ZDF-Fernsehgarten: Das passiert mit der Show bei Regen und Unwetter

Moderatorin Andrea Kiewel enthüllt Notfallplan für ZDF-Fernsehgarten Bereits 2017 verriet Moderatorin Andrea Kiewel, was passiert, wenn der Wettergott es mit dem ZDF-Fernsehgarten nicht gut meinen sollte: „Es gibt den sogenannten ‚Entfluchtungsplan‘ bei Gewitter.“ Dieser Plan sieht eine zeitnahe Reaktion vor: „Wenn das Gewitter zehn Minuten vor dem Lerchenberg ist, was Meteorologen gut ausrechnen können, wird ‚entfluchtet‘.“ Die ZDF-Fernsehgartenmoderatorin verrät auch, dass dann „die 6.000 Zuschauer in die Meisterhalle gehen sollen“. Ihre Beschreibung des Gebäudes, das korrekt Meistermannhalle heißt, dürfte allerdings auf Besucher des ZDF-Fernsehgarten ernüchternd wirken. Denn es handle sich nur um ein „winzig kleines Haus, das auch auf dem Lerchenberg steht“. Das klingt nach recht wenig Platz für so viele Menschen. Dennoch freut sich Andrea Kiewel anscheinend auf den Ernstfall: „Ich hoffe so, dass das mal passiert: mit einer Kamera, alles ungeprobt.“

Unwetter über Mainz: Andrea Kiewels Wunsch geht gleich mehrfach in Erfüllung Es sollte nur zwei Jahre dauern, bis aus der Hoffnung von Andrea Kiewel Realität wurde. Am 28. Juli 2019 mussten bei der „Mallorca-Show“ nämlich alle wegen eines Unwetters vom Open-Air-Gelände flüchten. Moderatorin und Stars wichen in ein Not-Studio und setzten dort die Live-Sendung fort. Das Publikum kam wie geplant in der Meistermannhalle unter. In ähnlicher Form fand der Entfluchtungsplan auch am 4. Juli 2021 und am 8. September 2024 Anwendung. Am 27. Juli 2025 erwischte es sogar ein weiteres Mal das Mallorca-Special, sodass Andrea Kiewel von einem „Fluch über der Mallorca-Show“ sprach. Im letzten Jahr mussten sich die Zuschauer auf der Flucht vor Blitz, Donner und Starkregen in Sicherheit bringen. Nach rund einer Stunde konnte „Kiwi“ zwar Show und Moderation unter freiem Himmel fortsetzen. Doch das Publikum hatte sich verändert. Statt zahlender Gäste handelte es sich nämlich vor allem um die Begleitungen der Künstler und Sanitäter.

Darum sind Entfluchtungsplan und Abbruch erforderlich Warum der Sender für die Show einen Entfluchtungsplan in der Tasche hat und diese gegebenenfalls komplett abbricht, erläutert ZDF-Veranstaltungsingenieur Mike Bierod: „Es geht um die Sicherheit der Zuschauer und der Mitarbeitenden.“ Insbesondere sei eine zwischenzeitliche Evakuierung bei einer Veranstaltung mit so vielen Zuschauern nicht möglich. Deshalb sei die Devise: „Wenn Abbruch in dem Fall für das Publikum, dann komplett.“ Der leitende ZDF-Sicherheitsingenieur Uwe Kraus betont, dass man sich die Entscheidung auch beim letzten Mal nicht einfach gemacht habe: „Wir haben uns auf einen Hügel gestellt, haben das Wetter beobachtet und versucht, das bis zum letzten Moment zu retten.“

Dann startet der ZDF-Fernsehgarten 2026 In die Saison 2026 startet der ZDF-Fernsehgarten am 10. Mai. Gleich zum Auftakt feiert „Kiwi“ mit Stars wie Beatrice Egli, Marti Fischer oder Vanessa Mai das Jubiläum „40 Jahre Fernsehgarten“. Auch in diesem Jahr soll es ein Mallorca-Special geben, das für den 19. Juli geplant ist. Vielleicht sollten Karteninhaber sicherheitshalber im Reisegepäck ein Regencape mitnehmen.