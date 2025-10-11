"Friesland – Tief im Dreck": Die Rückkehr zum Krimi von Theresa Underberg

Im 23. "Friesland"-Krimi ist Theresa Underberg alias Apothekerin Insa zurück aus der Babypause, dafür fehlt nun Hauptdarstellerin Sophie Dal alias Polizistin Süher. Henk (Maxim Mehmet) ermittelt notgedrungen mit Sühers Bruder Yunus in einem Mordfall, der mit einem besonderen Fund zu tun zu haben scheint.

"Friesland – Tief im Dreck" Kriminalfilm

"Tief im Dreck": So lautet der Titel des 23. Films der Reihe "Friesland", der am Samstagabend im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen ist. Und er ist, natürlich, zweideutig gemeint, denn im neuen Schmunzelkrimi wird gleich mehrfach im Schmutz gegraben. Mittendrin: Yunus (Yunus Cumartpay), der liebenswerte, aber nicht gerade allerhellste Bruder von Polizistin Süher Özlügül (Sophie Dal). Beim Sondeln nach Schätzen stößt er gemeinsam mit seiner Bekannten Wiebke (Dalila Abdallah) auf eine seltsame Scheibe, die ziemlich alt aussieht und durchaus wertvoll sein könnte.

Ausbuddeln und mitnehmen ist allerdings nicht erlaubt, ein solcher Fund muss gemeldet werden – "Sondengänger-Verhaltenskodex!", wie Wiebke Yunus belehrt. Darüber reden dürfe man laut einer "ostfriesischen Horrorstory" auch nicht: "Wer einen Schatz findet, der hat sich gefälligst in Schweigen zu hüllen, denn sonst holt sich der Teufel den Schatz!" – Einer der beiden muss allerdings doch zurückgekommen sein, um die Scheibe zu holen. Oder gequatscht haben. Denn tags darauf ist das Fundstück verschwunden, dafür liegt wenige Meter entfernt eine Leiche auf der Wiese – Fritz Groote, der Geschäftsführer einer Torfabbau-Firma.

Polizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) muss diesmal alleine ran, denn seine Kollegin Süher befindet sich im Urlaub und meldet sich nur sporadisch aus der Ferne. Dafür ist ihr Bruder Yunus ganz scharf darauf, Hilfssheriff zu spielen, wobei er, wie zu erwarten, regelmäßig übers Ziel hinausschießt. So finden das Duo und Kommissar Brockhorst unter anderem heraus, dass der Tote nicht nur Ehe-, sondern auch Geldprobleme und außerdem Ärger mit Naturschützern und Politikern hatte, die die Einstellung des Torfabbaus fordern. Wenn da mal nicht irgendwo ein Motiv zu finden ist ...

Verlässt eine der Hauptdarstellerinnen die Reihe? Dabei ist der Kriminalfall gar nicht das Interessanteste im 23. Film: Die Apothekerin, begabte Forensikerin und inoffizielle Ko-Ermittlerin Insa Scherzinger ist zurück! Aufgrund ihrer Babypause hatte Schauspielerin Theresa Underberg ja zuletzt ausgesetzt. Dafür befand sich diesmal Sophie Dal während der Dreharbeiten in Babypause – und Polizistin Süher im Film daher im Urlaub.

Keiner freut sich so sehr und so rührend über Insas Heimkehr wie der Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus). Der ist nicht ganz so heimlich in Insa verschossen, macht ihr auf unbeholfene Art und Weise Avancen und möchte sie nie wieder gehen lassen. Allerdings stellt man sich den ganzen Film hindurch genau diese Frage: Sind Underberg und Insa Scherzinger wirklich zurück oder verabschieden sie sich hier endgültig von der Reihe? Einiges deutet darauf hin, dass der Cast womöglich eine seine Hauptfiguren verliert. Offiziell bestätigt ist es jedoch nicht.

Sicher ist dagegen, dass die Reihe auch nach elf Jahren noch ziemlich beliebt ist. Beim letzten Film im April schalteten knapp 6,3 Millionen Menschen ein. Die Dreharbeiten für mehrere Filme sind bereits abgeschlossen, weitere "Friesland"-Krimis in Produktion oder Planung. Die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

"Friesland – Tief im Dreck" – Sa. 11.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.