"nicht alle Tassen im Schrank": Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los

Sky du Mont, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler der letzten Jahrzehnte, hat mit einem Interview für Schlagzeilen gesorgt. Der 78-Jährige kritisiert den ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" und vor allem dessen Kapitän-Darsteller Florian Silbereisen scharf. Gegenüber der Zeitschrift "Freizeit Vergnügen" äußerte du Mont deutliche Zweifel an der Eignung des beliebten Entertainers für die Rolle des Schiffsführers.

Sky du Mont: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung" Du Mont wirft dem "Traumschiff" vor, an Qualität verloren zu haben – vor allem durch die Besetzung von Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung." Er halte den Schlagerstar für eine klare Fehlbesetzung, so du Mont. Auch wenn Silbereisen in der Öffentlichkeit als freundlich und sympathisch wahrgenommen werde, mangele es ihm laut dem Schauspieler an der nötigen Autorität, die ein Kapitän mitbringen müsse: "Kein Mann mit Ecken und Kanten", urteilt er.

Kritik auch am ZDF: "Die haben nicht alle Tassen im Schrank" Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Die Debatte um die Qualität des "Traumschiffs" Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.