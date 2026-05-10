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40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF

Jubiläums-Staffel

40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF

10.05.2026, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Der ZDF-Fernsehgarten feiert 40-jähriges Jubiläum. Andrea Kiewel lädt zu 20 Folgen voller Musik, Comedy und prominenten Gästen auf den Mainzer Lerchenberg ein.
ZDF-Fernsehgarten
Andrea "Kiwi" Kiewel feiert in dieser Saison im ZDF 40 Jahre "Fernsehgarten".   Fotoquelle:  ZDF / Marcus Höhn
ZDF-Fernsehgarten
Seit dem Jahr 2000 moderiert Andrea Kiewel das Live-Open-Air-Format im Zweiten.  Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann

Ein Kultformat feiert großes Jubiläum: Seit 40 Jahren unterhält der "ZDF-Fernsehgarten" sein Publikum mit einer einzigartigen TV-Mixtur. Gastgeberin Andrea 'Kiwi' Kiewel begeht die Jubiläumsstaffel angemessen mit bester Unterhaltung und allerlei Überraschungen.

ZDF
ZDF-Fernsehgarten
Unterhaltung • 10.05.2026 • 12:00 Uhr

Wenn es draußen grünt und blüht, sich die Kälte verzogen hat und die Sonne scheint, heißt das auch: Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison beginnt wieder. In diesem Jahr feiert die Kultshow eine ganz besondere Staffel: Vor 40 Jahren lief die erste Ausgabe des legendären Open-Air-Liveformats im Zweiten. Gastgeberin Andrea "Kiwi" Kiewel zelebriert das große Jubiläum in 20 neuen Folgen selbstverständlich angemessen: Immer sonntags ab 12 Uhr präsentiert sie vom Mainzer Lerchenberg wie gewohnt Musik, Comedy, Spiele, Showeinlagen und Servicethemen – wobei wie immer zahlreiche prominente Gäste empfangen werden. Freuen darf sich das Publikum wohl zudem auf so manche Überraschung.

Gleich in der ersten Folge der Jubiläums-Staffel begrüßt Andrea Kiewel unter anderem Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, US-Sängerin Peggy March und Deine Freunde. Ebenfalls dabei sind Stimmenimitator und Musiker Marti Fischer, die Eiskunstlauf-Zwillinge "Twins on Ice" sowie Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels. Im Mittelpunkt steht zum Auftakt natürlich der 40. Geburtstag der einzigartigen Unterhaltungsmixtur, die am 29. Juni 1986 im ZDF ihre Premiere feierte – damals noch unter Moderation von Ilona Christen, auf die 1992 Ramona Leiß und im Jahr 2000 schließlich "Kiwi" folgten.

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"Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen"

40 Jahre "Fernsehgarten" – das ist für die 60-Jährige, die 2025 (abgesehen von einer kurzen Pause) auf ein Vierteljahrhundert als Moderatorin des Formats zurückblicken konnte, "unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen", wie der Sender Kiewel zitiert: "Was im 'Fernsehgarten' ganz einfach geht, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer der beste Part der Show sind: live, zum Anfassen, fröhlich, unbeschwert." Pro Sendung verfolgen etwa 5000 bis 6000 Menschen im Live-Publikum die Sendung auf dem Gelände, pro Saison sind das rund 100'000 – und in vier Jahrzehnten waren es laut Sender geschätzt ganze drei Millionen.

Ein Zuschauermagnet und Dauerbrenner ist die Show natürlich vor allem im TV, das zeigen auch die eindrücklichen Statistiken: Bis zum Ende der Saison 2025 wurden laut ZDF insgesamt 1384 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden live aus Mainz gesendet, bisweilen schalteten pro Sendung an die zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Überhaupt ist vieles in der mehrfach ausgezeichneten Show (unter anderem Deutscher Fernsehpreis 2021) rekordverdächtig: sei es der Weltrekord im Dauerrutschen, die meisten "Pool Bombs" (25.000 in 25 Stunden) oder Joey Kelly, der 2010 24 Stunden am Stück auf einem Laufband lief. Kühne Aktionen hatte der "Fernsehgarten" immer zu bieten.

"Coolste Party der Welt"

Nicht zuletzt liefern das Live-Konzept und die spontane Art der Gastgeberin ein dauerhaftes Medieninteresse, wie es sonst kaum einer Unterhaltungsshow zuteil wird, geschweige denn einer, die mittags zu sehen ist. Was immer "Kiwi" sagt, was immer im "Fernsehgarten" passiert – potenziell wird darüber geschrieben und berichtet. Und es geschieht ja auch so einiges, von technischen Pannen über Störversuche und Pranks anderer Sendungen bis zum Sendeabbruch und Evakuierung wegen Gewitters.

"Man ist immer mittendrin, selbst wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt und zuschaut", beschreibt Andrea Kiewel ihre Live-Show, die mit ihrer Person seit Jahren aufs Engste verbunden ist. Das empfinden offensichtlich nicht nur das Publikum und die Medien so: Sie fühle sich an den Sommersonntagen, so "Kiwi" laut ZDF, "als würde ich zur coolsten Party der Welt kommen und meine ganze Familie erwartet mich". Folgerichtig ist die Moderation des "Fernsehgartens" für die Gastgeberin "mein Traum-Job". Und man kann kaum anders, als ihr dieses Lob zum Jubiläum abzunehmen.

ZDF-Fernsehgarten – So. 10.05. – ZDF: 12.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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