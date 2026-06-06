"FIFA International Friendlies: USA – Deutschland": Das Testspiel auf RTL

Die Zeit des Wartens auf die XXL-WM mit 48 Teams und 104 Partien hat – beinahe – ein Ende. Acht Tage, bevor es in Houston mit der Partie gegen Neuling Curaçao (19.00 Uhr, ARD und Magenta) ernst wird, testet Julian Nagelsmann seinen Kader ein letztes Mal. Und das bereits auf amerikanischem Boden. Wer den sportlichen Ehrgeiz von Amerikanern kennt, weiß, dass der deutsche Gegner bei seiner Heim-WM maximal motiviert sein wird. Übertragen wird das finale Testspiel von RTL: Wolff Fuss kommentiert, Lothar Matthäus steht ihm als Experte zur Seite, die Moderation übernimmt Florian König.

FIFA International Friendlies: USA – Deutschland Live-Sport • 06.06.2026 • 19:05 Uhr

RTL schaut in Sachen Fußball-WM diesmal so ein bisschen in die Röhre. Von den 104 Partien zeigt Rechteinhaber Magenta sämtliche Spiele. 60 Begegnungen laufen zudem entweder bei ARD oder ZDF. Die Partie USA gegen Deutschland wird um 20.30 Uhr im legendären Chicagoer Stadion "Soldier Field" angepfiffen, wo unter anderem die Chicago Bears antreten. Es ist das älteste noch genutzte Stadion der National Football League (NFL). Die Arena liegt am Ufer des Lake Michigan und ist ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt.

Trainer Julian Nagelsmann hat seinen WM-Kader am 21. Mai bekannt gegeben. Nach dem letzten Testspiel auf deutschem Boden am 31. Mai gegen Finnland ging es fürs deutsche Team am 2. Juni in die USA. Am Tag nach dem Spiel gegen die USA reist die Mannschaft nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina weiter. Dort wohnt das Team im historischen Hotel "The Graylyn Estate". Trainiert wird auf dem Gelände der nahegelegenen Wake Forest University.

Die US-Boys, die von Mauricio Pochettino trainiert werden, beziehen ebenfalls nach dem Testspiel gegen die Deutschen ihr Quartier in Irvine im Süden Kaliforniens. Das US-Basecamp liegt strategisch günstig, weil die Amerikaner ihre Gruppenspiele überwiegend an der Westküste austragen. Unter anderem im SoFi Stadium bei Los Angeles und in Seattle.

FIFA International Friendlies: USA – Deutschland – Sa. 06.06. – RTL: 19.05 Uhr

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