Was ist da los? Margot Hellwig sorgt sich um Florian Silbereisens Gesundheit

Für Florian Silbereisen läuft es auf den ersten Blick prächtig. Er moderiert nicht nur seit 2004 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die „Feste mit Florian Silbereisen“. Der 44-Jährige ist auch als Sänger aktiv. So veröffentlichte er etwa zusammen mit seiner Ex Helene Fischer das Duett „Schau mal herein“ sowie im letzten Jahr mit Marco Schuitmaker den Schlager „Schutzengel“.

Seit Ende 2019 gibt Silbereisen zudem im ZDF auf dem „Traumschiff“ als Kapitän Max Parger den Kurs vor. Dennoch sorgt sich jemand um die Gesundheit des Bayern – nämlich Margot Hellwig. Aber warum?

In welcher Beziehung stehen Margot Hellwig und Florian Silbereisen zueinander? Um zu verstehen, warum sich die Volksmusiklegende Margot Hellwig („Lieder von Herzen“) Sorgen macht, hilft ein Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Schon Margots 2010 verstorbene Mutter war eng mit Florian Silbereisen befreundet, wie Margot im Interview mit der „Prima Woche“ bestätigt: „Meine Mutter hatte immer ein bisschen ein Auge auf ihn.“ Auch Margot selbst schätzt ihren Flori: „Er ist ein so lieber und bescheidener Mensch.“ Dabei dürfte die drei die volkstümliche Musik verbinden. Immerhin feierte das Trio in diesem Genre zahlreiche Erfolge – auch wenn Florian mittlerweile bekanntlich ebenso außerhalb dieser Nische tätig ist.

Welche Sorgen beschäftigen Margot Hellwig genau? Offensichtlich vermutet Margot Hellwig, dass ihrem Florian ausgerechnet der große Erfolg zum Verhängnis werden könnte: „Er ist schon sehr überanstrengt wahrscheinlich.“ Bei einem Blick auf die vielen Hochzeiten, auf denen der „Feste“-Moderator tanzt, erscheint diese Einschätzung nicht aus der Luft gegriffen. Aber woran macht der frühere Volksmusikstar seine Befürchtungen fest? Es ist offensichtlich eine Veränderung im Aussehen des Künstlers. „Meine Mutter wäre entsetzt, ihn jetzt so dünn zu sehen.“ Deswegen gesteht Margot: „Ich mache mir große Sorgen um ihn.“

Was ist dran an den Sorgen um Florian Silbereisen? Ist diese Sorge begründet? Tatsächlich hat Florian Silbereisen in den letzten Monaten wohl an Gewicht verloren. Das erlebten Fans etwa im ARD-Boulevardmagazin „Brisant“, das einen Blick hinter die Kulissen einer von Silbereisen moderierten Show werfen durfte.

Dabei ging es auch um die goldene Anzugjacke des Moderators, die dieser folgendermaßen kommentierte: „Das ist ’ne 46. Das hatte ich schon seit bestimmt drei Jahren nicht mehr.“ Doch vielleicht hat sich der Künstler ja bewusst entschieden, ein paar Kilos abzunehmen. Über den Anlass lässt sich nur spekulieren: Es könnte vielleicht eine Kostümprobe im letzten Jahr gewesen sein. Silbereisen postete damals in den sozialen Medien ein pikantes Foto. Dieses offenbarte, dass ihm die Hose des „Traumschiff“-Kapitäns zu klein geworden war.

Welche Rolle spielt Florian Silbereisen bei Margot Hellwigs Abschiedsplänen? Florian Silbereisen ist für Margot offenbar eng mit dem Thema Abschied verknüpft. Schon ihre Bühnenkarriere beendete die Sängerin 2015 in der von ihm moderierten Adventssendung mit dem Lied „Sag beim Abschied leise Servus“. Das hat ihr viel bedeutet: „Es war ein so schöner Abschied, den mir der Florian da zelebriert hat. Wundervoll.“ Wenn es nach der 84-Jährigen geht, wird Silbereisen auch bei ihrem endgültigen Abschied eine zentrale Rolle spielen. Der Künstler soll nämlich nicht nur zu ihrer Beerdigung kommen, obwohl diese eigentlich im kleinen familiären Rahmen ablaufen soll: „Wenn er eine kleine Rede halten würde, fände ich das schön.“

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