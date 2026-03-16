Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"

Wie hält sich ein Schlagerstar, der meistens unterwegs ist, fit? Beatrice Egli enthüllte bei ihrem Gastspiel bei der neuen Folge des Podcasts "Frühstück mit Barbara" Teile ihrer Morgen- und Fitnessroutine. Und machte im Gespräch mit Barbara Schöneberger einige überraschende und pikante Enthüllungen rund um Körperpflege und Fitness.

Zur Morgenroutine befragt, offenbarte Egli, dass sie regelmäßig die "Zunge abschabe", wegen der Bakterien, und "Kokosöl durch die Zähne ziehe". Dann gebe es ein Glas mit warmem Wasser – und dann Tee zum Frühstück – und da am liebsten Bircher-Müsli oder Joghurt. Der Trick mit dem Kokosöl hält ihre Zähne strahlend. Die übrigens, so verriet die Schlagerikone, natürlich schön sind. Keinerlei Eingriffe, nicht mal eine Zahnspange als Kind.

Warum Joggen nichts für Beatrice Egli ist Im Herbst geht Egli auf "Tanzen, Lachen, Leben"-Tournee. Da sind dann wieder hauptsächlich Hotels ihr Zuhause. Wie hält sie sich fit? Jedenfalls nicht in Fitness-Centern oder Fitness-Räumen oder im Pool in Hotels. "Ekelhaft, das find ich ganz ... örg!" Sie habe auch keine eigenen Gerätschaften dabei, wenn sie unterwegs ist. "Ich mach alles mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich hab mein Handtuch und das war's." Mit Eigengewicht kann man eben überall trainieren. Außerdem: "Ich will auch nicht, dass mir jemand zuguckt, wenn ich stretche."

Im Hotelzimmer könne sie in Ruhe ihren Sport treiben, inklusive der fünf Tibeter. Diese fünf einfachen, yogaähnlichen Körperübungen, die darauf abzielen, Körper und Geist zu vitalisieren, Energiezentren (Chakren) zu harmonisieren und die Beweglichkeit zu fördern, mache sie wann immer möglich und am liebsten täglich.

Joggen dagegen scheide aus. "Auf gar keinen Fall. Joggen ist gar nicht meins." Warum? "Ich hab da zwei Argumente dagegen." Schöneberger konnte es mitfühlen: "Wir haben eben nicht die Körper zum Joggen."

Was Egli besser findet: "Sauna. Das macht viel Gutes." Da gebe es ein anderes Problem. So ein Saunagang sei eben nicht immer so leicht so realisieren, wenn die Fans spitzkriegen, wo ihr Idol residiert. Es funktioniert nicht immer so wie zuletzt, als man ihr "morgens um 8 Uhr nur für mich" die Sauna aufgesperrt habe.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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