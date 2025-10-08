Home News TV-News

Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“

Was ist los?

Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“

08.10.2025, 14.32 Uhr
von Natasa Unkel
„Dr. Nice“ ist mit neuen Folgen im ZDF zurück, doch zwei beliebte Stars fehlen. Was da los ist und warum es für Fans keinen Grund zur Sorge gibt, lest ihr hier.
Der Cast von Dr. Nice
Der Cast von "Dr. Nice"  Fotoquelle: ZDF / Rudolf Wernicke

„Dr. Nice“ ist mit neuen Folgen im ZDF zurück, doch zwei beliebte Stars fehlen. Was da los ist und warum es für Fans keinen Grund zur Sorge gibt, lest ihr hier.

Seit dem Start von „Dr. Nice“ im April 2023 gehört die Serie zum festen Sonntagsprogramm des ZDF. Mehr als fünf Millionen Zuschauer lockte die Serie bei ihrer Premiere vor die Bildschirme. So ist es kein Wunder, dass das ZDF die Herzkino-Reihe immer wieder ins Programm holt. Seit Sonntag gibt es drei neue Episoden zu sehen. Natürlich wieder mit dabei ist Patrick Kalupa als Chirurg Moritz Neiss.

Pause für Taxifahrer Horst Niebel

Marc Zwinz, der seit dem Start der Serie mit dabei ist, und den Taxifahrer Horst Niebel verkörpert, ist in den neuen Episoden aber nicht zu sehen. Entwarnung gibt aber Produzent Stefan Raiser: Zwinz ist nicht aus „Dr. Nice“ ausgestiegen, vielmehr wurde die Figur des 51-Jährigen in den neuen Folgen nicht gebraucht. Man verwende eine Figur nämlich nur dann, wenn sie für die Handlung auch sinnvoll sei, erklärte Raiser dem Online-Portal „t-online“. „Wir schreiben ihn nur in die Geschichten, wenn wir auch wirklich eine feine Szene für ihn zum Spielen haben, alles andere wäre respektlos. Denn für einen Edelstatisten ist der Schauspieler viel zu gut", sagt der Produzent. Im kommenden Jahr werde der Charakter Horst Niebel wieder zu sehen sein.

Derzeit beliebt:
>>Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel
>>Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"
>>Harald Schmidt: So scharf ist seine Kritik an seinem "Traumschiff"-Job
>>Das zeigen die TV-Dokus über Olympiasiegerin Laura Dahlmeier

Nikki Steiner hat Wassersleben vorerst den Rücken gekehrt

Ebenfalls nicht am Start ist dieses Mal Leonie Parusel, die bisher als Medizin-Journalistin Nikki Steiner zu sehen war. Die Figur der 42-jährigen Parusel legt nämlich eine Pause ein – Nikki Steiner hatte zuletzt Wassersleben verlassen, nachdem sie sich von ihrer Freundin Charlie, die von Josefine Preuß gespielt wird, getrennt hatte. Auch hier erklärt Produzent Raiser: „Nikki wollte wieder raus in die Welt und konnte sich das beschaulichere Leben in unserem Störkersand auf Dauer nicht vorstellen“. Entwarnung gibt Raiser auch hier schon mal: „Ich kann aber verraten, dass wir sie nicht zum letzten Mal bei uns gesehen haben“.



„Dr. Nice“ bleibt seinem Konzept treu: Auch ohne die Figuren Nikki Steiner und Horst Niebel erzählt die Serie berührende Geschichten. Natürlich wieder zwischen Herzschmerz, medizinischem Alltag und norddeutschem Charme. Fans dürfen sich auf clevere Dialoge und emotionale Momente freuen sowie auf einen Hauptcharakter, der trotz oder gerade wegen seiner Ecken und Kanten zum Serien-Liebling avanciert ist.

Nachschub ist übrigens in der Vorbereitung: Die Dreharbeiten für die vierte Staffel laufen noch bis November 2025. Die Ausstrahlung ist dann für 2026 geplant.

Das könnte dich auch interessieren

Die letzten Folgen „Rosenheim-Cops“ mit Marisa Burger: So wird der Abschied
Kultfigur geht
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel
Abschied von Marisa Burger
Die Rosenheim-Cops
ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
Gewichtsverlust
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Thea Dorn über Reich-Ranicki & Karasek: "Heute kämen sie aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Literatur und TV
Das Literarische Quartett
Die Fälle der Oktober-Ausgabe: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
Tim Mälzer geht mit neuer Show an den Start: "Es geht darum, Haltung zu zeigen"
Koch-Casting
Mälzers Meisterklasse
Jimi Blue bei "Promi Big Brother": Im Knast "gabs auf jeden Fall mehr" Essen
Rohbau-Drama
Promi Big Brother
Nach Alkoholsucht: Thorsten Legat und Sohn Nico haben sich versöhnt
Nach "schlimmem Jahr"
Thorsten und Nico Legat
Drama um Lotto-Millionär: Wer hat auf Chicos Ferrari geschossen?
Neun Schüsse
Chico
Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren
Der Treffer-König von München
Dietmar Hamann
Tattoos? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!
Kritik an bunter Körperkunst
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch
Désirée Nick im "Playboy": Deutschlands ältestes Covergirl
Im Alter von 66 Jahren
Désirée Nick
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Brad Pitt in der Formel1: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Was sich lohnt
"F1 - Der Film"
Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose
Labor-Analyse gibt Aufschluss
Frank und Evelyn "Evy" Zander
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
ARD zeigt Thriller zum rätselhaften NSU-Mord von Heilbronn
"Die Nichte des Polizisten"
"Die Nichte des Polizisten"
Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
"Stefan Raab Show"
Stefan Raab
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?