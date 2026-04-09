"Die Queen und ich": Alle Infos zu der neuen Dokumentation auf ARTE

Dreieinhalb Jahre nach ihrem Tod ist Queen Elizabeth II. für viele noch immer unvergessen: Was hätte sie nur gesagt zu den neuen Skandalen rund um ihren angeblichen Lieblingssohn Andrew? Diese Frage stellten sich nicht nur monarchietreue Britinnen und Briten in den vergangenen Wochen. Die neue Dokumentation "Die Queen und ich" beantwortet diese Frage nicht. Stattdessen ist der Film der ZDF-Adelsexpertin ein liebevolles Porträt der "Jahrhundert-Königin", die am 21. April 100 Jahre alt geworden wäre. Knapp zwei Wochen vor der ZDF-Ausstrahlung am Dienstag, 21. April, ist der Film als Erstausstrahlung bei ARTE zu sehen.

Die Queen und ich Dokumentation • 09.04.2026 • 20:15 Uhr

In dem rund 45-minütigen Beitrag erinnern sich die wenigen Menschen, die ihr beruflich nahe kamen, an die dienstälteste britische Monarchin zurück: Enge Vertraute wie ihre Privatsekretärin Samantha Cohen, ihr letzter Hofschneider Stewart Parvin und ihr Biograf Hugo Vickers zeichnen mit ihren Anekdoten das Porträt einer bescheidenen Person: "Die Queen schätzte Zuneigung, aber so wie ich sie kannte, ließ sie sich davon nicht beeinflussen", berichtet Vickers: "Sie war sich stets bewusst: Es ist die Königin, die sie feiern, nicht unbedingt mich. Sie war kein Ich-Mensch."

Die Queen und Paddington Bär Auch erinnert der Film an ihr diplomatisches Geschick, als sie 2011 als erster britischer Monarch nach 100 Jahren der Republik Irland einen Staatsbesuch abstattete, beim dazugehörigen Staatsbankett die irische Präsidentin auf Irisch ansprach und so die Sympathie ganz Irlands für sich gewann.

Unvergessen sind auch ihre selbstironischen Auftritte in einem Kurzfilm mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London oder in einem Sketch mit Paddington Bär anlässlich ihres Platin-Jubiläums 2022.

An diesem Ort steht das Lieblingsschiff der Queen heute Queen Elizabeth II. starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle. Ihre Beisetzung fand elf Tage später in Windsor statt: "Ich dachte, ich komme vielleicht drum herum", erinnert sich der damalige Erzbischof von Canterbury Justin Welby: "Denn ich wollte die Queen nicht beerdigen. Ich habe nie eine andere Königin gekannt. Die Welt hatte sich ein Stück auf der Achse verschoben. Sie war immer da gewesen und plötzlich nicht mehr."

Im Anschluss an "Die Queen und ich" dreht sich bei ARTE alles um das geliebte Schiff der Queen: Die Doku "Die Britannia: Das Schiff der Queen" um 20.55 Uhr erzählt die Geschichte der Yacht, mit der die Queen über vier Jahrzehnte reiste, und die heute im Hafen von Edinburgh besichtigt werden kann.

Die Queen und ich – Do. 09.04. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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