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"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"

Llambi als Amor

"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"

15.03.2026, 15.15 Uhr
von Susanne Gietl
Joachim Llambi entdeckt seine romantische Seite und sieht sich als Amor bei "Let's Dance". Besonders ein Tanzpaar zeigt dem Publikum, wie nah man sich beim Tanzen doch kommen kann. Der Jury gefällt das Gerücht einer engeren Beziehung.
Let's Dance
Sind Malika Dzumaev und Joel Mattli mehr als ein Tanzpaar?  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
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Gewohnt gut aufgelegt in der zweiten "Let's Dance"-Liveshow, von links: Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Moderator Daniel Hartwich.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
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Kathrin Menzinger fordert Schauspieler Jan Kittmann beim Slowfox so einiges ab und wird mit 28 Punkten belohnt.   Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius
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Comedian Simon Gosejohann überzeugt Joachim Llambi nicht: "Hör mal mein Freund, so wie du getanzt hast: Einen Herzinfarkt wirst du nicht bekommen!"   Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius
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Ross Antony präsentiert einen Cha Cha mit viel Budenzauber zu Kylie Minogues "Hand on Your Heart".   Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius
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Massimo Sinató setzt Schauspielerin Esther Schweins perfekt in Szene. Sie zeigt bei der Rumba ganz viel Bein und Beweglichkeit.   Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius

Der Slowfox gilt als der "König der Standardtänze" und hat schon so manchem Star bei "Let's Dance" das sprchwörtliche Genick gebrochen. Doch Kathrin Menzinger setzt beim Training mit Schauspieler Jan Kittmann die Latte so hoch oben an, dass er nur scheitern oder einen Tanz der Superlative präsentieren kann.

Das hat im Ergebnis in der am Freitag ausgestrahlten zweiten Live-Show bei RTL einen Hauch von Fred Astaire und Ginger Rogers. Paul Ankas Nirvana-Cover "Smells Like Teen Spirit" hat so wie der Slowfox von Jan Kittmann und Kathrin Menziger Stil, und den wissen beide gut zu verkörpern.

Jorge González zückt die Zehn-Punkte-Kelle

Die Jury, bestehend Jorge GonzálezMotsi Mabuse und Joachim Llambi, ist hin und weg. González kann nicht länger warten und zückt schon vor der Wertung die Zehn-Punkte-Kelle. Damit ist Jan der Erste, der sich in dieser "Let's Dance"-Staffel die Höchstwertung holt. Motsi Mabuse lobt Jans Souveräntität mit Kathrin Menzinger: "Sie ist halt einfach eine Granate!" Damit müsse man auch umgehen können. "Du musst da sein. Du warst da. Du hast geführt! Du warst lebendig!" Sein Feingefühl sei unglaublich. "Ich freue mich so und ich hoffe, es geht weiter mit euch!" Sie freue sich schon auf die nächsten Wochen: "Was werden wir alles sehen!"

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Joachim Llambi lobt die Umsetzung der "sauschweren Choreografie": "Wenn man das Risiko geht und es dann auch noch erfüllt. Dann ist es natürlich schön. Und du es erfüllt. Also du hast im Grunde jetzt gerade mit diesem Slowfoxtrott die Türe zum Finale – und ich sag bewusst – zum Finale schon mal ein Stück aufgemacht." Technisch und rhythmisch habe ihn Jan überzeugt, der bei einigen Soloparts eine super Figur gemacht hat und mühelos in den Paartanz übergewechselt sei. "dass das wirklich ein Top Top Slowfoxtrott war."

Nach einer Minikritik über Schulterbewegung und Fluidität des Tanzes übt Llambi Kritik an den Entscheidern. "Aber für eine zweite Show erst mal einen Slowfoxtrott zu kriegen, ist schon mal eine Frechheit von RTL. Das ist ein schwerer Tanz. Und du hast das so so stark gemacht!" Mabuse und Llambi zücken beide neun Punkte, sodass Jan Kittmann am Ende mit 28 Punkten auf Platz eins aller Tanzstars liegt.

Auch Model Betty Taube schlägt sich mit einem Slowfox zu ihrem Abiball-Song "Die schönste Zeit" von Bosse mit Alexandru Lionel und 24 Punkten mehr als gut. Llambi: "Du hast es sehr ordentlich gemacht. Es sah sehr angenehm zum Schauen aus." Ihr bester Freund, mit dem sie damals auf dem Ball war, sitzt im Publikum: "Ich bin meinem besten Freund damals viel öfter auf die Füße getreten." Er nickt.

Joachim Llambi: "Ich sollte so ein Amor-Format"

Oft vergibt die Jury an diesem Abend 20 Punkte. So auch bei Malika Dzumaev und "Ninja Warrior" Joel Mattli, deren Verpaarung Raum für Spekulationen lässt. Nach positiven Worten von Jorge González über die schöne Darbietung eines Langsamen Walzers zu Ray Charles' "Georgia On My Mind", baut Motsi Mabuse eine Steilvorlage für Joachim Llambi, indem sie die Chemie von Dzumaev und Joel hervorhebt. "Ihr kreiert eine sehr schöne Atmosphäre", sagt sie und ergänzt mit schwärmendem Blick: "Das ist so ein schönes Paar!"

Dann lässt Llambi den Amorpfeil los: "Ich könnte dazu jetzt was sagen ...". Als ihn Moderator Daniel Hartwich fragt, was er damit meine, weicht Llambi aus: "Wo trainiert ihr eigentlich? Köln?" Dann wird er persönlich: "Noch nicht in Zürich? Nächste Woche oder wann?" Mattli antwortet brav: "Nein, vielleicht an Ostern." Llambi grinst verschmitzt: "Ah, Ostereier." Natürlich gehe es da nur um Schokolade aus der Schweiz. Hartwich stimmt ein: "Joachim Amor Llambi." Der Juror schlägt eine eigene Show vor: "Ich sollte so ein Amor-Format machen bei RTL. Das wär's." Vielleicht "Golden Bachelor", schlägt Hartwich vor.

Auch die Tanzkritik richtet sich an beide: "Joel, ich glaube, Malika unterschätzt dich ein wenig. Du kannst mehr, als du hier zeigst. Ich glaube, die Malika könnte noch mehr aus dir herauskitzeln." Sein Tipp: Handbremse raus, mehr Technik und dann sei der Schwung schon ein ganz anderer. Aber die Fußarbeit sei gut. Der Juror zeigt Joel, welche Muskeln er verwenden soll und wendet sich an Dzumaev: "Malika, gib ihm. Er macht alles, was du willst, und er wird es sehr gut machen. Ich weiß es." Und fügt scheinheilig hinzu: "Beim Tanzen."

Dieser Star muss nach der zweiten Live-Show gehen

Auch 20 Punkte bekommen der Langsame Walzer von Ex-"No Angel" Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov zu "Hero", Esther Schweins' und Massimo Sinatós Rumba mit viel Bein und und der aufgeweckte Quickstep von Tokio-Hotel-Musiker Gustav Schäfer und Anastasia Maruster zu Falcos "Rock Me Amadeus". Einen Punkt mehr bekommen jeweils Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack mit Evgeny Vinokurov und ein "High School Musical"-Cha-Cha-Cha von Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke.

Da das Motto der Show "Teenage Dream" ist, graben alle Stars ihre Erinnerungen raus. Die meisten sind schön. Nur Influencer Willi Banner muss bei einem Contemporary zu Ushers "U Got It Bad" schwer zu schlucken: Er verarbeitet darin den Tod seines Vaters mit Patricija Ionel und holt sich immerhin 17 Punkte.

Vier Stars schneiden schlechter ab: Milano mit einem zu unruhigen Wiener Walzer mit Marta Arndt (15 Punkte), Ross Antony mit einem zu aufgebauschten Cha Cha Cha (13 Punkte), Simon Gosejohann mit einen Langamen Steh-Walzer mit Ekaterina Leonova (zehn Punkte) sowie Vanessa Borck mit einem wenig feurigen Tango mit Tanzpartnerin mit Victoria Sauerwald. Sie wird mit sieben Punkten abgestraft und muss nach dem Voting als Schlusslicht die Show verlassen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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