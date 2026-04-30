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Thomas Gottschalk verschiebt Comeback wegen Krankheit

Gottschalks Bühnenpause

Thomas Gottschalk verschiebt Comeback wegen Krankheit

30.04.2026, 11.06 Uhr
von Franziska Wenzlick
Thomas Gottschalk, der beliebte TV-Moderator, zieht sich aufgrund seiner Krebserkrankung weiterhin aus der Öffentlichkeit zurück. Sein geplantes Comeback bei der Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" in München wurde abgesagt. Die Veranstaltung wurde auf September verschoben.
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk hat einen geplanten Moderationsjob kurzfristig abgesagt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Wegen seiner Krebserkrankung hatte sich Thomas Gottschalk zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun sollte der Moderator auf die Bühne zurückkehren. Daraus wird vorerst jedoch nichts.

Eigentlich hätte Thomas Gottschalk bereits in wenigen Tagen auf die Bühne zurückkehren sollen. Der an Krebs erkrankte TV-Star war als Moderator der Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" vorgesehen, die am 9. Mai in München stattfinden sollte. Geehrt wird der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wie nun der "Spiegel" berichtet, hat Gottschalk den Auftritt jedoch kurzfristig abgesagt.

Er werde sich "vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen", erklärte der 75-Jährige gegenüber dem Magazin. "Weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht", wird weiter aus einer Mail des Moderators zitiert.

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Inzwischen sei die Veranstaltung auf September verschoben worden. Man plane "weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt", erklärte Holm Dressler, der künstlerische Leiter der Preisverleihung, auf "Spiegel"-Nachfrage.

"I'll be back", so Gottschalk im Dezember

Im Dezember hatte sich Thomas Gottschalk im RTL-Format "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus dem Fernsehen verabschiedet. Bereits mehrere Monate zuvor hatte der ehemalige "Wetten, dass ..?"-Moderator angekündigt, dass er sich vom "Samstagabend-Entertainment" zurückziehen wolle. Mit 75 sei er schließlich sogar "älter als der Papst", scherzte er zum damaligen Zeitpunkt.

Nach mehreren irritierenden öffentlichen Auftritten hatte Gottschalk im November schließlich eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei dem Moderator wurde ein epitheloides Angiosarkom, ein bösartiger Tumor festgestellt, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Anlässlich seines TV-Abschiedes kündigte Gottschalk auf Instagram an, sich "sechs Monate ausschließlich" um seine Genesung kümmern zu wollen. Gleichzeitig versprach er, eines Tages in die Öffentlichkeit zurückkehren zu wollen: "Vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!"

Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel
Seit seinem Rückzug war es still um Thomas Gottschalk. Jetzt taucht plötzlich ein neuer Schnappschuss auf, der viele besonders genau hinsehen lässt.
Mit der Familie
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina stehen nebeneinander

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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