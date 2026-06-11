Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung

48 Mannschaften, 104 Spiele: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 steht wieder alles im Zeichen des Fußballs. Doch wann genau spielt die deutsche National-Elf bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft?

Die Termine für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland – Curaçao (in Houston) – live in der ARD und bei MagentaTV

Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (in Toronto) – live im ZDF und bei MagentaTV

Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Ecuador – Deutschland (in New York/New Jersey) – live in der ARD und bei MagentaTV In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New York.

Das sind die Termine bis zum Finale Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni

Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 4. Juli

Achtelfinale: 4. Juli bis 7. Juli

Viertelfinale: 9. Juli bis 12. Juli

Halbfinale: 14. bis 15. Juli

Spiel um Platz 3: 18. Juli

Finale: 19. Juli – live im ZDF Hinweis: MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele, 44 davon exklusiv. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die konkrete Aufteilung der deutschen Gruppenspiele hat der DFB bestätigt.

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