Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!

Schlagersängerin Claudia Jung (61) war am kürzlich im ZDF-Service-Magazin "Volle Kanne" zu Gast. Statt für ihre berufliche Vita interessierte sich Moderator Florian Weiss zunächst jedoch für ein ganz anderes Thema: "Bevor wir über das Lied deines Lebens sprechen, müssen wir erst einmal über die Nacht deines Lebens sprechen", beginnt er und hakt bei der Sängerin nach: "Sie war kurz und es lag ein fremder Mann in einem Hotelbett, das eigentlich dir zugestanden hätte?!" Jung reagiert mit einem lauten Lachen und bestätigt dann: "Ja, absolut!"

Im Hotelzimmer von Claudia Jung: "Da lag jemand in meinem Bett" Wie die Musikerin erzählt, sei sie im Vorfeld ihres Besuches in dem ZDF-Magazin am späten Abend aus München angereist. Als sie schließlich im Hotel einchecken wollte, kam es offenbar zu einem verhängnisvollen Fehler. "Nachdem ich dann endlich mein Hotelzimmer hatte, komme ich da rein und da lag jemand in meinem Bett", berichtet die 61-Jährige fassungslos.

In ihr Zimmer geschlichen hatte sich der Mann allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Denn er sei, so erzählt Jung, "genauso erschrocken wie ich" gewesen. Mehr noch vermutet die Sängerin, der Mann habe bereits geschlafen und sei dementsprechend völlig geschockt gewesen, als plötzlich jemand im selben Zimmer stand.

"Ich habe hinterher noch eine Stunde kichernd im Bett gesessen!" "Der ist aufgesprungen und hat geschaut, wie eine Kuh, wenn's donnert", schildert Claudia Jung und bringt Moderator Florian Weiss dazu, laut loszulachen. Die Sängerin habe das Zimmer fluchtartig wieder verlassen, der Mann habe ihr dennoch aufgebracht hinterher geschrien, wie sie denn in sein Zimmer gekommen sei. Die trotzige Antwort der Musikerin: "Mit meinem Schlüssel! Und ich könnte genauso gut fragen: 'Wie kommen Sie in mein Bett?!'"

Während der Mann durchaus aufgebracht schien, gesteht Jung, sie habe die skurrile Situation amüsiert: "Ich habe hinterher noch eine Stunde kichernd im Bett gesessen!", erzählt sie. An der Rezeption sei ihr direkt ein neues Zimmer zugewiesen und sich "tausendmal" entschuldigt worden. Claudia Jung fasst es mit den Worten zusammen: "Das sind so die kleinen netten Geschichten am Rande, die das Leben schreibt."

"Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss ist immer noch völlig fassungslos über die Anekdote seines Gastes: "Also, was unsere Gäste und die Hotelübernachtungen angeht, hatten wir ja schon alles, aber das glaube ich noch nicht!" Jung nimmt es gelassen: "Irgendwann ist immer das erste Mal."

