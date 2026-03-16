"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben

Deutschland galt einst als Exportweltmeister, als Ingenieurs-Büro der Welt. Doch die Wirtschaft hierzulande schwächelt mitunter mehr als andere Nationen. Woran liegt das und was muss geschehen, um das Ruder wieder herumzureißen? Linda Zervakis begibt sich für ProSieben auf Spurensuche.

LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze? Reportage • 16.03.2026 • 20:15 Uhr

"Die deutsche Industrie steckt in einer tiefen Krise", so oder so ähnlich ist es in den Schlagzeilen unterschiedlicher Medien immer wieder zu lesen. Doch was bedeutet die momentane Wirtschaftsflaute konkret für die Menschen? Und warum muss die Wirtschaft eigentlich immer wachsen? Fragen wie diesen geht Linda Zervakis in ihrer neuen Primetime-Reportage bei ProSieben auf den Grund. Knapp vier Monate nach ihrer letzten Doku "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise" fühlt die 50-Jährige Journalistin der Bundesrepublik in "LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?" abermals auf den Zahn.

Auf der Suche nach den nächsten großen Zukunftsideen trifft Zervakis Erfinderinnen und Entwickler aus Deutschland. Haben sie ein paar Ideen, die den einstigen Exportweltmeister wieder auf Kurs bringen könnte?

"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?" ist die dritte von vier neuen ProSieben-Primetime-Reportagen. In der Folgewoche, am Montag, 23. März, beleuchtet ihr Kollege Thilo Mischke undurchsichtige Geschäftsmodelle der Coaching-Branche: "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" ist ebenfalls um 20.15 Uhr zu sehen.

LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze? – Mo. 16.03. – ProSieben: 20.15 Uhr

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