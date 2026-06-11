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Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung

Wer zeigt die Partie?

Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung

11.06.2026, 10.48 Uhr
von Natasa Unkel
Deutschland spielt in der Gruppe E und tritt in den Vorrunden-Spielen gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador an.
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Die DFB-Elf beim Spiel gegen die Schweiz.  Fotoquelle: picture alliance / Baumann/Hansi Britsch | Hansjürgen Britsch

48 Mannschaften, 104 Spiele: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 steht wieder alles im Zeichen des Fußballs. Doch wann genau spielt die deutsche National-Elf bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft?

Die Termine für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft

  • Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland – Curaçao (in Houston) – live in der ARD und bei MagentaTV
  • Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (in Toronto) – live im ZDF und bei MagentaTV
  • Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Ecuador – Deutschland (in New York/New Jersey) – live in der ARD und bei MagentaTV

In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New York.

Das sind die Termine bis zum Finale

  • Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni
  • Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 4. Juli
  • Achtelfinale: 4. Juli bis 7. Juli
  • Viertelfinale: 9. Juli bis 12. Juli
  • Halbfinale: 14. bis 15. Juli
  • Spiel um Platz 3: 18. Juli
  • Finale: 19. Juli – live im ZDF

Hinweis: MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele, 44 davon exklusiv. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die konkrete Aufteilung der deutschen Gruppenspiele hat der DFB bestätigt.

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