich jemand im selben Zimmer stand.

Derzeit beliebt:
>>Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
>>Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen
>>Patricia Blanco offen: Gebrochener Vater-Tochter-Bund mit Roberto
>>Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!

"Ich habe hinterher noch eine Stunde kichernd im Bett gesessen!"

"Der ist aufgesprungen und hat geschaut, wie eine Kuh, wenn's donnert", schildert Claudia Jung und bringt Moderator Florian Weiss dazu, laut loszulachen. Die Sängerin habe das Zimmer fluchtartig wieder verlassen, der Mann habe ihr dennoch aufgebracht hinterher geschrien, wie sie denn in sein Zimmer gekommen sei. Die trotzige Antwort der Musikerin: "Mit meinem Schlüssel! Und ich könnte genauso gut fragen: 'Wie kommen Sie in mein Bett?!'"

Während der Mann durchaus aufgebracht schien, gesteht Jung, sie habe die skurrile Situation amüsiert: "Ich habe hinterher noch eine Stunde kichernd im Bett gesessen!", erzählt sie. An der Rezeption sei ihr direkt ein neues Zimmer zugewiesen und sich "tausendmal" entschuldigt worden. Claudia Jung fasst es mit den Worten zusammen: "Das sind so die kleinen netten Geschichten am Rande, die das Leben schreibt."

Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Erst vor drei Monaten besuchte sie die Vorsorge-Untersuchung, als noch alles in Ordnung war. Umso schockierender ist jetzt die Diagnose: Charlotte Potts, ProSieben-Chefreporterin für Politik, ist an Krebs erkrankt!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts

"Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss ist immer noch völlig fassungslos über die Anekdote seines Gastes: "Also, was unsere Gäste und die Hotelübernachtungen angeht, hatten wir ja schon alles, aber das glaube ich noch nicht!" Jung nimmt es gelassen: "Irgendwann ist immer das erste Mal."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Digital vernetzt, analog verloren: Die ZDF-Reportage
"37°: Digital abgehängt"
37°: Digital abgehängt
Fan-Ärger im „ZDF-Fernsehgarten“: Wird er zur Trink-Kultur?
Alkoholexzess in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderierte bereits seit 2000 für sieben Jahre lang den ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer zweijährigen Pause kehrte sie zurück und führt seitdem durch das Sonntagsprogramm.
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!
Krasser Erfolg
KPop Demon Hunters
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
Sophie Turner packt aus
Sophie Turner
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
Fans sind entzückt
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.