Home News TV-News

"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben

Deutschlands Wirtschaftskrise

"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben

16.03.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Linda Zervakis geht der Frage nach, warum Deutschlands Wirtschaft schwächelt und trifft in ihrer ProSieben-Reportage auf Erfinderinnen mit möglichen Lösungen.
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
Linda Zervakis sucht nach neuen Ideen, die Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen könnten.   Fotoquelle: Joyn / Nadine Rupp

Deutschland galt einst als Exportweltmeister, als Ingenieurs-Büro der Welt. Doch die Wirtschaft hierzulande schwächelt mitunter mehr als andere Nationen. Woran liegt das und was muss geschehen, um das Ruder wieder herumzureißen? Linda Zervakis begibt sich für ProSieben auf Spurensuche.

ProSieben
LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?
Reportage • 16.03.2026 • 20:15 Uhr

"Die deutsche Industrie steckt in einer tiefen Krise", so oder so ähnlich ist es in den Schlagzeilen unterschiedlicher Medien immer wieder zu lesen. Doch was bedeutet die momentane Wirtschaftsflaute konkret für die Menschen? Und warum muss die Wirtschaft eigentlich immer wachsen? Fragen wie diesen geht Linda Zervakis in ihrer neuen Primetime-Reportage bei ProSieben auf den Grund. Knapp vier Monate nach ihrer letzten Doku "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise" fühlt die 50-Jährige Journalistin der Bundesrepublik in "LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?" abermals auf den Zahn.

Auf der Suche nach den nächsten großen Zukunftsideen trifft Zervakis Erfinderinnen und Entwickler aus Deutschland. Haben sie ein paar Ideen, die den einstigen Exportweltmeister wieder auf Kurs bringen könnte?

Derzeit beliebt:
>>"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
>>"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
>>"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
>>"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben

"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?" ist die dritte von vier neuen ProSieben-Primetime-Reportagen. In der Folgewoche, am Montag, 23. März, beleuchtet ihr Kollege Thilo Mischke undurchsichtige Geschäftsmodelle der Coaching-Branche: "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" ist ebenfalls um 20.15 Uhr zu sehen.

LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze? – Mo. 16.03. – ProSieben: 20.15 Uhr

"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Anlässlich des 100. Geburtstags von Siegfried Lenz wiederholt das ZDF die Verfilmung "Der Anfang von etwas". Ina Weisse spielt eine Frau, die ihren totgeglaubten Ehemann auf einer Trauerfeier zu erkennen glaubt.
Siegfried Lenz' Jubiläum
Der Anfang von etwas

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Dieser Horrorfilm schreibt schon vor den Oscars 2026 Geschichte
Oscar-Rekord
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
Politik-Doku
Guido Westerwelle
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt
Erfolgsshow
Wer stiehlt mir die Show?
Schülerin empört sich im ZDF über Wehrpflichtdebatte: "Da wurden Jugendliche übergangen"
Protest gegen Wehrpflicht
ZDF-"Morgenmagazin"
SAT.1 fiel in Paul Ronzheimers Bürgergeld-Doku auf Lügen-Erzählung herein
Reportage-Skandal
Paul Ronzheimer
Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
Diamanten und Drama
Blood Diamond
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
Kultklassiker
Die Klapperschlange
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück
Eindringliches Familiendrama
"The Madison" | Paramount+
"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Llambi als Amor
Let's Dance
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
Musik und Emotionen
Die Giovanni Zarrella Show
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.