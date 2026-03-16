Home News TV-News

"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime

Bond-Finale auf RTL

"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime

16.03.2026, 10.22 Uhr
von Kai-Oliver Derks
RTL bringt Daniel Craigs finalen Auftritt als James Bond zur besten Sendezeit. "Keine Zeit zu sterben" liefert ein furioses Finale der Craig-Ära mit unerwarteten Wendungen.
Keine Zeit zu sterben (2021)
Das Ende von "Keine Zeit zu sterben" (2021) sorgte bei Fans für Aufruhr: Darf man eine Figur wie James Bond einfach töten?   Fotoquelle: 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
Jeffrey Wright spielt zum dritten Mal den CIA-Agenten Felix Leiter. Auch ihm weist das Drehbuch ein besonderes Schicksal zu.  Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
Ein Glanzlicht des Films: Ana De Armas spielt die kubanische CIA-Agentin. Ihr augenzwinkender Auftritt bleibt in Erinnerung.  Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
007 Nomi (Lashana Lynch) ist eine junge MI6-Agentin, die zunächst keine allzu gute Beziehung zu dem "alten" Bond hat. Aber: Das Teambuilding wird funktionieren.   Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
"Er ist das Produkt einer sehr früh in seinem Leben verlorenen Unschuld, weshalb er Schwierigkeiten hat, richtig und falsch zu bewerten", sagt Schauspieler Rami Malek über seine Rolle des Schurken Safin.  Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
Zeit für einen Martini: James Bond (Daniel Craig) und die kubanische Agentin Paloma (Ana de Armas). Bond ist in der Moderne angekommen. Im Bett landen beide demnach natürlich nicht mehr.  Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"
Vorstellbar? Ein James Bond (Daniel Craig), der sich auf Jamaika aufs Altenteil zurückgezogen hat und statt der großen Fische nun die etwas kleineren jagt?  Fotoquelle: RTL / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

"James Bond will return", stand 2021 am Ende des Films in riesigen Lettern auf der Leinwand, und das war dann doch eine tröstliche Botschaft. Spoilern verbietet sich, was bei diesem Bond-Film mehr als bei allen Vorgängern gilt. Sicher ist: 

Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Blond, brutal, modern — und trotzdem nicht die Nummer 1. Unser Ranking der 007-Darsteller sorgt für Überraschungen und zeigt, wer wirklich der ultimative Bond ist.
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
hat sich aus der erfolgreichen Reihe verabschiedet. Die Nachfolge ist fünf Jahre später immer noch offen. Auch inhaltlich lässt sich am Ende von "Keine Zeit zu sterben" im Brechtschen Sinne feststellen: "Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen."

RTL
James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben
Action • 15.03.2026 • 20:15 Uhr

Es ist das neunte Mal, dass sich ein Bond-Titel beim großen Themenfeld "Leben", "Sterben" und "Tod" bedient. "Keine Zeit zu sterben", nun als Wiederholung bei RTL zu sehen, klingt nach großer 007-Tradition, die der 25. Film der Reihe denn auch an einigen Stellen erfüllt. Anders als in den Zeiten früherer Bond-Darsteller sehen die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli den britischen Agenten jedoch als Teil einer seriellen Idee. Bedeutet: Die fünf Craig-Filme sollen als Einheit verstanden werden. Eine abgeschlossene Geschichte mitten im 007-Universum, das es immerhin seit 1961 gibt.

Ungewöhnliches Intro

Die Craig-Story war mit dem letzten Film, "Spectre" (2015), eigentlich abgeschlossen. Jedoch ließ sich der Hauptdarsteller entgegen zunächst anderslautender Bekundungen auch dank finanziell bemerkenswerter Zugeständnisse zu einem weiteren Auftritt als Bond überreden. Es bedurfte folglich eines inhaltlichen Kunstgriffes, um das neue Bond-Universum zu einem großen, furiosen Finale zu bringen.

Derzeit beliebt:
>>Enttäuschung für "Buffy"-Fans: Darum wurde die Neuauflage der Kultshow abgesagt
>>Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
>>"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
>>"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger

"Keine Zeit zu sterben", inszeniert von Cary Joji Fukunaga ("True Detective"), beginnt für einen Bond-Film gleich in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Am Anfang steht eine Rückblende in die Kindheit von Dr. Madeleine Swann. Jener Frau, die Bond zuletzt mächtig den Kopf verdrehte und mit der er am Ende von "Spectre" in eine unbestimmte Zukunft fuhr. Teil zwei des Intros schließt eben dort an.

In einer bemerkenswert melancholischen Szene steht Bond am Grab von Vesper Lynd. In "Casino Royale" bedeutete sie ihm viel, doch sie kam ums Leben. Dann die Explosion. Eine Falle also, an die sich eine wilde, aber ganz sicher keine epochale Verfolgungsjagd durch das alte, ungemein fotogene italienische Städtchen Matera anschließt. Die Totenparade in Mexiko-Stadt, bei der – von der Menge weitgehend unbemerkt – in "Spectre" ganze Häuserzeilen einstürzten, war ein um eine Vielfaches gewaltigeres Intro. Ein Trend, der sich fortsetzt. "Keine Zeit zu sterben" ist natürlich reich an Actionsequenzen. Doch die meisten sind etwas unspektakulärer als das, was man zuvor schon geboten bekam.

Sprituelle Heimat Jamaika

Dann der Zeitsprung, fünf Jahre sind vergangen. – Da sitzt Bond nun also, in seinem Haus auf Jamaika. Alleine. Er ist sich nicht sicher, ob Madeleine ihn damals nicht doch verraten und ihren gemeinsamen Zielort preisgegeben hat. Vertrauen fassen zu einem Menschen, das scheint für den schwer geprüften Agenten nun nicht mehr möglich zu sein. Jamaika ist ohne Frage der perfekte Ort. Zum einen begann dort alles, als Honey Ryder (Ursula Andress) vor über 60 Jahren dem Wasser äußerst anmutig entstieg. Zum anderen erschuf Bond-Schöpfer Ian Fleming hier in seinem Haus eben jenen populärsten Spion der Kinogeschichte. Jamaika, so will es der Film zeigen, ist eine Art spirituelle Heimat von James Bond. Ein Alterssitz für desillusionierte, einsame Geheimagenten.

Nach dem Ende von "Spectre", in dem Blofeld gefasst wurde und 007 sich zusammen mit seiner neuen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) aus dem Staub in eine neue Zukunft fern des MI6 gemacht hatte, ist er nun alleine dort angekommen. Und er angelt. Glücklich macht ihn das natürlich nicht. Wie schon im Vorgängerfilm, als Madeleine Swann versuchte, den wahren Antrieb, das innere Wesen Bonds zu ergründen, schwingt das Thema der charakterlichen Bestandsaufnahme Bonds auch diesmal immer wieder mit. Bond, im Grunde ein Killer, weiß, dass er nicht lieben darf. Weiß, dass er keine Freunde haben darf. Weil eben das ihn erpressbar macht, ihn einschränkt bei der Jagd nach den größten Schurken der Erde. Streng genommen zweimal schon hat er eine große Liebe verloren. Aber womöglich ist es ja gar nicht sein Beruf, der ihn daran hindert, sich noch einmal einer Frau hinzugeben. Vielleicht ist er einfach nicht für die Liebe gemacht.

Den alten 007 gibt es also nicht mehr. Vorzeitige Pensionierung. Sogar eine offizielle Nachfolgerin ist schon da: Nomi (Lashana Lynch) ist die neue 007. Und alles könnte gut sein, tauchte da nicht der CIA-Mann Felix Leiter auf, um Bond um Hilfe zu bitten. Jeffrey Wright verkörpert die Rolle zum dritten Mal. Insgesamt ist es der elfte Auftritt dieses Mannes, der mehr als ein Verbündeter, aber weniger als ein Freund Bonds ist. Ein bedeutender Wissenschaftler sei entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden, meint Leiter, und Bond nimmt den Auftrag an. Was nach einer einfachen Mission klingt, führt den Ex-Agenten mitten hinein in ein temporeiches, durchaus etwas verzwickt erzähltes Abenteuer.

Offene Nachfolge

Nicht ohne Charme ist vor allem die Konfrontation Bonds mit seinem alten Umfeld. In den Jahren seiner Abwesenheit hat sich einiges verändert beim MI6. Immerhin: M (Ralph Fiennes) ist weiterhin in der Verantwortung, hat dabei aber ganz offensichtlich verheerende Fehler gemacht. Auch Moneypenny (Naomie Harris) und Q (Ben Whishaw) sind noch in Amt und Würden als Ms rechte Hand und Quartiermeister. Im Zweifel, so wird wieder einmal deutlich, sind sie Bond jedoch näher als ihren Vorgesetzten.

Und schließlich führt ihn der Weg eben auch wieder zu jener Madeleine Swann, der als erster Frau die Ehre zuteilwird, zweimal hintereinander den begehrtesten Junggesellen der Filmwelt zu betören. In "Spectre" stand Bonds Privatleben im Mittelpunkt. Der Schachzug, ihn in eine Art verwandtschaftliches Verhältnis zu seinem Erzfeind Blofeld (Christoph Waltz) zu stellen, traf nicht auf jedermanns Zustimmung. Nun ist es zunächst die Geschichte Madeleine Swanns, die hier den Fortgang der Entwicklungen entscheidend prägt.

Denn: Es existiert eine Verbindung zu dem Schurken des neuen Films, Safin (Rami Malek), die in der Eröffnungssequenz erklärt wird. Jener Safin hat eine der gefährlichsten Waffen der Welt in seine Hände bekommen. Der MI6 und die CIA setzen alles daran, ihn zu stoppen. Ohne Bond, da sind sich schnell alle einig, wird das nicht gehen. Hilfe könnte gar vom ewigen Widersacher Blofeld kommen, der seit fünf Jahren in London einsitzt. Die Begegnung der alten Kontrahenten Bond und Blofeld gehört sicher zu den dramaturgischen Höhepunkten des Films, wenngleich dem größten Bösewicht des Bond-Universums diesmal in Gänze gesehen nur eine Nebenrolle zukommt.

So endet mit "Keine Zeit zu sterben" also die Craig-Reihe. Die Nachfolge ist nach wie vor nicht offiziell geregelt. Aber: "James Bond will return." Amazon hat inzwischen die kreative Kontrolle über das Franchise übernommen, die Entwicklung von "James Bond 26" ist bereits angelaufen, Denis Villeneuve ("Sicario", "Dune") wird Regie führen. Es soll einige einschneidende Änderungen geben. Die Idee, wieder einfach bei Null zu beginnen, ist aber eigentlich verbraucht. Charaktere, die über Jahrzehnte hinweg die Reihe mit prägten, werden in "Keine Zeit zu sterben" in großer Beiläufigkeit geopfert. Die Wiedergeburt von James Bond dürfte die größte Herausforderung sein, vor der die Verantwortlichen in sechs Jahrzehnten standen. Bleiben wird womöglich nur der Martini. Der hat es auch in diesen Film geschafft. Immerhin ...

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben – So. 15.03. – RTL: 20.15 Uhr

Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Seit einiger Zeit wird wild spekuliert, wer wird der neue James Bond? Callum Turner gilt als ein guter Kandidat für die Rolle. Ein Vorfall auf der Berlinale könnte deutliche Klarheit bringen.
Berlinale
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: ihre Geschichten bleiben unvergessen
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Hinter der TV-Fassade: So sieht das Privatleben von Oliver Geissen aus
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Leyla Heiter meldet sich nach OP-Notfall unter Tränen aus dem Krankenhaus – Fans zeigen wenig Verständnis
Beauty-OP-Fiasko
Mike und Leyla Heiter
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.
"Nord Nord Mord – Sievers und der letzte Tango": Kritik zum ZDF-Krimi mit Julia Brendler
Mordfall auf Sylt
Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben
Deutschlands Wirtschaftskrise
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Siegfried Lenz' Jubiläum
Der Anfang von etwas
"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
Polit-Talk der neuen Art
Die 100 - Was Deutschland bewegt
Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
Diamanten und Drama
Blood Diamond
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
Kultklassiker
Die Klapperschlange
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück
Eindringliches Familiendrama
"The Madison" | Paramount+
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
Oscar-Verleihung
Oscar-Countdown - Live vom Red Carpet