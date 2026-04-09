Home News Star-News

Beatrice Egli über einen emotionalen Fan-Moment: "Das bewegt mich sehr"

Besondere Begegnung

Beatrice Egli über einen emotionalen Fan-Moment: "Das bewegt mich sehr"

09.04.2026, 11.29 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli, die erfolgreiche Schlagersängerin, erzählt von einem besonderen Fan-Erlebnis, das sie tief berührt hat. Eine Begegnung, die alles bisher Erlebte in den Schatten stellt.
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Egli teilt einen besonderen Fan-Moment.  Fotoquelle: picture alliance / Sipa USA | Just Pictures

Im Laufe ihrer Karriere hat Beatrice Egli schon einige emotionale, kuriose und lustige Momente erlebt. Doch ein Erlebnis wird der Schlagerstar wohl nicht vergessen. "Es gibt viele Geschichten, bei denen die Fans zu mir kommen und mich in den Arm nehmen und dankbar sind", berichtet die 37-Jährige. Eine Begegnung stellt allerdings alles, was Beatrice Egli mit Fans erlebt hat, in den Schatten.

Beatrice Egli berichtet von besonderer Begegnung

Emotionale Momente mit ihren Fans, gehören für Beatrice Egli zu ihrer Arbeit dazu. Wenn die Menschen der Sängerin große Gefühle entgegenbringen, geht das an dem Superstar nicht vorbei. Besonderes wenn es um Kinder geht, die ihre Musik hören, würde dies Beatrice Egli berühren. Trotz der vielen ergreifenden Begegnungen, ging ein Fan-Erlebnis der Schweizerin so nah, wie kein anderes. "Besonders die eine Sache ging mir nicht aus dem Kopf, weil sie mich so sehr berührt", beschreibt Beatrice Egli die Situation.

Dafür macht Beatrice Egli Musik

Eine Mutter kam damals auf den Schlagerstar zu und erzählte von ihrer Tochter, die nicht sprechen könne. "Aber die Mutter sagt, das Kind kann singen und zwar meine Lieder", erinnert sich die Schweizerin im Interview mit schlager.de. Die Mutter soll sich dafür bei der Sängerin bedankt haben. Das Singen der Lieder von Beatrice Egli sei das Einzige, was sie von ihrem Kind hören würde. "Das bewegt mich sehr", ist die Musikerin gerührt. Für solche Erfahrungen sind für die 37-Jährige der größte Lohn. Die Schlagersängerin möchte mit ihrer Musik die Menschen positiv beeinflussen. So kann sie auch aus der Ferne ein Teil des Lebens ihrer Fans sein. "Und es gehört auch dazu, dass man gemeinsam weint. Das ist das Leben, das sind die Menschen – und dafür mache ich Musik", betont die Schweizerin in dem Interview.

Derzeit beliebt:
>>Von Anja Kruse bis Barbara Wussow: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
>>Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten
>>So wohnt Beatrice Egli wirklich – ihr Zuhause ist anders als viele denken
>>Im Wohnwagen: So verrückt ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen

So wohnt Beatrice Egli wirklich – ihr Zuhause ist anders als viele denken
Kein Glamour-Überfluss, kein Star-Pomp: Beatrice Egli hat sich einen Rückzugsort geschaffen, der viel über ihre private Seite verrät.
Privater Einblick
Beatrice Egli redet.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

"Möchte die Kontrolle behalten": Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich
Schauspielerin enthüllt
Niam Farooq
Wegen "schweren persönlichen Verlustes": Paul Panzer sagt Tour-Termine ab
Trauerfall
Paul Panzer
BAP-Sänger Wolfgang Niedecken warnt im ZDF: "Man darf sich daran nicht gewöhnen"
BAP-Jubiläum
"Volle Kanne"
Tom und Bill Kaulitz schocken Fans mit Spotify-Statement
"nicht zusammengekommen"
Bill und Tom Kaulitz
Grenzen überschritten: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nicht ausgestrahlt
Peinlichkeiten
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"
Schlechte Nachrichten für Fans
Lady Gaga
Luke Thompson über seine Rolle in "Bridgerton": Ein persönlicher Einblick
Innere Konflikte
Luke Thompson
Heino enterbt Sohn Uwe: Wer jetzt sein Erbe bekommen soll
Familienstreit
Heino und sein Sohn Uwe im Jahr 2008.
Christian Ulmen überraschte mit Aussage: „Du musst auch nicht gut stöhnen“
Das hat er früher gemacht
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.
"Schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens": Céline Dion kündigt Bühnen-Comeback an
Dions Comeback
Céline Dion
Panne im ZDF: Sender zeigt plötzlich Ausschnitt aus der "Tagesschau"
ZDF-Tagesschau-Panne
ZDF
Für "Lena Lorenz"-Gaststar Tom Beck ist Vater sein "der Job meines Lebens"
Vatergefühle
Tom Beck
"Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer": Alle Infos zur ZDF-Sendung
Kontroverse im ZDF
Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch
Heimatserie
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
"Die Queen und ich": Alle Infos zu der neuen Dokumentation auf ARTE
Jahrhundert-Königin
"Die Queen und ich"
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss" mit Desirée Nosbusch: Darum geht's
Gewalt gegen Frauen
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss"
"The Testaments: Die Zeuginnen" setzt "The Handmaid's Tale" fort
Dystopische Fortsetzung
"The Testaments: Die Zeuginnen"
Ein Prinz: So hat sich Simone Thomalla in Sophias Vater verliebt
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Radikale Veränderung bei Barbara Wussow: So verlor sie zehn Kilo in zwei Monaten
Gewichtsverlust
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Udo Wachtveitl über seinen Abschied beim "Tatort": "Wir sind irgendwann vergessen"
Serien-Ausstieg
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl auf der Couch bei der NDR-Talkshow.
US-Rapper Offset befindet sich nach Schüssen im Krankenhaus
Rapper verletzt
Offset
Arabella Kiesbauer enthüllt: So tickt Deutschlands Realitystar
Reality-Allstars
Kampf der RealityAllstars
Finale von "The Boys": Ein düsteres Meisterwerk
Antihelden-Epos
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Quentin Tarantinos "Death Proof": Eine Hommage an die Grindhouse-Ära
Im Free-TV
Death Proof - Todsicher
Besser als Marvel und DC: Diese Superheldenserien lohnen sich wirklich
Alternative Superheldenserien
Die besten Superheldenserien
Aubrey Plaza erwartet erstes Kind mit Christopher Abbott
Neues Glück
Aubrey Plaza
"Aus dem Leben": Kritik zum ARD-Familiendrama mit Harald Krassnitzer
Schlaganfall-Drama
Aus dem Leben
"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1
VIP-Kochwettbewerb
Promi Taste
"Holt – Der Windkraft-Schwindler": Darum geht's in der Doku rund um den Milliardenbetrug
Alle Infos
Holt - Der Windkraft-Schwindler
Harald Glööckler spricht in Podcast über schwere Kindheit: "Habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen"
Glööcklers Realitätscheck
Harald Glööckler