Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“

„Dr. Nice“ ist mit neuen Folgen im ZDF zurück, doch zwei beliebte Stars fehlen. Was da los ist und warum es für Fans keinen Grund zur Sorge gibt, lest ihr hier.

Seit dem Start von „Dr. Nice“ im April 2023 gehört die Serie zum festen Sonntagsprogramm des ZDF. Mehr als fünf Millionen Zuschauer lockte die Serie bei ihrer Premiere vor die Bildschirme. So ist es kein Wunder, dass das ZDF die Herzkino-Reihe immer wieder ins Programm holt. Seit Sonntag gibt es drei neue Episoden zu sehen. Natürlich wieder mit dabei ist Patrick Kalupa als Chirurg Moritz Neiss.

Pause für Taxifahrer Horst Niebel Marc Zwinz, der seit dem Start der Serie mit dabei ist, und den Taxifahrer Horst Niebel verkörpert, ist in den neuen Episoden aber nicht zu sehen. Entwarnung gibt aber Produzent Stefan Raiser: Zwinz ist nicht aus „Dr. Nice“ ausgestiegen, vielmehr wurde die Figur des 51-Jährigen in den neuen Folgen nicht gebraucht. Man verwende eine Figur nämlich nur dann, wenn sie für die Handlung auch sinnvoll sei, erklärte Raiser dem Online-Portal „t-online“. „Wir schreiben ihn nur in die Geschichten, wenn wir auch wirklich eine feine Szene für ihn zum Spielen haben, alles andere wäre respektlos. Denn für einen Edelstatisten ist der Schauspieler viel zu gut", sagt der Produzent. Im kommenden Jahr werde der Charakter Horst Niebel wieder zu sehen sein.

Nikki Steiner hat Wassersleben vorerst den Rücken gekehrt Ebenfalls nicht am Start ist dieses Mal Leonie Parusel, die bisher als Medizin-Journalistin Nikki Steiner zu sehen war. Die Figur der 42-jährigen Parusel legt nämlich eine Pause ein – Nikki Steiner hatte zuletzt Wassersleben verlassen, nachdem sie sich von ihrer Freundin Charlie, die von Josefine Preuß gespielt wird, getrennt hatte. Auch hier erklärt Produzent Raiser: „Nikki wollte wieder raus in die Welt und konnte sich das beschaulichere Leben in unserem Störkersand auf Dauer nicht vorstellen“. Entwarnung gibt Raiser auch hier schon mal: „Ich kann aber verraten, dass wir sie nicht zum letzten Mal bei uns gesehen haben“.

„Dr. Nice“ bleibt seinem Konzept treu: Auch ohne die Figuren Nikki Steiner und Horst Niebel erzählt die Serie berührende Geschichten. Natürlich wieder zwischen Herzschmerz, medizinischem Alltag und norddeutschem Charme. Fans dürfen sich auf clevere Dialoge und emotionale Momente freuen sowie auf einen Hauptcharakter, der trotz oder gerade wegen seiner Ecken und Kanten zum Serien-Liebling avanciert ist.