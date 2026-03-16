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Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung: "Die Hölle"

"Das ist die Hölle"

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum

16.03.2026, 11.50 Uhr
von Annika Schmidt
Nach über zwei Jahrzehnten bei den "Rosenheim-Cops" wagt Marisa Burger den Schritt auf die Theaterbühne und erlebt eine nervenaufreibende Premiere: "Das ist die Hölle".
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Beche

Mehr als zwei Jahrzehnte lang stand Marisa Burger für die "Rosenheim-Cops" als Miriam Stockl vor der Kamera. Im Oktober 2025 drehte die Schauspielerin die letzten Episoden für die ZDF-Serie als kultige Polizeisekretärin. Im Herbst dieses Jahres soll die finale Staffel von der 52-Jährigen im TV zu sehen sein. Marisa Burger ist bei den "Rosenheim-Cops" ausgestiegen, um beruflich neue Erfahrungen zu machen. Es hat nicht lange gedauert und die Schauspielerin hat nach dem Serienende ein Engagement beim Theater angenommen. Im Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" spielt sie eine der Hauptrollen. Die Premiere sorgte bei der Schauspielerin für eine böse Überrraschung. 

Marisa Burger: "Wieso sage ich das?"

Obwohl Marisa Burger eine erfahrene Schauspielerin ist, spielten die Nerven der 52-Jährigen bei der Theaterpremiere verrückt. "Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag", verriet der Ex-"Rosenheim-Cop"-Star im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch". Bei der Generalprobe sei noch alles gutgelaufen, doch vor dem großen Publikum kam es zu Problemen. Marisa Burger wurde vom Lampenfieber gepackt. "Was ich da dann ganz extrem hab: Ich kriege einen verdammt trockenen Mund. Ich hab das Gefühl, ich hab keine Spucke mehr. Jeder Satz ist hölzern, so kommt mir das vor", beschreibt die Wahl-Österreicherin den besonderen Moment auf der Bühne. "Du hörst dich Sachen sagen, wo du denkst: Wieso sage ich das?", waren ihre Gedanken bei der Premiere.

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger "klitschnass geschwitzt"

Danach sei der TV-Star "klitschnass geschwitzt gewesen". "Es sei die Hölle", gibt Marisa Burger zu. Trotz heftigem Herzschlag und Mundtrockenheit gehört die Schauspielerei dennoch zu ihrer Leidenschaft. Die Nerven würden nämlich nur in der ersten Minute auf der Bühne verrücktspielen. "Und dann ist alles gut", erklärt die 52-Jährige. So war es auch bei der Theaterpremiere in Hamburg. Nachdem Marisa Burger die brisante erste Minute überstanden hatte, wurde es ein erfolgreicher Abend. "Es lief trotzdem gut. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Wir hatten Spaß auf der Bühne, ich glaub, die Leute im Publikum hatten auch Spaß", zieht der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star ein positives Fazit. 

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