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"NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist": Die Doku auf 3sat

Schweißforschung

"NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist": Die Doku auf 3sat

04.05.2026, 09.41 Uhr
von Hans Czerny
Anthony Morgan erkundet in der "Nano"-Doku die faszinierende Welt des Schwitzens. Von Finnland bis Philadelphia untersucht er, warum Schwitzen essenziell und gesund ist, aber auch unangenehm sein kann. Die Sendung beleuchtet medizinische Ansätze gegen übermäßiges Schwitzen und spricht mit Experten über die Bedeutung von Schweiß.
Let's sweat! - Warum Schwitzen gesund ist
Host Anthony Morgan gut gelaunt in einer finnischen Saune - schwitzend, was sonst.  Fotoquelle:  ZDF / Iain Robinson, Daniel Dobbie, Mandy Kane
Let's sweat! - Warum Schwitzen gesund ist
Die Wissenschaftler arbeiten daran, Erkenntnisse über die Grenzen der Kühlwirkung von Schweiß bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu gewinnen.  Fotoquelle:  ZDF / Iain Robinson, Daniel Dobbie, Mandy Kane
Let's sweat! - Warum Schwitzen gesund ist
Rieche ich unangenehm? - Eine letzte Prüfung vor dem Spiegel.  Fotoquelle:  ZDF / Iain Robinson, Daniel Dobbie, Mandy Kane

Für alle, die viel schwitzen, die das aber gar nicht so gerne haben, hält die 3sat-"Nano"-Ausgabe Trost bereit. Schwitzen ist als Temperaturregler willkommen, kann aber auch lästig sein, wenn Geruch im Anmarsch ist.

3sat
NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist
Doku • 30.04.2026 • 20:16 Uhr

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Für den Wissenschaftsjournalisten Anthony Morgan gilt das ganz besonders. Dabei streift er keineswegs äußere Sehenswürdigkeiten. Von Finnland bis Philadelphia ist er vielmehr der menschlichen Körperflüssigkeit auf der Spur, die wir nur so richtig lieben, wenn Dusche oder Handtuch in der Nähe sind. Morgan berichtet in "NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist" über alles, was wir schon immer über Schweiß wissen wollten: Schweiß kann gern gesehene Kühlung für den Körper sein, er kann aber auch Krankheiten signalisieren. Bei manch einem hört der Schweiß gar nicht mehr auf. Wo sind die Grenzen?

Das alles kann kaum beruhigen, wenn Betroffene hören, dass der Mensch "eine zehnmal höhere Dichte an Schweißdrüsen in der Haut als andere Primaten" hat, wie eine Genetikerin in Philadelphia erklärt. Immerhin können Chirurgen inzwischen Abhilfe schaffen. Der Chirurg Kashif Irshad operiert eine junge Patientin, die an Hyperhidrose, also übermäßigem Schwitzen, leidet. Für sie beginnt, so hofft sie, "ein neues Leben ohne Scham". Während Morgan in der finnischen Sauna eine "Saunaelfe" entdeckt, setzt er sich im Dienste der Wissenschaft auch verschiedenen Stresssituationen aus. Bei welcher Luftfeuchtigkeit etwa bringt der Schweiß noch Kühlung? – Ob die Moderatorinnen im Studio beim anschließenden "Nano Talk" in Schweiß ausbrechen, ist bislang nicht ausgemacht.

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NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist – Do. 30.04. – 3sat: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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