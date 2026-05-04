"NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist": Die Doku auf 3sat

Für alle, die viel schwitzen, die das aber gar nicht so gerne haben, hält die 3sat-"Nano"-Ausgabe Trost bereit. Schwitzen ist als Temperaturregler willkommen, kann aber auch lästig sein, wenn Geruch im Anmarsch ist.

NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist Doku • 30.04.2026 • 20:16 Uhr

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Für den Wissenschaftsjournalisten Anthony Morgan gilt das ganz besonders. Dabei streift er keineswegs äußere Sehenswürdigkeiten. Von Finnland bis Philadelphia ist er vielmehr der menschlichen Körperflüssigkeit auf der Spur, die wir nur so richtig lieben, wenn Dusche oder Handtuch in der Nähe sind. Morgan berichtet in "NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist" über alles, was wir schon immer über Schweiß wissen wollten: Schweiß kann gern gesehene Kühlung für den Körper sein, er kann aber auch Krankheiten signalisieren. Bei manch einem hört der Schweiß gar nicht mehr auf. Wo sind die Grenzen?

Das alles kann kaum beruhigen, wenn Betroffene hören, dass der Mensch "eine zehnmal höhere Dichte an Schweißdrüsen in der Haut als andere Primaten" hat, wie eine Genetikerin in Philadelphia erklärt. Immerhin können Chirurgen inzwischen Abhilfe schaffen. Der Chirurg Kashif Irshad operiert eine junge Patientin, die an Hyperhidrose, also übermäßigem Schwitzen, leidet. Für sie beginnt, so hofft sie, "ein neues Leben ohne Scham". Während Morgan in der finnischen Sauna eine "Saunaelfe" entdeckt, setzt er sich im Dienste der Wissenschaft auch verschiedenen Stresssituationen aus. Bei welcher Luftfeuchtigkeit etwa bringt der Schweiß noch Kühlung? – Ob die Moderatorinnen im Studio beim anschließenden "Nano Talk" in Schweiß ausbrechen, ist bislang nicht ausgemacht.

NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist – Do. 30.04. – 3sat: 20.15 Uhr